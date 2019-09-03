У Tiggo 4 — двухлитровый шестнадцатиклапанник SQRD4G20, который ставят и на другие модели марки. Развивает нормальные для этого класса 122 л.с. и 180 Н·м с приемлемым расходом АИ‑92. В нашей комплектации сочетается с вариатором на семь виртуальных передач. Базовая комплектация Start идет с пятиступенчатой механикой.



Китайские автопроизводители традиционно не сообщают данные о разгоне до сотни. Субъективно: динамика в спортивном режиме как минимум не хуже, чем у одноклассников. В экономичном режиме стартует неспешно (бережет вариатор), но достаточно быстро набирает темп, так что ездить можно довольно бодро — тем более что это позволяют и плотная подвеска, и хорошая настройка рулевого (оснащенного гидро­усилителем).



Приготовьтесь только к тому, что на руль будут приходить неровности асфальта и стыки бетонных плит: это городской кроссовер для хороших дорог. Притом у него минимальный просвет в 190 мм и неплохие параметры геометрической проходимости. Он вывезет и на раскисшей грунтовке даже с дорожными шинами (не забудьте только отключить ESP) — я пробовал. Недаром платформа T1X, на базе которой построена модель, создана в содружестве со специалистами ­всемирно известного британского концерна.



Для своего класса автомобиль реально хорош. Передние кресла отличные даже для крупногабаритных ездоков (бонус — перфорированная обивка в комплектации Techno). Я при росте 181 см спокойно сажусь «сам за собой». На задний ряд влезают трое взрослых мужиков — проверено.



При этом самое главное — в максимальной комплектации Tiggo 4 стоит меньше 1 100 000 рублей, а Chery традиционно предлагает снизить цену, используя трейд-ин и кредитные программы. То есть самую навороченную комплектацию Techno можно взять за 999 900. И вот это круто.

