17‑дюймовые колесные диски; релинги; окраска «металлик» (на выбор); фары ближнего света прожекторного типа (линзы); передние ДХО; зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, повторителями поворотов; ЭРА-ГЛОНАСС; иммобилайзер; задние датчики парковки; система мониторинга давления и температуры в шинах; антиблокировочная система; система курсовой устойчивости; система помощи при экстренном торможении; система помощи при старте в гору; система помощи при спуске с горы; противобуксовочная система; регулятор тормозных сил в повороте; система снижения вероятности опрокидывания; подушки безопасности водителя и переднего пассажира; Isofix; блокировка замков задних дверей от открывания детьми; датчик света; follow me home; центральный замок с ДУ; дистанционное открытие двери багажника; обогрев передних сидений; кондиционер; электростеклоподъемники; радио, CD-проигрыватель и 4 динамика; USB-разъем