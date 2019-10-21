Вперед, за золотом!
Длиннобазный переднеприводный Renault Master, снежная зима, разбитые дороги и маршрут на четыре тысячи километров… Что тут может пойти не так?
Да примерно всё. Но мы хорошо подготовились!
Вперед, за золотом!
Длиннобазный переднеприводный Renault Master, снежная зима, разбитые дороги и маршрут на четыре тысячи километров… Что тут может пойти не так?
Да примерно всё. Но мы хорошо подготовились!
Три горные вершины и снежинка
Этот значок на боковине покрышки — отличительный знак настоящих зимних шин — и подсказал идею поехать в горы. Так появился ­тестовый маршрут на Урал для шин GT Radial Maxmiler WT2 Cargo — протяженностью четыре с лишним тысячи километров.

Переобув переднеприводный коммерческий фургон Renault Master в новые покрышки, мы поняли, что зимой в глубине России нелишне будет иметь предпусковой нагреватель компании Eberspächer, с которой сотрудничает французский автопроизводитель.

Впрочем, жгучих морозов не случилось, поэтому мы использовали нагреватель не перед, а после пуска двигателя для его ускоренного прогрева. Eberspächer с задачей справлялся на отлично, и через считаные минуты в кабине становилось по-ташкентски тепло. Это было прекрасно! Но вот дорога…

Перегон от Москвы до Владимира показался пыткой. Дорогу, которая, по сути, является главной магистралью из Москвы на Восток, постоянно ремонтируют, отчего на ней выстраиваются многокилометровые пробки. Но вырвавшись на свободу, наш «бегемотик» — а длиннобазный Master чем-то напоминает это африканское животное — не только оказался динамичен, но и прекрасно держал слякотную дорогу.

Что тому в большей степени было причиной — длинная база автомобиля или новые шины? Надо думать, и то и другое. Удачный тандем.
Карта маршрута
Протяженность: 4120 км
Нижегородские высоты
Ночью в Нижнем Новгороде случился сильный снегопад. Дороги завалило. На крутых подъемах замирали легковушки. Как-то передвигались полноприводные кроссоверы и внедорожники. Нам казалось, что забраться вверх по узкой и крутой Ильинской улице, идущей вдоль Починовского оврага, — дело безнадежное. Начали было искать маршруты для объезда, но, тронувшись внатяг на малом газу, Master неожиданно взял высоту.

Снег продолжал безостановочно валить, бронзовый Валерий Чкалов вглядывался с высокого берега в белую мглу Заволжья
и ничего не видел. А Renault Master в новых покрышках GT Radial Maxmiler WT2 Cargo уже прорезал колеи на засыпанной снегом дороге в Казань.

Количество ДТП росло на глазах. Машины упорно не хотели ехать по скользкой заснеженной дороге. Они то ныряли в кювет, то наскакивали друг на дружку, то зарывались в снежных отвалах обочин. Вот когда начинаешь ценить правильную обувку автомобиля и грамотную работу электронных помощников! При немалых габаритах (добрые шесть метров в длину) Master управлялся как обычный легковой автомобиль. Разве что посадка водителя была по-автобусному вертикальной.
Семь достоинств шины GT Radial Maxmiler WT2 Cargo
1
Новый рисунок протектора обеспечивает хорошую управляемость и плавный комфортный ход.
2
Три широкие продольные канавки обеспечивают улучшенный отвод воды, слякоти и уплотненного снега при сохранении максимального пятна контакта с дорогой.
3
Новый состав резиновой смеси, созданный специально для зимней эксплуатации, сохраняет эластичность при низких температурах.
4
Симметричный ненаправленный рисунок делает шину тихой. По европейской классификации уровень шума составляет 71 дБ.
5
Оптимизированный дизайн протектора в сочетании с новой резиновой смесью сокращает тормозной путь автомобиля на заснеженном и обледенелом дорожном покрытии.
6
Развитая плечевая зона увеличивает боковую жесткость шины, берет на себя часть боковых нагрузок и обеспечивает лучшую управляемость автомобиля.
7
Современные качественные материалы и технологии, используемые при изготовлении шины, увеличивают ее пробег до 100 тысяч и более километров.
Металл повсюду
Дорожная сеть на Урале только развивается. В основном там старые узкие трассы, покрытие на них обновлено, но пропускная способность оставляет желать лучшего. Отсутствие альтернативных маршрутов приводит к серьезным заторам из-за аварий. Нам пришлось — спасибо навигатору — обходить многокилометровую пробку на М5 по проселочным дорогам и кое-где прямо по заснеженным полям. Жесть.

Как ни хороша резина, но застрять в снегу на автомобиле, не предназначенном для штурма бездорожья, — то еще удовольствие. Однако, отмотав лишние тридцать верст, мы выехали на трассу и смогли продолжить путешествие через Златоуст в Миасс. Из сообщений радио потом узнали, что большегрузы ­простояли в заторе сутки.
Заводы, рудники, прииски… Черный металл, никель, медь, хром, золото… Сталеплавильные, чугунолитейные заводы… Урал ни на день не прекращает работы, дышит тяжело, дымя трубами, клубится пылью. Тяжелая техника идет по дорогам. На коммерческом фургоне ты не чувствуешь себя белой вороной в этих краях. Ты тоже работаешь.

Вдоль дороги под поселком Межевой встречаешь заброшенные известковые печи, в которых обжигался известняк для поставки на сталеплавильные заводы. В городе Сатка православный храм соседствует с металлургическим заводом.

Дальняя точка нашего маршрута — Миасс. Он начинался с медных приисков и медеплавильного завода. Но после того, как в начале XIX века здесь нашли золото, о меди никто уже и не вспоминал. В 1842 году в Миассе был найден самородок весом 36 кг 21 г, длиной 39 и высотой 28 см. За форму его назвали «Большим треугольником». Этот крупнейший в мире золотой самородок ­хранится в Алмазном фонде Кремля в Москве. С тех пор Миасс ­иногда называют золотой кладовой России.
Заводы, рудники, прииски… Черный металл, никель, медь, хром, золото… Сталеплавильные, чугунолитейные заводы… Урал ни на день не прекращает работы, дышит тяжело, дымя трубами, клубится пылью. Тяжелая техника идет по дорогам. На коммерческом фургоне ты не чувствуешь себя белой вороной в этих краях. Ты тоже работаешь.

Вдоль дороги под поселком Межевой встречаешь заброшенные известковые печи, в которых обжигался известняк для поставки на сталеплавильные заводы. В городе Сатка православный храм соседствует с металлургическим заводом.

Дальняя точка нашего маршрута – Миасс. Он начинался с медных приисков и медеплавильного завода. Но после того, как в начале XIX века здесь нашли золото, о меди никто уже и не вспоминал. В 1842 году в Миассе был найден самородок весом 36 кг 21 г, длиной 39 и высотой 28 см. За форму его назвали «Большим треугольником». Этот крупнейший в мире золотой самородок ­хранится в Алмазном фонде Кремля в Москве. С тех пор Миасс ­иногда называют золотой кладовой России.
Оценка специалистов
Эксперт 1
После пробега мы проверили состояние шин в сервисном центре Vianor в подмосковном Серпухове. Менеджер Семен Бурнаев изучил покрышки и отметил, что порезы и трещины отсутствуют, шины сохранили балансировку, износ оказался минимальным, не более полумиллиметра, и, что очень важно, равномерным.

Кстати, Семен напомнил простой способ измерения глубины протектора — двухрублевой монеткой. Зимняя шина допускается к эксплуатации, если головы орла скрываются в канавке, что соответствует глубине протектора 4 мм. Если «орел» вылезает — пора менять.

Семен Бурнаев
Менеджер
— Шины GT Radial уверенно чувствуют себя в российских условиях, — говорит Семен. — Один из убедительных, на наш взгляд, показателей — их активно берут таксисты, отмечая надежность покрышек и большой ресурс. Значит, шина вынослива. В общем объеме продаж нашего центра на GT Radial приходится около 20%. Это очень хороший показатель. Отличные характеристики зимних шин GT Radial во многом объясняются тем, что при их производстве используется высококачественный каучук с собственных плантаций компании в Индонезии — страны происхождения этой шинной марки.
Эксперт 2
Алексей Муханов, директор шинного центра в поселке Карачиха, Ярославская область, поддерживает коллегу:
 — В условиях спада в экономике клиенты отказываются от премиальных брендов в пользу шин среднего класса. К ним относятся и шины GT Radial. При этом марку GT Radial отличает высокое качество и отличные эксплуатационные показатели: износостойкость, высокая ходимость, легкая балансировка, прочные боковины. С учетом наших разбитых дорог это весьма ценные качества. Шины Giti подходят многим видам транспорта.

Алексей Муханов
директор шинного центра в поселке Карачиха, Ярославская область
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