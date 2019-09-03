Эту машину можно открыть с часов. В ней мультимедийная система и кондиционер управляются жестами. Есть обогревы всех сидений, руля, лобового стекла и даже форсунок стеклоомывателя. И это кроссовер с двухлитровым двигателем. Новый! А продается… за миллион.
ЭТУ МАШИНУ МОЖНО ОТКРЫТЬ С ЧАСОВ. В НЕЙ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА И КОНДИЦИОНЕР УПРАВЛЯЮТСЯ ЖЕСТАМИ. ЕСТЬ ОБОГРЕВЫ ВСЕХ СИДЕНИЙ, РУЛЯ, ЛОБОВОГО СТЕКЛА И ДАЖЕ ФОРСУНОК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ. И ЭТО КРОССОВЕР С ДВУХЛИТРОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ. НОВЫЙ! А ПРОДАЕТСЯ… ЗА МИЛЛИОН.
Мы ведь уже смирились, что современные автомобили становятся одинаковыми, да? Дизайн и технические характеристики — как под копирку, различия в нюансах. Скучно!

Но вот появляется Chery Tiggo 4, новинка нашего рынка — продажи начались в начале второй недели августа. У автомобиля свое, довольно симпатичное лицо, он превосходит многих конкурентов по характеристикам, предлагается по удивительно разумной цене, и у него есть две… ­ нет, три яркие особенности, то есть фишки.
Фишка 1. Смарт-часы
Они идут как стандартное оборудование в топовой комплектации Techno. Производитель предпочитает называть устройство умным ключ-браслетом, но, в принципе, это, скорее, умные часы, тем более что именно время девайс показывает в первую очередь. Еще он умеет: открывать и закрывать двери автомобиля, поднимать/опускать стёкла и даже дистанционно пускать двигатель. Кроме того — уведомлять о сообщениях и звонках, напоминать о событиях, подсчитывать шаги, пройденную дистанцию и израсходованные калории, вести мониторинг сна и сердечного ритма, напоминать о нахождении в сидячей позе и искать телефон… Синхронизируется со смартфонами как на Android, так и на iOS. Выдерживает погружение под воду до 30 метров. Chery Tiggo 4 — первый компакт-кроссовер с таким девайсом в штатной комплектации.

Ключ можно не исполь­зовать, если есть умный браслет. Он полностью заменяет ключ и к тому же выполняет дополнительные функции.
Фишка 2. Жесты
Проводишь рукой перед большущим дисплеем — меняется частота радио или трек, покачиваешь пальцем — прибавляешь или убавляешь громкость, подносишь к сенсору открытую ладонь — переходишь на управление кондиционером и так далее. Конечно, пару дней придется привыкать, но потом окажется, что управление жестами — это удивительно удобно. И безопасно: не нужно отрывать взгляд от дороги, искать кнопки (реальные или виртуальные). Впрочем, они всё равно есть и дублируют все функции. На отдельные кнопки конструкторы «повесили» включение и выключение обогревов и переключение режимов работы силового агрегата (Eco и Sport).
Фишка 3. Помощники
У модели — впечатляющий список электронных систем, идущих уже в базовой версии. Посмотрите на состав комплектаций (мы намеренно привели его почти без купюр) — устанете читать список! К тому же у машины наибольший в классе, 7‑дюймовый монитор на приборной панели с изменяемым тоном подсветки, есть система контроля давления и температуры в шинах, умная система освещения. Плюс оцинковка кузова с элементами из высокопрочной (с низким содержанием углерода) стали пяти сортов. Гарантия — на пять лет или 150 000 км.
Двигатель и подвеска
У Tiggo 4 — двухлитровый шестнадцатиклапанник SQRD4G20, который ставят и на другие модели марки. Развивает нормальные для этого класса 122 л.с. и 180 Н·м с приемлемым расходом АИ‑92. В нашей комплектации сочетается с вариатором на семь виртуальных передач. Базовая комплектация Start идет с пятиступенчатой механикой.

Китайские автопроизводители традиционно не сообщают данные о разгоне до сотни. Субъективно: динамика в спортивном режиме как минимум не хуже, чем у одноклассников. В экономичном режиме стартует неспешно (бережет вариатор), но достаточно быстро набирает темп, так что ездить можно довольно бодро — тем более что это позволяют и плотная подвеска, и хорошая настройка рулевого (оснащенного гидро­усилителем).

Приготовьтесь только к тому, что на руль будут приходить неровности асфальта и стыки бетонных плит: это городской кроссовер для хороших дорог. Притом у него минимальный просвет в 190 мм и неплохие параметры геометрической проходимости. Он вывезет и на раскисшей грунтовке даже с дорожными шинами (не забудьте только отключить ESP) — я пробовал. Недаром платформа T1X, на базе которой построена модель, создана в содружестве со специалистами ­всемирно известного британского концерна.

Для своего класса автомобиль реально хорош. Передние кресла отличные даже для крупногабаритных ездоков (бонус — перфорированная обивка в комплектации Techno). Я при росте 181 см спокойно сажусь «сам за собой». На задний ряд влезают трое взрослых мужиков — проверено.

При этом самое главное — в максимальной комплектации Tiggo 4 стоит меньше 1 100 000 рублей, а Chery традиционно предлагает снизить цену, используя трейд-ин и кредитные программы. То есть самую навороченную комплектацию Techno можно взять за 999 900. И вот это круто.
Интерьер этого автомобиля выполнен из хороших материалов и вполне удобен. Отдельной похвалы заслуживают передние кресла (водительское – с электрорегулировками!).
Среди прочих функций приборная панель позволяет выбрать цвет 7‑дюймового дисплея: золотистый, терракотовый, ультрамариновый – по настроению.
Комплектации и цены
MT5 Start
899 900 рублей
17‑дюймовые колесные диски; релин­ги; окраска «металлик» (на выбор); фары ближнего света прожекторного типа (линзы); передние ДХО; зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом, повторителями поворотов; ЭРА-ГЛОНАСС; иммобилайзер; задние датчики парковки; система мониторинга давления и температуры в шинах; антиблокировочная система; система курсовой устойчивости; система помощи при экстренном торможении; система помощи при старте в гору; система помощи при спуске с горы; противобуксовочная система; регулятор тормозных сил в повороте; система снижения вероятности опрокидывания; подушки безопасности водителя и переднего пассажира; Isofix; блокировка замков задних дверей от открывания детьми; датчик света; follow me home; центральный замок с ДУ; дистанционное открытие двери багажника; обогрев передних сидений; кондиционер; электростеклоподъемники; радио, CD-проигрыватель и 4 динамика; USB-разъем
CVT Comfort
1 029 900 рублей
Дополнительно к MT5 Start: камера заднего вида (с системой динамической разметки); датчик превышения заданной скорости; круиз-контроль; переключатель режимов Sport/Eco; обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя; кожаное многофункциональное рулевое колесо; сенсорный 9‑дюймовый дисплей центральной панели; 7‑дюймовый дисплей бортового компьютера в панели приборов; система Cloudrive 2.0 и система «свободные руки»; 2 USB-разъема
CVT Techno
1 099 900 рублей
18‑дюймовые колесные диски; бесключевой доступ в автомобиль и пуск двигателя кнопкой; обогрев задних сидений и рулевого колеса; кожаная отделка сидений; водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях и регулировкой поясничного упора; электростеклоподъемники с защитой от защемления; центральный задний подлокотник; 6 динамиков; система распознавания жестов; «умный» ключ-браслет
На правах рекламы.
Новости Статьи Тесты Марки и модели Фото и видео Авторы
Об издании Контактная информация Реклама на сайте