Новый Land Rover Defender: втрое жестче старого!

Потому что рамные машины не нужны современным покупателям. Именно так! Взгляните на статистику продаж. За последнюю пятилетку в России продали всего 122 новых Дефендера: 120 – в 2015 году и два (!) – в январе 2016-го. И это вполне логично и объяснимо: автомобили с несущим кузовом в целом легче, динамичнее, экономичнее, лучше управляются. Кроме того, они безопаснее, так как при такой конструкции проще рассчитать зоны запрограммированной деформации.



На бездорожье рамные автомобили действительно предпочтительнее. В первую очередь по причине прочности и выносливости конструкции. Эти два параметра нужны тем, кто часто съезжает с асфальта – по необходимости или просто ради развлечения. Много ли таких? Опять обратимся к беспристрастной статистике: три четверти владельцев внедорожников вообще не выезжают на бездорожье. Оставшиеся 25 процентов лишь изредка съезжают с асфальта. А постоянно лазают по уши в грязи – единицы. Сейчас солидные внедорожники приобретают скорее для поддержания собственного имиджа, а заодно для разовых поездок с комфортом на природу, не имеющих ничего общего с жестким оффроудом.

