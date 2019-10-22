На родине, в КНР, автомобиль продается под названием Geely Boyue с 2016 года. На сегодня реализовано больше 620 000 «Бойю». И 74% приходится на версии с турбомоторами.
Российские продажи Geely Atlas начались в феврале 2018 года. У нас продаются Geely белорусской сборки — из Жодино, знаменитого Белазами. В завод полного цикла Belgee вложено 330 миллионов долларов, он может выпускать до 120 тысяч автомобилей в год. В России с начала продаж реализовано 7252 автомобиля (на момент подготовки материала). Этот кроссовер — флагман марки.
Скорее всего вы помните, что Geely уже почти десять лет владеет шведской маркой Volvo. Atlas рисовала интернациональная команда дизайнеров во главе с британцем Питером Хорбери, раньше работавшим на Volvo. Поэтому в облике машины есть и европейские, и азиатские черты. К первым относятся сдержанность, правильность, ко вторым — псевдохром, эмблема, собранная будто из самоцветов, решетка радиатора, призванная напоминать нам круги на воде от брошенного камня, верхняя часть панели приборов, повторяющая изгибом мост на острове Сиху, боковая линия кузова, напоминающая спину бегущего гепарда, фары, которые должны напоминать нам соколиный глаз…
Интернационален этот автомобиль и в инженерии. Система впрыска — UAES, коробки передач — Getrag и DSI, лакокрасочные материалы и водная лакировка — Basf, клей, герметик, мастика — Henkel, турбина — Vofon, межосевая муфта — BorgWarner, подушки безопасности — Yangfeng KSS, панель кондиционера — Yanfeng Visteon, приборная панель — Yazaki, элементы тормозной системы — Mando. Автомобиль собирают с использованием оборудования Kuka, Durr, Obara, Bosch, Hexagon, Grago…
И вы продолжите называть этот автомобиль китайским?
Текст: Илья Пименов Фото: Александр Кульнев