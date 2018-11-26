Как выбрать хороший масляный фильтр: 8 простых правил

Масляный фильтр в автомобиле — что печень в организме. Незаметные на вид отклонения от нормы могут привести к огромным проблемам. Некоторые относятся к выбору фильтра легкомысленно, покупая что попало. Хотя отличить хороший фильтр от плохого может любой.

1. Цена вопроса

Стоимость ремонта самого простого двигателя на несколько порядков превышает стоимость даже лучшего фильтра — экономить на этой детали не разумно. Тем более если стоит оно по сегодняшним меркам относительно немного. Нормальная цена масляного фильтра (например, MANN—FILTER) для легкового автомобиля — 200–300 рублей. Пошли искать дешевле и нашли? Не спешите радоваться. Скорее всего, это продукция низкого качества. При этом особо наглые продавцы весьма часто ставят на нее «оригинальные» цены. А нам, покупателям, приходится становиться экспертами по качеству.

2. Функции печати

Если на полке автомагазина вы видите коробку масляного фильтра, сделанную из низкокачественного картона, с блеклыми красками, смазанными буквами, неполными реквизитами производителя, с неявным указанием места производства и тем более какими-то ошибки — положите такое изделие обратно на полку. Если производитель не позаботился об упаковке, то почему вы думаете, что он побеспокоился о начинке. У качественных товаров упаковка тоже безупречна.

Некоторые фильтры продаются и вовсе без упаковки. Значит, производитель экономит даже на «спичках». И уж наверняка — на внутренних частях.

3. Бортики и резьба

Матовый, а не блестящий металл, низкое качество изготовления корпуса, вмятины и царапины, заусенцы и даже стружка — все это верные признаки продукции низкого качества. Настоящий фильтр выглядит иначе. Скажем, у продуктов MANN—FILTER на уплотнительных кольцах есть даже цветная маркировка, позволяющая правильно определять момент затяжки. В ряде комплектов есть дополнительные прокладки для безупречного монтажа. Продукцию низкого качества можно иногда отличить по низким бортикам, удерживающим уплотнительное кольцо, слишком короткой резьбе, и даже… массе. Качественный фильтр не может быть легким, потому что…

4. Вес — это надежность

…Произнося эти слова, Борис Бритва из фильма «Большой куш» держал в руках пистолет. Режиссер Гай Ричи мог вложить в его руки и деталь автомобиля — фраза осталась бы корректной. Дешевки и фальшивки могут отличаться даже по весу, так как их производители экономят на материалах.

И пусть это выглядит смешно, но фильтр можно потрясти в руках. Что-то шуршит и брякает? — не годится для покупки!

И на всякий случай обратите внимание на габариты фильтра. Если вам пытаются продать фильтр, отличающийся по размерам от того, что был до сих пор, убеждая, что он тоже подходит и будет работать лучше прежнего — разворачивайтесь и уходите. Есть же законы физики!

5. Достать резинку

Видите круглую резинку на корпусе фильтра? Попробуйте вытащить ее пальцами. У качественного фильтра MANN—FILTER уплотнительное кольцо завальцовано так, что вытаскивается с трудом. У дешевки или подделки оно может просто выпасть. Способно ли такое кольцо создать достаточное уплотнение — вопрос с очевидным ответом.

6. Ультрафиолетовый тест

На корпуса оригинальных фильтров MANN—FILTЕR наносится точечная маркировка, которую проще всего увидеть в ультрафиолетовом свете. В продаже встречаются компактные и дешевые ультрафиолетовые лампы для проверки купюр, в том числе в виде фонариков. А стационарные лампы есть в большинстве касс. Попросите поднести фильтр к такой лампе. По реакции продавцов, впрочем, тоже будет все понятно.

7. Кто играет на «гармошке»?

Фильтрующие элементы масляных фильтров уложены внутри в закольцованную «гармошку». Фильтровальный материал дорог, поэтому производители дешевых фильтров стремятся экономить его, уменьшая площадь фильтрующего элемента: все равно, мол, без разборки фильтра его не разглядишь. Складок в некачественном фильтре может быть вдвое меньше, чем в качественном, а высота фильтрующего элемента меньше положенной, так что площадь фильтрующей поверхности окажется в 2 с лишним раза меньше, чем у хорошего фильтра.

8. … и другие важные отличия

Качественный фильтр выглядит безупречно не только снаружи, но и внутри. Если вы видите неровные и неравномерно расположенные складки фильтрующего элемента, смещенное положение и некачественную запрессовку торцевых крышек, излишнее количество клея или, наоборот, слабое приклеивание, коррозию металлических элементов (на корпус MANN—FILTER даже внутри наносят специальное покрытие), слишком длинную прижимную пружину, негерметичный перепускной клапан и жесткий, неровный антидренажный клапан… Вы точно хотите купить именно этот фильтр?

9. Доверяйте официалам

Покупайте фильтры в сертифицированных точках продаж. Полный список есть на официальном сайте MANN+HUMMEL в России. Также существует онлайн-каталог фильтров MANN—FILTER, позволяющий сравнить приобретаемое изделие с эталонным, вращая изображение на 360°.

Минус на минус

В математике минус на минус — это плюс. В жизни — совсем не всегда. Помните, что наш рынок наводнен не только низкокачественными масляными фильтрами, но и маслами невысокого, мягко говоря, уровня. И если качественный фильтр способен в той или иной степени защитить двигатель от негативного воздействия «левого» масла, то плохой поможет бурде прикончить мотор. И произойдет это намного скорее, чем вы ждете.