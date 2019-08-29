ХОЗЯИН ГОР
ЭТО ДОРОГОЙ КОНСТРУКТОР ДЛЯ МУЖЧИН
Алексей Захаренко
42 года, владелец компании «УльтраЛэнд»
по продаже и обслуживанию медицинского оборудования.
В собственности: Wrangler Rubicon 3-е поколение, 2013 год
Я поклонник Jeep больше десяти лет. За это время у меня было 15 машин марки, 11 из которых — именно Wrangler. Мне всегда нравились красивые, большие и мощные автомобили. Однако в случае с приобретением первого Wrangler в 2005 году сработал другой принцип — вмешались семейные обстоятельства.
На тот момент у меня был внедорожник другой марки, но появился ребенок и жене тоже стала требоваться машина. Долго искал, думал, выбирал. И тут на глаза попался Jeep Wrangler. Тогда только-только повысили таможенные пошлины, а эта машина была из старого завоза. Пробег маленький — 24 тысячи км. Я поехал ее посмотреть, и у меня загорелись глаза — машина красная, яркая, очень красивая. Взял не раздумывая. Поскольку я перфекционист, практически сразу начал свой Wrangler тюнинговать и наводить красоту как внутри, так и снаружи. На этой почве стал переписываться с другими владельцами Wrangler. Так меня и затянуло в джиперскую тусовку. Сегодня я общаюсь с поклонниками Jeep не только в других городах, но и за рубежом. Так что можно сказать, что Jeep объединяет людей по всему миру.
Jeep Wrangler
РАЗМЕРЫ
4334–4882 × 1894 × 1821–1848 мм
РАСХОД ТОПЛЕВА
11–12 л/100 км смешанный цикл,
15–16 л/100 км город,
8,5–9,2 л/100 км трасса
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА
от 1883 до 2103 кг
ДВИГАТЕЛЬ
2,0 л, 4-цилиндровый,
с 8-ступенчатым автоматом
РАЗГОН ДО 100 КМ/Ч
от 8,1 до 8,9 секунды
ЦЕНА
от 2 950 000 рублей
Я первый в России купил обновленный Wrangler JK в комплектации Rubicon (3,6 л, мощность 284 л.с. — Прим. ЗР) в 2011 году. Я бы описал его в трех словах: «индивидуальность», «надежность» и «прочность». Wrangler — такой мужской дорогой конструктор с возможностью реализовать свои идеи. В этом плане возможности практически безграничные. Хотите ненавязчиво выделиться из толпы? — Добро пожаловать в наш клуб. Но тут надо понимать, что на роль единственного автомобиля в семье он вряд ли подойдет — многим машина может показаться некомфортной и небыстрой. Но харизма ­перекрывает любые минусы. Wrangler стоит брать для души.
На Jeep Territory я приезжал неоднократно, и каждый раз это новые впечатления и исключительно положительные эмоции. Любопытно было протестировать новый Wrangler Rubicon (JL) и понять, на что он способен в условиях жесткого бездорожья. Внешне машина похожа на предшественника, однако ее концепция серьезно изменилась. Четвертое поколение Wrangler — это абсолютно другой салон, другой уровень комфорта для водителя. Изменились даже повадки автомобиля: он стал более динамичным и сбитым. Улучшилась управляемость. Раньше, чтобы преодолеть брод, диагональное вывешивание колес или взобраться на крутую гору, требовался определенный профессионализм водителя. Теперь благодаря различным электронным помощникам это под силу выполнить обычному водителю. То есть Wrangler JL сохранил в себе черты классического рамного внедорожника и вдобавок получил новое, более стильное и технически развитое наполнение.

После теста Wrangler JL меня расстроил только один момент. Я занимаюсь тюнингом своих Jeep уже много лет, это мое главное увлечение. А теперь я даже не знаю, что можно улучшить конкретно в этой модели, чтобы она стала индивидуальной. JL уже включает в себя все те элементы, которых мне не хватало в предыдущей версии. И это вызов: очень скоро новый Wrangler станет моим — и я найду для него новые решения!
Упражнение 1
Преодоление водного брода
глубиной до полуметра
ГЕНЕРАТОР «ЛАЙКОВ»
Вячеслав Фролов
51 год, адвокат
В собственности: Wrangler Sahara
4-е поколение (JL), 2019 год
Wrangler нам с женой понравился задолго до того, как мы купили свой JL. Когда-то был советский фильм, в котором брутальный молодой человек ездил именно на Wrangler.

С тех пор мы влюбились в машину, но долго ее не покупали — цена кусается. Все свои машины мы приобретали, исходя не столько из ехнических характеристик, сколько из-за дизайна. В новый Wrangler с его неповторимым стилем не влюбиться невозможно. Когда увидели его в салоне, «начинка» большой роли уже не играла — мы даже тестировать не стали. Сегодня проверил на полигоне и удивился: не знал, что в машине кроется такой потенциал. Но свою я по такому бездорожью не погнал бы никогда — жалко.

Не скрою: я, конечно же, рассчитывал, что автомобиль будет привлекать внимание окружающих. Но никогда прежде ни на одной своей машине я не собирал столько «лайков» от прохожих и автомобилистов. А еще я никогда не сталкивался с тем, что обладатели Jeep, как мотоциклисты, при встрече друг друга приветствуют. Ты чувствуешь себя причастным к особой культуре.
Упражнение 2
Дюны. Здесь проверяется
скорость работы электронных
систем машины
МОЙ ВТОРОЙ ДОМ
Елена Габерланд
50 лет, коммерческий директор компании «Весь мир»
В собственности: Wrangler Sahara
4-е поколение, 2019 год
Полноприводный Wrangler нужен был мне прежде всего для работы. Моя компания находится в Подольске (город в Московской области. — Прим. ЗР), где качество дорог оставляет желать лучшего, а их ремонт длится едва ли не круглый год. К тому же для меня очень важен вопрос безопасности. Я уверена, что когда машина высокая и сделана из железа, а не из каких-то там композитных материалов, то она более безопасна. И ощущения в ней совсем другие — чувствуешь себя защищенной. Дальше в силу вступает третий фактор: мы, женщины, как правило, невысокого роста, поэтому уровень обзора за рулем у нас ограничен. А нам тоже хочется видеть как минимум край капота. После покупки Wrangler эта проблема разрешилась: даже с ростом 164 см я отлично вижу всё происходящее на дороге и могу грамотно ­оценить обстановку.

Спросите любого европейца, сколько ехать из Дюссельдорфа до Брюсселя, он ответит: «Около 200 км». Задайте тот же вопрос американцу, и он ответит: «Где-то 2 с половиной часа». Американцы измеряют расстояние в часах, потому что много времени проводят в поездках за рулем на дальние дистанции. И машины их сделаны так, что в них можно жить. В моем Wrangler эргономика салона — просто десять из десяти! Он просторный, комфортный, с большим сенсорным дисплеем, удобными подстаканниками, множеством разъемов для техники… Говорят, что салон в новом JL стал настолько практичен, что его можно мыть из шланга. Не проверяла — со своим внедорожником я такое проделывать не стану. Но в любом случае тот, кто проводит за рулем больше двух часов в день и для кого машина — почти второй дом, оценит салон нового Wrangler.
Упражнение 3
Проверка геометрической
проходимости – спуск 30 градусов
МНОГОЛЕТНЯЯ МЕЧТА
Андрей Родионов
57 лет, индивидуальный предприниматель
В собственности: Wrangler Sahara
4-е поколение (JL), 2019 год
Wrangler — это моя мечта с 2005 года. Тогда я впервые увидел машину вживую — это была трехдверка TJ с матерчатым кузовом. И меня она привлекла геометрическим дизайном — я не сторонник зализанных форм. К тому же я не привык зацикливаться на ямах и кочках. Уж если ты берешь машину, она должна быть проходимой и надежной.

Но Wrangler JL удивил меня не проходимостью (к этому я был готов), а покладистостью на дорогах общего пользования. Не ожидал, что он поведет себя как легковой автомобиль — за исключением, может быть, жесткости подвески и аэродинамики. Машину сделали удобной и комфортной для людей, которые не только колесят по горам, но и ездят в большом городе.
Упражнение 4
«Западный склон» –
песчаные участки чередуются
с жесткими бетонными

МАШИНА-ТРАНСФОРМЕР
Александр Шипилов
46 лет, директор компании по электромонтажным работам
В собственности: Wrangler Rubicon
4-е поколение, 2018 год
Wrangler — это моя мечта с 2005 года. Тогда я впервые увидел машину вживую — это была трехдверка TJ с матерчатым кузовом. И меня она привлекла геометрическим дизайном — я не сторонник зализанных форм. К тому же я не привык зацикливаться на ямах и кочках. Уж если ты берешь машину, она должна быть проходимой и надежной.

Но Wrangler JL удивил меня не проходимостью (к этому я был готов), а покладистостью на дорогах общего пользования. Не ожидал, что он поведет себя как легковой автомобиль — за исключением, может быть, жесткости подвески и аэродинамики. Машину сделали удобной и комфортной для людей, которые не только колесят по горам, но и ездят в большом городе.
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