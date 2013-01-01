FAW Besturn X80 — это переднеприводный кроссовер ведущего китайского автопроизводителя. Модель появилась в 2013 году, а в 2018-м прошла глубокий рестайлинг: автомобиль стал современнее на вид и получил более богатое оснащение.
ФАКТ 2
Дизайн напоминает о многих других кроссоверах. Но есть и оригинальные решения: например, линии задней стойки кузова, похожие на стилизованную букву X.
ФАКТ 3
FAW Besturn X80 бывает только переднеприводным, но на нем можно свернуть с асфальтированной дороги на грунтовку. Клиренс в 190 мм, угол въезда в 26 и съезда в 27 градусов позволяют не бояться не только легкого бездорожья, но и бордюров в городе — стандартная их высота — 150 мм.
ФАКТ 4
Кузов автомобиля сделан из толстого металла, оцинкован и отлично окрашен. Зазоры аккуратные, ровные. По нижнему периметру — накладки из черного матового пластика, на которых не так заметны царапины, а в случае необходимости их легко заменить. Практично!
ФАКТ 5
Во внешности FAW Besturn X80 есть и спортивные ноты. Например, 17-дюймовые колеса, две выхлопные трубы. Да и в целом вид у автомобиля довольно активный. Но не стоит забывать, что это внешность.
ФАКТ 6
Еще один элемент спортивности — передняя подвеска на двойных поперечных рычагах, отличающаяся лучшей кинематикой по сравнению с подвеской типа McPherson.
ФАКТ 7
Задняя подвеска тоже независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости. Это решение обеспечивает отличную управляемость на высокой скорости.
ФАКТ 8
Автомобиль очень хорошо управляется, у него острый руль, крены — умеренные, ход довольно плавный. И очень чуткие тормоза, дисковые по кругу. Хватает и динамики — крутящий момент — 184 Н.м.
ФАКТ 9
На выбор предлагаются две коробки передач, обе 6-ступенчатые, механика и автомат японской марки Aisin последнего поколения. Автомат работает быстро.
ФАКТ 10
64-литровый бак можно заправлять 92-м бензином. Реальный расход в смешанном режиме — около 10 литров на 100 километров. FAW Besturn X80 не утомит частыми заправками.
ФАКТ 11
Салон удобен. Мультируль регулируется и по вылету, и по высоте, передние кресла подойдут людям любого роста и комплекции. Обивка из экокожи отлично смотрится и практична.
ФАКТ 12
Сзади неожиданно хватает простора и для ног, и для голов. Если ехать вдвоем, можно разложить удобный широкий подлокотник.
ФАКТ 13
Щиток приборов — с аналоговыми тахометром и спидометром, что должно понравиться опытным водителям. Но нашлось место и электронному дисплею, на который выводится вся дополнительная информация.
ФАКТ 14
В комплектации Luxury у вас будет гигантский панорамный люк с электроприводом.
ФАКТ 15
Во время рестайлинга FAW Besturn X80 получил климат-контроль вместо обычного кондиционера. Кондиционер остался только в начальной версии Basic (MT).
ФАКТ 16
В центре внимания водителя — большой дисплей мультимедийной системы. При включении реверса на нем появляется картинка с камеры заднего вида c направляющими, помогающими парковаться.
ФАКТ 17
Для перевозки чего-то крупногабаритного задние спинки можно сложить, получив 910 литров. Под полом багажника — полноразмерная запаска на литом диске и аккуратный комплект инструментов в пенале.
ФАКТ 18
Еще одно новшество, которое автомобиль получил с рестайлингом, — автоматическое складывание зеркал заднего вида при постановке на охрану.
ФАКТ 19
В FAW Besturn X80 есть датчики дождя, света, давления в шинах, круиз-контроль, вежливый свет. Полно электронных ассистентов: помощь при экстренном торможении, помощь при трогании на уклоне, система курсовой устойчивости, противобуксовочная система.
ФАКТ 20
Двери автоматически закрываются при начале движения и разблокируются при столкновении.