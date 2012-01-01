КРАСНЫЙ ТИГР

Тест 1. Динамика разгона
Разгон: 0–100 км/ч, 13 секунд
Двухлитровый атмосферный двигатель SQRD4G20, стоящий на Tiggo 7, развивает 122 л. с. и 180 Н·м при 4000 об/мин и сочетается с вариатором. Снаряженная масса автомобиля — 1,5 тонны. Заявленное время разгона до сотни — 12,8 секунды. Подключаем Racelogic VBOX, выезжаем на динамометрическую дорогу, меняем режим управления силовым агрегатом с Eco на Sport, делаем несколько заездов, выбираем лучший результат: 13 секунд ровно. Не ракета, но главное — очень близко к заявленному. А если вам нужна быстрая машина, дождитесь, когда у дилеров Chery появится версия Tiggo 7 с полуторалитровым наддувным мотором. Она разгоняется до сотни за 10,5 секунды.