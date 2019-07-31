15 удивительных автотехнологий: все это будет еще при нашей жизни!

Из Альфы пересаживаюсь в Ford Focus с 48-вольтовой гибридной установкой на базе модуля Continental. Она сообщает Фокусу впечатляющий и бесшумный разгон — при традиционной для этой модели отточенной управляемости. 48-вольтовая система может сочетаться и с бензиновыми, и с дизельными двигателями. Первая система была продемонстрирована в августе 2017 года на Renault Scenic Hybrid Assist. Представители компании считают, что в следующем году в мире будет несколько миллионов низковольтных гибридных приводов, а к 2030 году — до 25 миллионов на мировом рынке.



Вишенкой на торте становится поездка на Jaguar i-Pace, электромобиле с двумя синхронными моторами, обеспечивающими 696 Н. м крутящего момента и разгон до 100 км/ч за 4,8 секунды. Эта машина способна полностью изменить представление об электромобилях и о нашем скучном будущем без драйва. Драйв не исчезнет. Просто он будет без рева мотора, запаха гари и более безопасным. Это слово — safety — одно из самых частых на TechShow.

