Я ищу навигацию во всех новых для себя машинах. Так что и в Атласе первым делом ткнул в 8-дюймовый монитор, выбрал в меню значок навигации и увидел знакомую картинку яндексовского навигатора. Как и в смартфонах, здесь им можно управлять голосом. Задал адрес редакции и поехал, по дороге изучая другие возможности системы.



В головное устройство встроен SIM-чип МТС с безлимитным подключением 4G (бесплатным, но в течение года). Кроме навигации, можно слушать Яндекс Радио с отличными подборками музыки и без рекламы, пользоваться интернет-браузером даже в движении. Чтобы вы не отвлекались от дороги, поможет голосовой помощник Алиса (видно, в память о старой песенке бит-квартета «Секрет»). Конечно, наша Алиса не умеет вязать и не рисует в альбомах. Зато может общаться с вами и управлять мультимедийным комплексом.



Голосовой помощник активируется после слов «Слушай, Алиса!», «Эй, Алиса!» или просто «Алиса!», и по вашему запросу включает музыку, навигацию, телефон и прочее. Только говорите громко и четко, приготовьтесь к задержкам в пару-тройку секунд перед ответными репликами и повторяющимся ответам.



Хотя разработчики постарались придать Алисе человеческие черты: она может назвать вас «чуваком», если вам стало скучно (в пробке или дальней дороге), поиграет с вами в города, «верю-не-верю», пошутит (с оттенком сарказма) и даже расскажет анекдот. А может и обидеться, отвечая на все реплики «Я вас не поняла». Алиса сообщает пользователю, что не идентифицирует себя гендерно (не считает, что у нее есть пол), но некоторые ее реакции напоминают именно женские. По-своему прикольно.

