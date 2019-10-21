Вперед, за золотом!

Дорожная сеть на Урале только развивается. В основном там старые узкие трассы, покрытие на них обновлено, но пропускная способность оставляет желать лучшего. Отсутствие альтернативных маршрутов приводит к серьезным заторам из-за аварий. Нам пришлось — спасибо навигатору — обходить многокилометровую пробку на М5 по проселочным дорогам и кое-где прямо по заснеженным полям. Жесть.



Как ни хороша резина, но застрять в снегу на автомобиле, не предназначенном для штурма бездорожья, — то еще удовольствие. Однако, отмотав лишние тридцать верст, мы выехали на трассу и смогли продолжить путешествие через Златоуст в Миасс. Из сообщений радио потом узнали, что большегрузы ­простояли в заторе сутки.

