Вперед, за золотом!

Заводы, рудники, прииски… Черный металл, никель, медь, хром, золото… Сталеплавильные, чугунолитейные заводы… Урал ни на день не прекращает работы, дышит тяжело, дымя трубами, клубится пылью. Тяжелая техника идет по дорогам. На коммерческом фургоне ты не чувствуешь себя белой вороной в этих краях. Ты тоже работаешь.
Вдоль дороги под поселком Межевой встречаешь заброшенные известковые печи, в которых обжигался известняк для поставки на сталеплавильные заводы. В городе Сатка православный храм соседствует с металлургическим заводом.
Дальняя точка нашего маршрута — Миасс. Он начинался с медных приисков и медеплавильного завода. Но после того, как в начале XIX века здесь нашли золото, о меди никто уже и не вспоминал. В 1842 году в Миассе был найден самородок весом 36 кг 21 г, длиной 39 и высотой 28 см. За форму его назвали «Большим треугольником». Этот крупнейший в мире золотой самородок хранится в Алмазном фонде Кремля в Москве. С тех пор Миасс иногда называют золотой кладовой России.