ХОЗЯИН ГОР

Полноприводный Wrangler нужен был мне прежде всего для работы. Моя компания находится в Подольске (город в Московской области. — Прим. ЗР), где качество дорог оставляет желать лучшего, а их ремонт длится едва ли не круглый год. К тому же для меня очень важен вопрос безопасности. Я уверена, что когда машина высокая и сделана из железа, а не из каких-то там композитных материалов, то она более безопасна. И ощущения в ней совсем другие — чувствуешь себя защищенной. Дальше в силу вступает третий фактор: мы, женщины, как правило, невысокого роста, поэтому уровень обзора за рулем у нас ограничен. А нам тоже хочется видеть как минимум край капота. После покупки Wrangler эта проблема разрешилась: даже с ростом 164 см я отлично вижу всё происходящее на дороге и могу грамотно оценить обстановку.
Спросите любого европейца, сколько ехать из Дюссельдорфа до Брюсселя, он ответит: «Около 200 км». Задайте тот же вопрос американцу, и он ответит: «Где-то 2 с половиной часа». Американцы измеряют расстояние в часах, потому что много времени проводят в поездках за рулем на дальние дистанции. И машины их сделаны так, что в них можно жить. В моем Wrangler эргономика салона — просто десять из десяти! Он просторный, комфортный, с большим сенсорным дисплеем, удобными подстаканниками, множеством разъемов для техники… Говорят, что салон в новом JL стал настолько практичен, что его можно мыть из шланга. Не проверяла — со своим внедорожником я такое проделывать не стану. Но в любом случае тот, кто проводит за рулем больше двух часов в день и для кого машина — почти второй дом, оценит салон нового Wrangler.