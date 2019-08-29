ХОЗЯИН ГОР

Wrangler нам с женой понравился задолго до того, как мы купили свой JL. Когда-то был советский фильм, в котором брутальный молодой человек ездил именно на Wrangler.



С тех пор мы влюбились в машину, но долго ее не покупали — цена кусается. Все свои машины мы приобретали, исходя не столько из ехнических характеристик, сколько из-за дизайна. В новый Wrangler с его неповторимым стилем не влюбиться невозможно. Когда увидели его в салоне, «начинка» большой роли уже не играла — мы даже тестировать не стали. Сегодня проверил на полигоне и удивился: не знал, что в машине кроется такой потенциал. Но свою я по такому бездорожью не погнал бы никогда — жалко.



Не скрою: я, конечно же, рассчитывал, что автомобиль будет привлекать внимание окружающих. Но никогда прежде ни на одной своей машине я не собирал столько «лайков» от прохожих и автомобилистов. А еще я никогда не сталкивался с тем, что обладатели Jeep, как мотоциклисты, при встрече друг друга приветствуют. Ты чувствуешь себя причастным к особой культуре.