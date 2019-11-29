За всех опять же сложно сказать, но приятно, что вместе с отличной динамикой Haval F7x получил запас прочности ходовой части. Весь спектр неровностей подвеска отрабатывает без пробоев. Кроме того, помимо полного привода, у этого кроссовера есть ассортимент помощников вне асфальта. Например, ассистент спуска с горы. Или ряд режимов движения, таких как «грязь», «песок» или «снег». В зависимости от выбранного режима у автомобиля меняется степень допустимой пробуксовки и отзывчивость акселератора.

