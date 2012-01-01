КРАСНЫЙ ТИГР

Интерьер Chery Tiggo 7 напоминает о немецких автомобилях: профилем передних кресел, электронной приборной панелью… Качество материалов еще не премиальное, но соответствующее цене автомобиля – чуть больше миллиона рублей.



Первое время я сетую на руль, регулирующийся только по высоте, узкую подушку водительского кресла, навязчивый поясничный упор, плохо читаемый спидометр… Через 200 километров пути оказывается, что руль регулировать по вылету и не требуется, поясничный упор регулируется, и сиденье уже не «жмет» (присиделся), а показания спидометра выводятся в виде крупных цифр на большой дисплей посреди приборки и считываются моментально.

Человек среднего роста может сесть на диван «нога на ногу», хватает места и над головой. Ничего удивительного, ведь и в Tiggo 5 было вполне просторно, а колесная база Tiggo 7 увеличилась на 40 мм – и прибавка пошла на пользу пассажирам второго ряда.



Длинные салоны – китайская традиция, ради них готовы жертвовать багажниками. Открываю пятую дверь. Багажник не гигантский, но и крохотным не назовешь. Мало того, по сравнению с «пятеркой» он прибавил 44 литра объема при стандартном положении заднего ряда сидений (здесь 414 литров), а при сложенном диване объем грузового отсека возрастает до 1100 литров: на сотню больше, чем в «пятерке», и вообще неплохо для машины такого класса.

