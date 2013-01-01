FAW Besturn X80 бывает только переднеприводным, но на нем можно свернуть с асфальтированной дороги на грунтовку. Клиренс в 190 мм, угол въезда в 26 и съезда в 27 градусов позволяют не бояться не только легкого бездорожья, но и бордюров в городе — стандартная их высота — 150 мм.