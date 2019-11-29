Действительно, у многих машин из Поднебесной до сих пор стоят двигатели, ведущие родословную от японских агрегатов 80‑х годов. Однако к наиболее продвинутым производителям, в частности Haval, это уже не относится. Двухлитровый турбомотор, доступный для F7х, — собственной разработки и достаточно современный — турбонагнетатель с электронным управлением, двойная система изменения фаз газораспределения на впуске и выпуске, непосредственный впрыск под высоким давлением (150 бар). В итоге двигатель 2.0 GW4C20NT выдает 190 л.с. Характеристики на мировом уровне.