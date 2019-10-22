Почти полмиллиона человек в мире уже купили Geely Atlas с турбомотором. Но до России такая версия доехала только что. Машина интересная, и у вас наверняка возникнут вопросы по ее начинке. «За рулем» уже ответил на 16!
На родине, в КНР, автомобиль продается под названием Geely Boyue с 2016 года. 74% приходится на версии с турбомоторами.
Разгон-то какой?
Расход большой?
Автомат честный?
Китайцы все шумные. Этот тоже?
Сел и поехал?
Пачкаются ли джинсы при посадке?
Как рулится?
Что насчет места сзади?
Что там с мультимедийкой?
В городе-то на нем удобно?
Для дальней дороги хорош?
Небось краску тонким слоем положили?
Куда мелочь рассовывать?
Жене понравилось?
Турбомотор тянет?
НАВЕРХ
Турбомотор тянет?
Турбомотор рабочим объемом 1.8 дополнил «атмосферники» 2.0 и 2.4. В КНР именно этот мотор самый продаваемый. У нас картина иная: многие недолюбливают «турбо», считая их ненадежными, капризными, дорогими в ремонте. Утверждается, что ресурс мотора — около 300 тысяч км, что косвенно подтверждает информация о многих китайских турбо-Атласах, уже набегавших больше 200 тысяч.

Двигатель JLE-4G18TD известен по седану бизнес-класса Geely Emgrand GT. Китайцы говорят, двигатель — их собственной разработки.

По сравнению с первым поколением:
1
у двигателя увеличили мощность и крутящий момент (на 21 л.с. и 35 Нм), получив 184 л.с. при 5300 об/мин и 285 Нм в диапазоне 1500−4000 об/мин,
2
облегчили поршни
3
снизили вибрации, доработав опоры и поставив два балансирных вала
4
модифицировали систему смазки, поставив лопастной масляный насос переменной производительности
5
уменьшили шумность, доработав привод ГРМ
6
для снижения температурных нагрузок применили двухслойный коллектор с интегрированным перепускным клапаном
Давление непосредственного впрыска — 150 бар, электронный блок управления — Bosch MED17, турбина Vofon, межосевая муфта — BorgWarner.

Если нужен мощный разгон, жмите педаль акселератора от души. Турбина вступает в работу на 1000 оборотах в минуту, и уже на 1500 оборотах двигатель выходит на пик крутящего момента. Ускорение получается впечатляющим — при старте с места автомобиль слегка приседает на корму, разгружая переднюю подвеску и задирая нос. Впрочем, ездить так постоянно и негде, и незачем. Плюс в том, что с таким двигателем куда легче и безопаснее обгонять. С 80 до 120 км/ч турбо-Атлас «выстреливает» примерно за пять секунд — чуть ли не вдвое быстрее среднего для класса.
Разгон-то какой?
Китайские производители обычно не указывают время разгона. Так что мы провели простой тест в городе, использовали смартфон с соответствующим приложением. Разгон до 100 км/ч у Geely Atlas занимает 9,42 секунды — и это на «бюджетных» белорусских шинах и на влажном асфальте! Версия с атмосферным 2.4 выполняет то же упражнение за 11 секунд. Максимальную скорость мы не меряли — запрещено ПДД. Производитель указывает 195 км/ч.
Расход большой?
«Фишка» этого турбодвигателя в том, что он спокойно «переваривает» 92-й бензин, о чем говорит и наклейка на лючке бака. Заявленный расход в смешанном режиме — 8,2 литра на 100 километров пути. Реальный, разумеется, больше на пару литров.
Автомат честный?
Хорошая новость для тех, кто не любит кроссоверы с вариаторами: в Geely Atlas их нет. «Атмосферник» 2.0 комплектуется шестиступенчатой «механикой» Getrag, 2.4 — шестиступенчатым же «автоматом» австралийской марки DSI (Drivetrain Systems International). Такая же коробка стояла на упомянутом уже Geely Emgrand GT и Emgand X7.

Коробка DSI575F6 самообучаемая. Если любите активную езду, переключайтесь в спортивный режим и давите на газ (только не слишком увлекайтесь!).
Китайцы все шумные. Этот тоже?
Когда Geely Atlas только появился на российском рынке, журналисты принялись хвалить его за тишину, а производитель утверждал, что он тише одного популярного кроссовера немецкой марки почти на два Дб (правда, непонятно, в каких условиях). И турбомотор якобы даже тише «атмосферников»…

Мы взяли профессиональный шумомер. Результаты удивили: 51 Дб на 50 км/ч и 63,4 Дб на 100 км/ч! Сравнимо с кроссоверами премиальных брендов и седанами бизнес-класса! И это — опять же — в дождь, на дороге общего пользования посреди шумного города.
Сел и поехал?
Я — да, несмотря на то, что Geely Atlas критиковали за якобы неудобные сиденья, недостаточную вертикальную регулировку водительского кресла и руля по высоте. Мне оказалось удобно все и сразу. Привыкать пришлось лишь к излишне, на первый взгляд, чувствительной педали тормоза, и, напротив, туговатой педали акселератора. Кстати, она здесь электронная. Думаю, ее настройку довольно легко изменить.

Сиденья с развитой боковой поддержкой отлично держат в поворотах. Хотя, я, конечно, заменил бы обивку из кожзаменителя на тканевую и поставил многоступенчатый подогрев сидений.
Пачкаются ли джинсы при посадке?
Нет — если не шаркать ногами по порогам в слякотную погоду. А случайно задеть порог здесь сложно. Чистые и дверные проемы, защищенные от грязи (а также внешнего шума) толстым уплотнителем.
Как рулится?
Рулевое управление — с электроусилителем. Руль «пустоват» в нулевой зоне, но даже на небольшие отклонения руля автомобиль реагирует без колебаний.

Подвеска, которую настраивали британцы из инжиниринговой компании Mira, соответствует классическому подходу «больше скорость — меньше ям». На малой скорости под колесами чувствуется вся мелочевка, средние асфальтовые волны машина проходит уже довольно комфортно, а крупные пытается игнорировать — так что перед «лежачими» можно не так уж сильно сбрасывать. По разбитым дорогам мы не ездили, но отзывы хорошие.
Что насчет места сзади?
Главной «фишкой» машины для меня стал не турбомотор, не Яндекс Авто с Алисой, а… кнопки электропривода пассажирского сиденья, продублированные на спинке с левой стороны, — задний пассажир может отодвинуть переднее кресло и освободить себе побольше места. С одной стороны, штука ненужная, если вы не из семьи баскетболистов: салон в Geely Atlas по китайской традиции настолько длинный, что и перед коленями, и над головой человека обычного роста остается солидный запас пространства. С другой стороны, это просто круто, напоминает лимузины премиальных брендов и говорит о внимании разработчиков к мелочам.

После этого такая «фишка», как проекция логотипа из дверей на асфальт, кажется разумеющейся. Тем более что китайцы предлагают такие устройства для любых автомобилей (на вторичном рынке).

Электропривод водительского кресла положен только «люксовым» комплектациям Geely Atlas, а дублирующие кнопки — только «люксам» с турбомотором.
Разработчики придали Алисе человеческие черты: она может назвать вас «чуваком», поиграет с вами в города, «верю-не-верю», пошутит (с оттенком сарказма) и даже расскажет анекдот
Что там с мультимедийкой?
Я ищу навигацию во всех новых для себя машинах. Так что и в Атласе первым делом ткнул в 8-дюймовый монитор, выбрал в меню значок навигации и увидел знакомую картинку яндексовского навигатора. Как и в смартфонах, здесь им можно управлять голосом. Задал адрес редакции и поехал, по дороге изучая другие возможности системы.

В головное устройство встроен SIM-чип МТС с безлимитным подключением 4G (бесплатным, но в течение года). Кроме навигации, можно слушать Яндекс Радио с отличными подборками музыки и без рекламы, пользоваться интернет-браузером даже в движении. Чтобы вы не отвлекались от дороги, поможет голосовой помощник Алиса (видно, в память о старой песенке бит-квартета «Секрет»). Конечно, наша Алиса не умеет вязать и не рисует в альбомах. Зато может общаться с вами и управлять мультимедийным комплексом.

Голосовой помощник активируется после слов «Слушай, Алиса!», «Эй, Алиса!» или просто «Алиса!», и по вашему запросу включает музыку, навигацию, телефон и прочее. Только говорите громко и четко, приготовьтесь к задержкам в пару-тройку секунд перед ответными репликами и повторяющимся ответам.

Хотя разработчики постарались придать Алисе человеческие черты: она может назвать вас «чуваком», если вам стало скучно (в пробке или дальней дороге), поиграет с вами в города, «верю-не-верю», пошутит (с оттенком сарказма) и даже расскажет анекдот. А может и обидеться, отвечая на все реплики «Я вас не поняла». Алиса сообщает пользователю, что не идентифицирует себя гендерно (не считает, что у нее есть пол), но некоторые ее реакции напоминают именно женские. По-своему прикольно.
В городе-то на нем удобно?
Вполне. Автомобиль динамичный, тихий и с отличной обзорностью. А в нашей версии Atlas оснащен системой кругового обзора, позволяющей парковаться, как по линеечке.

Когда Geely Atlas только появился в России, многие критиковали его аудиосистему — дескать, звучит паршиво. То ли систему «допилили», то ли я напрочь лишен слуха, но меня ее звучание устроило. В салоне шесть динамиков, создающих достаточно чистый, комфортный, округлый звук. Кстати — вот еще одна «фишка» машины: на водительском кресле, в торце спинки, под правым плечом, расположен небольшой кругляшок, похожий на высокочастотный динамик — пищалку. На самом деле это микрофон, улучшающий качество громкой связи при использовании телефона. Штука, казалось бы, излишняя, но до тех пор, пока не почувствовали ее в работе.

Еще один плюс машины — система бесключевого доступа. Она полезна, если приходится перемещаться с частыми остановками. Кстати, в Geely Atlas она предлагается для всех комплектаций, кроме базовой. Но если вы оставите ключ в машине, автомобиль предупредит вас.
Для дальней дороги хорош?
Он тихий и плавно идет. Вас порадует мотор, позволяющий легко совершать обгоны, длина салона, количество мест для размещения мелочей и множество точек для зарядки гаджетов.

В минусах окажутся нерегулирующиеся по наклону спинки заднего сиденья и относительно небольшой объем багажника. Впрочем, организован багажник неплохо: помимо розетки на 12 вольт в нем есть и карман, и крючочки, и даже аварийное открывание лючка бензобака (если вдруг примерзнет зимой).
Небось краску тонким слоем положили?
Толщина лакокрасочного покрытия кузова (материалы Basf) — от 120 до 140 микрон, что больше «средней температуры по больнице». Толщина металла — тоже не маленькая.

Кузов оцинкован погружением в ванну, гарантия от сквозной коррозии превышает 10 лет. В конструкции применены элементы из высокопрочных сталей.

В нашей комплектации — шесть подушек безопасности. Краш-тест CNCAP Geely Atlas прошел отлично. К тому же он вооружен комплексом помощников водителя, повышающих стабильность движения и помогающих в сложных условиях.
Куда мелочь рассовывать?
Что мешает автопроизводителям делать в своих машинах максимальное число USB-разъемов и розеток? Только экономия: нужно тянуть провода, ставить розетки и порты — все стоит денег… Geely на этом, как ни удивительно, не экономит. Во всяком случае, в нашей версии Атласа. Два USB-разъема есть в нишах слева и справа от центральной консоли, еще один скрывается в боксе под подлокотником (и там же — 12-вольтовая розетка). Пара портов USB красуется и на торце центральной консоли перед задними пассажирами, а на левой стенке багажника — еще одна розетка на 12 вольт. Если отправитесь в путь всей семьей, своя точка питания найдется для каждого.

Но пристроить смартфон водителю некуда. У меня не самый большой телефон — 6-дюймовый, однако и он не поместился в боковую нишу на центральной консоли. Пришлось ставить в один из подстаканников. Не лучшее решение, если вы пьете кофе в дороге.

В люксовых комплектациях Geely Atlas есть задний подлокотник, а в нем — еще пара подстаканников. И вот еще одна «фишка» — кнопки подогрева задних сидений (одноступенчатого, как и спереди), расположены в торце подлокотника. Если ехать втроем, подогрев придется включать-выключать до начала движения, иначе третьему надо будет совершать акробатические этюды.
Жене понравилось?
Вот ее ответ: «Муж привык, что ребенок, сидящий за ним в детском кресле с объемной „базой“, упирается ногами в спинку водительского сиденья или бьет по нему ногами. Geely Atlas — один из немногих автомобилей, где ребенок ногами до спинки не доставал, даже когда кресло перевели в лежачее положение.

Мне в этой машине также удобно, и сзади, где я обычно езжу вместе с ребенком, и на пассажирском месте спереди. Есть нюанс: даже в нижнем положении сиденье кажется установленным высоковато, но зато сразу вспоминается „Высоко сижу — далеко гляжу“.

Понравилась мультимедийка Яндекс Авто и особенно — подборка прекрасного современного джаза без надоедающей рекламы. А Алиса оказалась слегка невоспитанной — вмешивалась в наш разговор после того, как с ней прекратили общаться. Пришлось выключать.

Последнее время муж часто тестирует китайские автомобили, и иногда знакомит меня с ними. И я замечаю, как растет их уровень. Но Atlas произвел самое приятное впечатление».
Цена
от 1 114 990 до 1 679 990 рублей
Гарантия
5 лет или 150 000 км
Нужные опции
автоматическое включение фар головного света, подогрев задних сидений, система кругового
обзора, многофункциональная мультимедийная система Яндекс Авто.
Возможные цвета
красный, янтарно-золотой, коричневый, черный, белый, серебристый, базальтово-серый.
Цена
от 1 114 990
до 1 679 990 рублей
Гарантия
5 лет или 150 000 км
Нужные опции
автоматическое
включение
фар головного света,
подогрев задних сидений,
система кругового обзора,
многофункциональная
мультимедийная система
Яндекс Авто.
Возможные цвета
красный,
янтарно-золотой,
коричневый, черный,
белый, серебристый,
базальтово-серый.
Размеры
(в скобках размеры самого
популярного японского кроссовера)
длина 4519 мм (4605 мм)
ширина 1831 мм (1845 мм)
высота 1694 мм (1715 мм)
колесная база 2670 мм (2660 мм)
Размеры
(в скобках размеры самого
популярного японского кроссовера)
длина 4519 мм
(4605 мм)
ширина 1831 мм
(1845 мм)
высота 1694 мм
(1715 мм)
колесная база
2670 мм (2660 мм)
Нам нравится
Оснащенность автомобиля, хорошие динамические характеристики, комфорт.
Нам не нравится
«Пустой» руль, небольшой дорожный просвет, скромный объем багажного отсека вкупе с узким проемом и большой погрузочной высотой.
Новый интернационал
На родине, в КНР, автомобиль продается под названием Geely Boyue с 2016 года. На сегодня реализовано больше 620 000 «Бойю». И 74% приходится на версии с турбомоторами.

Российские продажи Geely Atlas начались в феврале 2018 года. У нас продаются Geely белорусской сборки — из Жодино, знаменитого Белазами. В завод полного цикла Belgee вложено 330 миллионов долларов, он может выпускать до 120 тысяч автомобилей в год. В России с начала продаж реализовано 7252 автомобиля (на момент подготовки материала). Этот кроссовер — флагман марки.

Скорее всего вы помните, что Geely уже почти десять лет владеет шведской маркой Volvo. Atlas рисовала интернациональная команда дизайнеров во главе с британцем Питером Хорбери, раньше работавшим на Volvo. Поэтому в облике машины есть и европейские, и азиатские черты. К первым относятся сдержанность, правильность, ко вторым — псевдохром, эмблема, собранная будто из самоцветов, решетка радиатора, призванная напоминать нам круги на воде от брошенного камня, верхняя часть панели приборов, повторяющая изгибом мост на острове Сиху, боковая линия кузова, напоминающая спину бегущего гепарда, фары, которые должны напоминать нам соколиный глаз…

Интернационален этот автомобиль и в инженерии. Система впрыска — UAES, коробки передач — Getrag и DSI, лакокрасочные материалы и водная лакировка — Basf, клей, герметик, мастика — Henkel, турбина — Vofon, межосевая муфта — BorgWarner, подушки безопасности — Yangfeng KSS, панель кондиционера — Yanfeng Visteon, приборная панель — Yazaki, элементы тормозной системы — Mando. Автомобиль собирают с использованием оборудования Kuka, Durr, Obara, Bosch, Hexagon, Grago…

И вы продолжите называть этот автомобиль китайским?

Текст: Илья Пименов Фото: Александр Кульнев
Партнерский материал.
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