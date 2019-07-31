15 удивительных автотехнологий: все это будет еще при нашей жизни!
Покажите человека, который знает, что будет, предположим, в августе 2020 года. Что уж говорить о 2050 годе… Однако в немецком концерне Continental, который вы цените за неплохие такие шины, это не только знают, но и уже разработали.
ТЕКСТ: ИЛЬЯ ПИМЕНОВ, ФОТО: CONTINENTAL
Все мы знаем, что Continental делает шины. Но многие ли помнят, что германский концерн еще и производит комплектующие для всех видов транспорта и сложнейшие электронные системы? За 2018 финансовый год концерн потратил больше 6,3 млрд евро на поддержку проектов и научно-исследовательскую деятельность. Над исследованием трендов и изобретением технологий работают около 49 тысяч инженеров в 60 странах мира, треть из них — с опытом разработки программного обеспечения.
Раз в два года Continental представляет свои лучшие разработки на «домашней» выставке TechShow под Ганновером, где расположена штаб-квартира Continental и полигон ADAC, всеобщего немецкого автомобильного клуба. «За рулем» побывал на TechShow 2019 в начале июля — уже в прошлом. А показалось, будто слетал в будущее.
Умный город
В типичном городе середины XXI века, несмотря на высочайшую плотность населения и его старение, нет ни ДТП, ни вредного воздействия транспорта на окружающую среду, ни стрессов от управления автомобилями. Последние, в основном, электрифицированы, автономны, взаимодействуют между собой и пользователями. Машина с машиной общаются по интернету, а с человеком — голосом (в естественной манере) и с помощью видео.
Технология 1
Совместно с американской компанией Leia в Континентале создана трехмерная панель, упрощающая пользование сложными функциями машины и выводящая «мобильные» развлечения на новый уровень: компания готовится к эпохе автопилотов.
Технология 2
Электромобили могут заряжаться как от сети, так и от дорожного полотна, в которое встроены индукционные панели для бесконтактной зарядки.
Технология 3
Сами дороги также «интеллектуальные», не требующие разметки — она меняется по команде ситуационного центра.
Вместо курьеров — летающие и шагающие дроны, большие автобусы (электробусы) используются только на длинных маршрутах, по коротким снуют роботакси. Такова концепция Smart City — общая картина, сложенная, будто мозаика, из десятков разработок разного масштаба.
Технология 4
Подобные «умные» перекрестки в качестве пилотных недавно появились в городах Оберн-Хилс (Мичиган, США) и Чангша (Хунань, КНР). Они оснащены множеством сенсоров на мачтах освещения и зданиях, регистрирующих плотность транспортного потока и передвижение пешеходов.
Вези, вези, роботакси
Пора смириться с тем, что в будущем машины станут автопилотируемыми. В конце концов, само название автомобиля (самодвижущийся) обрекает его стать самоуправляемым. Зачем? — чтобы освободить человека для других занятий. Каких — придумайте сами.
Роботакси EZ-10 производит французская марка Ligier, но внутри – начинка от Continental. Человеку доверено закрывать двери нажатием кнопки. Открываются они автоматически, на остановках.
Технология 5
По адаковскому полигону ездят роботакси EZ-10 СUbE (Continental Urban mobility Experience). Шестиместные бусики похожи на коробки (где перед, где зад — не разберешь). Мощность — 4 кВт, максимальная скорость — 40 км/ч. По маршруту, имитирующему городскую среду, ходят со скоростью, близкой к максимальной, очень ровно. Ехать скучновато — как в лифте, только поставленном на колеса. Увлекательнее становится, когда дорогу переходит специально обученный пешеход, уткнувшийся в смартфон и якобы не замечающий роботакси. CUbE, вооруженный десятком радаров, исправно и слегка резковато тормозит.
Такие машины уже используются в системе общественного транспорта — в Нидерландах, на 11-километровом маршруте между железнодорожной станцией Эде-Вагенинген и кампусом местного университета. Continental утверждает, что уже сейчас роботакси готовы пользоваться четыре из пяти респондентов в Китае, половина опрошенных в США и Японии и треть — в Германии. В России опрос не проводили.
Внимание, велосипед!
Еще одна разработка Continental призвана защитить велосипедистов (а заодно и машины) от столкновений. Видно, от велосипедов и их вариаций в обозримом будущем отказываться никто не собирается.
Технология 6
Демонстрация работы системы, предотвращающей столкновение с велосипедом. Комичность ситуации придают габариты этого велосипедиста — при аварии Пассату гарантированы серьезные повреждения.
Меня приглашают на место пассажира в Volkswagen Passat, который выезжает на тот же участок полигона, имитирующий городские кварталы. Справа припаркован фургон, за которым прячется якобы невидимый велосипедист. Приближаемся к ближайшему перекрестку. Водитель Пассата пытается повернуть направо, не замечая велосипедиста, но автомобиль, получив сигнал с радара, тормозит. Велосипедист благополучно проезжает через перекресток.
Обмен данными
На презентациях постоянно звучит термин сonnectivity, что-то вроде «связанности». Концерн впервые подключил автомобиль к интернету в 1996 году. Сегодня на счету Continental больше 33 миллионов автомобилей «в сети». И еще 50 миллионов машин получат континенталевскую телематику к 2026 году. В концерне считают, что сейчас автомобиль переживает самую заметную технологическую трансформацию за 130 лет.
Причина большинства аварий – человеческий фактор. Его можно исключить, обеспечив машины всевозможной информацией о маршруте.
Технология 7
Недавно появился стандарт мобильной связи пятого поколения, обеспечивающий канал 10 гигабит для моментальной и качественной связи. А у Continental уже есть заказ на адаптацию 5G к автомобилю (или автомобиля к 5G, как угодно). Автопроизводитель (его пока не называют) будет оснащать модулями 5G свою продукцию на конвейере совсем скоро.
В середине века все машины смогут самостоятельно выбирать режим движения, ориентируясь на собственные сенсоры, сигналы от других автомобилей и передатчиков, расположенных на перекрестках. Машины будут предупреждать друг друга и пользователей о ДТП и ухудшении погодных условий. Получая сигналы от уличных датчиков, они будут «знать», где есть свободные места для парковки и, конечно, самостоятельно там парковаться.
Технология 8
Сигнал о занятых или свободных местах для парковки вполне могут передавать… поумневшие уличные фонари.
Технология 9
Машины будут сами обновлять свое программное обеспечение, запрашивая на это разрешение владельцев, и при необходимости записываться на техобслуживание.
Бесшумный драйв
Впрочем, у инженеров нет цели устранить человека от управления. Напротив, многие разработки направлены на то, чтобы человек всегда мог взять управление на себя.
Технология 10
Одна из вспомогательных систем с помощью камеры в салоне следит за положением тела водителя и рук на рулевом колесе. Если они будут в нижнем секторе руля, система просто не отключит автопилот.
Демонстрация системы, следящей за позой водителя и положением рук на руле.
Технология 11
Другая система — PreviewESC — распознает влажную дорогу и перенастраивает шасси для безопасного движения. Демонстрацию проводят на мощной и быстрой Alfa Romeo Giulia на одном из виражей с дождевальными установками. Первая попытка — с отключенной системой. Даже в руках опытного водителя (то есть автора «За рулем») Alfa уходит с траектории. С включенной — идет по намеченной дуге и заметно быстрее.
Система PreviewESC помогает управлять автомобилем в сложных дорожных условиях.
Технология 12
Из Альфы пересаживаюсь в Ford Focus с 48-вольтовой гибридной установкой на базе модуля Continental. Она сообщает Фокусу впечатляющий и бесшумный разгон — при традиционной для этой модели отточенной управляемости. 48-вольтовая система может сочетаться и с бензиновыми, и с дизельными двигателями. Первая система была продемонстрирована в августе 2017 года на Renault Scenic Hybrid Assist. Представители компании считают, что в следующем году в мире будет несколько миллионов низковольтных гибридных приводов, а к 2030 году — до 25 миллионов на мировом рынке.
Вишенкой на торте становится поездка на Jaguar i-Pace, электромобиле с двумя синхронными моторами, обеспечивающими 696 Н. м крутящего момента и разгон до 100 км/ч за 4,8 секунды. Эта машина способна полностью изменить представление об электромобилях и о нашем скучном будущем без драйва. Драйв не исчезнет. Просто он будет без рева мотора, запаха гари и более безопасным. Это слово — safety — одно из самых частых на TechShow.
Технология 13
Специально для электромобилей инженерам Continental пришлось изобретать… тормоза — вернее, колесные модули с алюминиевыми дисками большого диаметра и внутренними суппортами. Причина в том, что на электромобилях используется режим рекуперации, а штатная тормозная система работает меньше обычного, чугунные диски ржавеют, что влияет на безопасность.
Тормозная система Continental для электромобилей.
Распределение света
Технология 14
Одна из самых ярких (в буквальном смысле) презентаций состоялась вечером перед открытием TechShow. Сумерки потребовались, чтобы продемонстрировать разработку Osram (в прошлом году марка образовала СП с Continental) — инновационную систему фар высокой четкости. Для демонстрации выбрали Audi, но на ее месте могла быть любая другая машина премиального бренда — пока разработка не предназначена для так называемых «бюджетников». Хотя возможно, что в будущем она станет повсеместной, как уже не раз происходило со «световыми» технологиями.
Смысл состоит в том, что в фары головного света встроены электронно-управляемые пиксельные светодиоды высокого разрешения — 4096 пикселей на фару. Это позволяет экономить электроэнергию, значительно увеличивает ресурс, а главное — обеспечивает освещение именно там, где необходимо. Например, система автоматически определяет, что впереди движется другой автомобиль, и точечно распределяет свет так, чтобы исключить ослепление. Так же и с пешеходами. Более комфортного автомобильного света еще не было. А еще эта технология позволяет рисовать светом фар или писать сообщения. Возможно, и этому можно будет найти какое-то практическое применение.
Демонстрация возможностей системы интеллектуального освещения высокой четкости.
Технология 15
На этом фоне такие разработки, как затемняющиеся по нажатию кнопки стекла и одежда с подогревом и встроенными светящимися элементами, воспринимаются как мелочи, хотя понятно, что и на них были потрачены силы, время и средства, и они тоже пригодятся в будущем — том, которое нарисовал всем нам Continental.