Нет запчастей, не едет, плохо пахнет… И всЁ это было правдой, но когда-то. Сегодня закройте логотип Haval, и вам будет непросто понять, из какой страны автомобиль.
У «китайцев» старые двигатели, скопированные с японских
Действительно, у многих машин из Поднебесной до сих пор стоят двигатели, ведущие родословную от японских агрегатов 80‑х годов. Однако к наиболее продвинутым производителям, в частности Haval, это уже не относится. Двухлитровый турбомотор, доступный для F7х, — собственной разработки и достаточно современный — турбонагнетатель с электронным управлением, двойная система изменения фаз газораспределения на впуске и выпуске, непосредственный впрыск под высоким давлением (150 бар). В итоге двигатель 2.0 GW4C20NT выдает 190 л.с. Характеристики на мировом уровне.
А коробки только механические…
Многие привыкли к устаревшим механическим коробкам передач с нечетким механизмом переключения. Или к старым четырехступенчатым автоматам. Пора отвыкать: китайские производители стараются отказаться от закупок у сторонних производителей и перейти на коробки собственной разработки. Пример — семиступен­чатый робот с двумя мокрыми сцеплениями GWM 7DCT450 (450 — предельный крутящий момент, который она может выдержать) разработки Haval.
Устроиться в салоне человеку с европейской комплекцией невозможно
3
Наверное, нельзя найти ни одного китайского автомобиля без серьёзных проблем с эргономикой. Впрочем, я посидел в Haval F7x — и здесь водительское место проработано грамотно. Сиденье правильно спрофилировано. Нет вопросов к его взаимному расположению с органами управления. Диапазоны регулировок тоже очень широкие. Пожалуй, здесь за рулем будет удобно человеку любой комплекции.
Они не едут
4
За всех опять же сложно сказать, но приятно, что вместе с отличной динамикой Haval F7x получил запас прочности ходовой части. Весь спектр неровностей подвеска отрабатывает без пробоев. Кроме того, помимо полного привода, у этого кроссовера есть ассортимент помощников вне асфальта. Например, ассистент спуска с горы. Или ряд режимов движения, таких как «грязь», «песок» или «снег». В зависимости от выбранного режима у автомобиля меняется степень допустимой пробуксовки и отзывчивость акселератора.
В салоне о пластик оцарапаться можно
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Да, это еще одна характерная черта китайского автопрома. Жесткий пластик с ужасным запахом всегда был неотъемлемой частью китайских автомобилей. Есть хорошая новость: теперь бывает и мягкий пластик, и кожа хорошей выделки — пока не во всех моделях, но китайцы подтягиваются. Уж в Haval точно грех жаловаться на качество материалов — мягкий пластик не отдает химическим заводом, а качество сборки салона очень высокое.
Запчастей приходится ждать месяц
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Часто мы боимся покупать китайский автомобиль не только из-за проблем с качеством, но и из-за возможных неприятностей с запчастями, ждать которых приходится очень долго. С Haval таких проблем нет: помимо завода в Тульской области, расширяются мощности центрального склада запчастей. К тому же компания активно применяет авиаперевозки. Так что время ожидания нужных комплектующих заметно сократится.
Дилеры есть в паре крупных городов, а что мне делать с машиной в провинции…
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Проблема, причем не только китайских производителей, — страна у нас слишком большая. Однако 76 официальных СТО Haval уже есть: самый северный дилер — в Мурманске, самый восточный — в Иркутске.
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