КРАСНЫЙ ТИГР
Проверяем на полигоне соответствие паспортных данных реальным показателям
Мы с вами сегодня – опытные покупатели: мы придирчиво проверяем характеристики каждого товара. В случае с автомобилями всегда есть вопрос, насколько паспортные показатели модели, полученные в «сферическом вакууме», соответствуют реальным данным. Поэтому на автополигон НАМИ на проверку был отправлен новичок российского рынка кроссовер Chery Tiggo 7.
Мы с вами сегодня – опытные покупатели: мы придирчиво проверяем характеристики каждого товара. В случае с автомобилями всегда есть вопрос, насколько паспортные показатели модели, полученные в «сферическом вакууме», соответствуют реальным данным. Поэтому на автополигон НАМИ на проверку был отправлен новичок российского рынка кроссовер Chery Tiggo 7.
Звериная внешность
Название «Тигриный стиль» (Tiger Style) придумали, конечно, маркетологи Chery. Нечто тигриное можно обнаружить разве что в форме поворотников на передних дверях: похожи на когти. В остальном — не совсем обычный для современного кроссовера вид, с азиатскими отголосками. Но дизайн делает свое дело: автомобиль внимательно разглядывают. Отчасти из-за цвета, конечно. У этой модели три ярких колера: темно-красный, синий и рыжий. И четыре сдержанных: серый, серебристый, черный, белый.

Авторы стиля — канадец Джеймс Хоуп, пришедший в Chery в 2012 году после работы на Ford, DaimlerChrysler и GM, и его интернациональная команда из 90 дизайнеров. Прямой предшественник Tiggo 7 — концепт TX 2012 года. Он был назван лучшим шоу-каром Женевского автосалона, получил приз за лучший дизайн от Auto Design Conference в Европе, а в конце года сайт cardesignnews.com присвоил ТХ звание лучшего концепткара года — впервые в истории китайского автопрома.
Хищные повадки.
Пять тестов на полигоне
Все приходящие в Россию автомобили сертифицируют на автополигоне НАМИ, так что эта площадка нашему «тигру» знакома. Но теперь его задача — доказать, что производителю можно верить: предстоит двухдневная работа с не известными пока результатами.
Тест 1. Динамика разгона
Разгон: 0–100 км/ч, 13 секунд
Двухлитровый атмосферный двигатель SQRD4G20, стоящий на Tiggo 7, развивает 122 л. с. и 180 Н·м при 4000 об/мин и сочетается с вариатором. Снаряженная масса автомобиля — 1,5 тонны. Заявленное время разгона до сотни — 12,8 секунды. Подключаем Racelogic VBOX, выезжаем на динамометрическую дорогу, меняем режим управления силовым агрегатом с Eco на Sport, делаем несколько заездов, выбираем лучший результат: 13 секунд ровно. Не ракета, но главное — очень близко к заявленному. А если вам нужна быстрая машина, дождитесь, когда у дилеров Chery появится версия Tiggo 7 с полуторалитровым наддувным мотором. Она разгоняется до сотни за 10,5 секунды.
Тест 2. Максимальная скорость
Максимальная скорость: 170 км/ч
Длина горизонтального участка динамометрической дороги на полигоне — 4,7 км. Чтобы установить максимальную скорость, сразу едем в «полный газ» и получаем 169,7 км/ч, что, конечно, меньше заявленных 185 км/ч, но много больше того, что разрешено на дорогах общего пользования в России.
Тест 2. Максимальная скорость
Максимальная скорость:
170 км/ч
Длина горизонтального участка динамометрической дороги на полигоне - 4,7 км. Чтобы установить максимальную скорость, сразу едем в «полный газ» и получаем 169,7 км/ч, что, конечно, меньше заявленных 185 км/ч, но много больше того, что разрешено на дорогах общего пользования в России
Тест 3. Торможение со скорости 100 км/ч
Торможение: 100–0 км/ч, 41 метр
Автомобиль оснащен дисковыми тормозами на всех колесах и АБС. Асфальт сухой и теплый. На легкосплавных дисках — шины Giti Comfort 225/60 R18. Тормозим «в пол» с 100 км/ч по тому же Рейслоджику. Отбрасываем лучшие и худшие результаты, выбивающиеся из ряда. Для торможения с сотни кроссоверу требуется 41 метр. Нормальный результат. И немного больше заявленных производителем 39,7. Но мы — напомню — проверяем автомобиль в реальных, а не идеальных условиях. При этом торможение стабильное и легко прогнозируемое: оператор с камерой может позволить себе снимать вплотную, а не из-за отбойника.
Тест 4. Шумность в салоне
Шум в салоне: на 60 км/ч 61 дБ, на 100 км/ч 70 дБ
Chery Tiggo 7 и в этом плане оригинален. Он не стесняется повышать голос при интенсивном разгоне (шумят и выхлопная система, и трансмиссия), но затихает на стабильной скорости. Так, на 60 км/ч уровень шума в салоне — всего лишь 61 дБ: почти как в седане бизнес-класса. На 100 км/ч — 70 дБ, всё еще довольно тихо.
Тест 5. Топливная экономичность
Расход топлива: 8,4 литра на 100 км
Производители обычно приукрашивают этот параметр, зная, что многие покупатели рассматривают его в первую очередь. В паспортных данных Tiggo 7 с 2.0 и вариатором записано, что автомобиль в смешанном режиме расходует 8,4 литра бензина на 100 километров пути. У нас получилось едва больше восьми! То ли не теми дорогами ездили, мало в пробках стояли, то ли неправильный бензин залили… В баке был дорогой 95-й, а допускается обычный 92‑й. Как бы то ни было, экономичность очень порадовала: у «тигра» оказался вовсе не зверский аппетит.
6 плюсов модели
1
Автомобиль оснащен довольно богато: в версии Elite (как на нашем тесте) — бесключевой доступ, кожаные сиденья (водительское — с электроприводом), двухзонный климат-контроль, обогревы всех сидений, зеркал, ветрового стекла, форсунок и руля, четыре подушки безопасности, мульти­медийная система с 9-дюймовым дисплеем, взаимодействующая со смартфонами и планшетами, система кругового обзора…
2
На Chery Tiggo 7 дают пятилетнюю (или на 150 тысяч км) гарантию от сквозной коррозии. Все кузовные панели, кроме крыши, сделаны из стали с низким содержанием углерода и оцинкованы (толщина слоя цинка — 0,02 мм). Для дополнительной защиты кузова его прямо со сварочного конвейера отправляют на участок катафорезного грунтования, где наносят слой на основе фосфата цинка.
3
У Chery Tiggo 7 отличный свет, очень комфортно ехать ночью. Управление светом берет на себя электроника, получающая команды с датчика: вам нужно только включить автоматический режим. Кроме того, в этой модели есть функция Follow me home: автомобиль гасит фары через некоторый промежуток после постановки на охрану, давая возможность хозяину дойти до двери дома при свете.
4
На заднем сиденье удивительно просторно, и при этом в багажнике довольно много места.
5
Кузов усилен элементами из высокопрочной стали, и по методике C-NCAP Chery Tiggo 7 получил 56,6 балла из 62, то есть заработал пять звезд.
6
Chery Tiggo 7 отличается от большинства современных кроссоверов по внешнему виду, у него есть свой стиль.
Осматриваем салон и багажник
Интерьер Chery Tiggo 7 напоминает о немецких автомобилях: профилем передних кресел, электронной приборной панелью… Качество материалов еще не премиальное, но соответствующее цене автомобиля – чуть больше миллиона рублей.

Первое время я сетую на руль, регулирующийся только по высоте, узкую подушку водительского кресла, навязчивый поясничный упор, плохо читаемый спидометр… Через 200 километров пути оказывается, что руль регулировать по вылету и не требуется, поясничный упор регулируется, и сиденье уже не «жмет» (присиделся), а показания спидометра выводятся в виде крупных цифр на большой дисплей посреди приборки и считываются моментально.
Человек среднего роста может сесть на диван «нога на ногу», хватает места и над головой. Ничего удивительного, ведь и в Tiggo 5 было вполне просторно, а колесная база Tiggo 7 увеличилась на 40 мм – и прибавка пошла на пользу пассажирам второго ряда.

Длинные салоны – китайская традиция, ради них готовы жертвовать багажниками. Открываю пятую дверь. Багажник не гигантский, но и крохотным не назовешь. Мало того, по сравнению с «пятеркой» он прибавил 44 литра объема при стандартном положении заднего ряда сидений (здесь 414 литров), а при сложенном диване объем грузового отсека возрастает до 1100 литров: на сотню больше, чем в «пятерке», и вообще неплохо для машины такого класса.
3 особенности модели
1
Днем в городской толчее может пригодиться функция включения боковых камер при включении поворотника — на центральный монитор выводится картинка с одной из двух камер, встроенных в боковые зеркала. Функция оказалась полезна, когда пришлось протискиваться между забором и небрежно припаркованной машиной. Разумеется, камера работает и при включении заднего хода. 9-дюймовый дисплей мультимедийной системы хорош.
2
Автомобиль повышает голос на разгоне, но удивительно тих при езде со стабильной скоростью. На нем тянет отправиться в длительное путешествие, тем более что он радует топливной ­экономичностью.
3
В качестве дополнения к автомобилю предлагается смарт-браслет, позволяющий среди прочего открывать-закрывать автомобиль, записывающий движение, следящий за частотой пульса и сном, служащий часами и будильником и выдерживающий погружение под воду до 30 метров.
На жестких лапах.
Проверка на асфальте и грунте
Подъемы малой крутизны автомобиль берет без проблем. Подъемы большой крутизны, от 30 %, штурмовать не рискнули – там нужен полный привод. А на 30% этой машине бывает только ­передний.

В версии с двигателем 2.0 стоит электроусилитель руля (1.5T – ГУР). Поначалу руль кажется неинформативным, однако с ростом скорости впечатление улучшается: можно прописывать траекторию вполне четко, и от слишком уж лихих виражей на горной дороге предостерегает свист шин на ведущей оси. Интересно, как автомобиль рулился бы на шинах подороже?

О подборе колесных шин и дисков приходится задумываться и на булыжнике. С низкопрофильными 18‑дюймовками едешь медленнее, чем хочется. Напрашивается вывод, что диаметр дисков мог быть меньше хотя бы на дюйм, а профиль шин – соответственно, больше. Только ли для города этот кроссовер? Клиренс в 190 мм – неплохо по нынешним временам.

Свесы короткие, бамперы скошенные. Днище плоское, важные агрегаты прикрыты. Рычаги задней независимой подвески выглядят внушительно. Производитель заявляет, что Chery Tiggo 7 способен брать броды глубиной 0,6 метра.

А грунтовая дорога для автомобиля – вообще пустяк. После заездов по грунтовке ни в салоне, ни в багажнике практически нет пыли – значит, с качеством сборки всё в порядке. Все двери свободно открываются и закрываются, когда автомобиль вывешен на неровности. С жесткостью кузова тоже все ОК.
ЭКСПЕРТНЫЙ ВЫВОД
Chery Tiggo 7 не уступает корейским и европейским одноклассникам по ездовым характеристикам, а по оснащенности превосходит многих из них. И мне теперь хочется познакомиться со «спортивным» Tiggo 7, оснащенным 152‑сильным наддувным двигателем и 6‑ступенчатой коробкой передач, — более легким, экономичным и дешевым. Отсутствие кругового обзора, электропривода ­складывания зеркал заднего вида и чего-то еще в таком роде я ему прощу.
Chery Tiggo 7 не уступает корейским и европейским одноклассникам по ездовым характеристикам, а по оснащенности превосходит многих из них. И мне теперь хочется познакомиться со «спортивным» Tiggo 7, оснащенным 152‑сильным наддувным двигателем и 6‑ступенчатой коробкой передач, – более легким, экономичным и дешевым. Отсутствие кругового обзора, электропривода ­складывания зеркал заднего вида и чего-то еще в таком роде я ему прощу.
ЭКСПЕРТНЫЙ ВЫВОД
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