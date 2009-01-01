10 вечных мифов о Subaru
Двадцать лет назад смартфонов не существовало.
Даже мобилки были в диковинку.
И многие стереотипы о Subaru – родом из тех времен.
Пора проститься с этими воспоминаниями!
10 вечных мифов о Subaru
Двадцать лет назад смартфонов не существовало.
Даже мобилки были в диковинку.
И многие стереотипы о Subaru – родом из тех времен.
Пора проститься с этими воспоминаниями!
1 миф
Subaru покупают только стритрейсеры
Вот что значит славная спортивная история! Дух спорта и сейчас есть во всех моделях марки, но задачу делать автомобили для гонщиков Subaru никогда не ставила перед собой. Отчасти этот миф правдив и сегодня: Subaru с турбомотором порой покупают молодые любители «отжечь», но речь идет о достаточно старых машинах. Из новых стритрейсеры обращают внимание только на Форестеры с турбомоторами, WRX и WRX STI. И Forester, и Subaru XV, и Outback, и седан Legacy ориентированы, в первую очередь, на семейного
покупателя.
2 миф
Subaru – чисто мужские автомобили
Конечно, машины с сильным характером предпочитают в основном представители сильного пола. Но кто запретит сесть за руль представительницам пола прекрасного, тем более в XXI веке? Скажем, в США 80% покупателей Subaru Outback – женщины. Европейкам нравятся Legacy и Subaru XV. Если брать мировую статистику продаж, у Subaru примерно 35–40% покупательниц.

В России Subaru действительно покупают чаще мужчины. Самой женской моделью у нас считается Subaru XV (половина покупателей – женщины). Среди выбравших Forester и Outback 13–15% женщин. Им нравится уверенность, которую обеспечивают эти Subaru, особенно в сложных условиях (например, зимой), обзорность, безопасность. Особенно востребованной оказалась система помощи водителю EyeSight, предотвращающая столкновения. Кстати, за первые три года после ее появления аварийность Subaru в Японии упала на 61%!
Subaru — чисто мужские автомобили? Судя по тому, что в Форестере «макияжные» зеркала (с подсветкой) стоят и слева, и справа, в компании так не считают.
3 миф
Купил Subaru – стал королем ралли
Да, раллийные гены марки не спрятать: мощные моторы, постоянный полный привод и отличная управляемость. Но вряд ли каждый севший за руль Subaru становится многократным чемпионом вроде Колина Макрея или Петтера Сольберга. Автомобиль — всего лишь инструмент, и владеть им нужно учиться. Если хотите научиться ездить по-настоящему, имеет смысл пройти тренинг экстремального вождения в Академии скорости Сергея Успенского. И неплохо было бы в общих чертах понимать, как работает постоянный полный привод Subaru.
Симметричный полный привод с полуосями равной длины позволяет чувствовать себя королем (королевой) на любой дороге. Например, зимой, при старте с места, когда можно тронуться без подруливаний и уехать от других, даже более мощных ­кроссоверов.
4 миф
Subaru очень жесткий
Если сравнивать с американскими «диванами» или расхлябанными от старости «европейками», возможно. Подвеска у Subaru всегда была отличной – жесткой
в меру, всеядной, переваривающей большинство неровностей. Сравните, например, Forester с каким-нибудь европейским, корейским или японским кроссовером, и вы почувствуете, что Subaru идет мягче, комфортнее. Кроме того, у Subaru подвеска всегда очень энергоемкая, позволяет ездить довольно быстро даже по грунтовкам (и чувствовать себя по-королевски).
Демонстрация хода подвески Subaru Forester: это впечатляет.
5 миф
Subaru очень дорого обслуживать
Этот миф появился вследствие того, что мало кто из молодых ребят, активных в интернете, может приобрести новый недешевый автомобиль, – они берут то, что подешевле, стараясь экономить и на запчастях, и на обслуживании. Они же увлекаются рискованным тюнингом, разваливающим машины.
Новые Subaru – высокотехнологичные автомобили, требующие квалифицированных механиков, специального оборудования и оригинальных запасных частей. Но по стоимости нормочаса Subaru сопоставима с другими японскими марками. К тому же компания постоянно проводит акции, снижающие стоимость обслуживания. А уж надежность машин такова, что на складах у дилеров, в основном, расходники для ТО – и никаких запчастей. Статистика поломок показывает, что они носят нерегулярный характер: слабых мест в конструкции современных Subaru нет, а дорогостоящие неисправности – следствие человеческого фактора (читай: небрежности). Раньше часто жаловались на втулки стабилизатора, сейчас и такой ­проблемы нет.
6 миф
Подержанные Subaru сыпятся
Автомобили из-под плохих владельцев, которые выжимают из них все соки, не могут не сыпаться – даже если они созданы лучшими инженерами.
Subaru на фоне остальных машин удивительно живучие и занимают верхние строчки в рейтингах надежности. При покупке на вторичном рынке нужно только тщательно провести диагностику, убедиться, что автомобиль не был в серьезной аварии и проходил ТО в положенный срок в авторизованном сервисном центре. Миф о сыпучести развеется.
7 миф
Subaru прожорливы
Так и было – до 2009 года, когда на Subaru стали ставить вариаторы.
Сейчас Subaru расходуют не больше, чем одноклассники. Всё зависит от манеры вождения и регулярности ТО. Зимой в городе тот же Forester ест примерно
10,5 литра на 100 км пути, что неплохо для такого автомобиля. Летом – 9,5 литра.
Что касается расхода в загородном режиме, то 7,5 л/100 км – достижимый показатель.
8 миф
Двигатели Subaru жрут масло
Тот самый миф, который появился больше десяти лет назад, и отголоски его слышны даже сегодня. Некоторый расход моторного масла в процессе работы характерен для двигателей внутреннего сгорания всех производителей.

Согласно инструкции по эксплуатации допускается расход до литра масла между заменами. Но у владельцев, эксплуатирующих автомобили в штатном режиме и не пренебрегающих ТО, расход значительно меньше. Большинство владельцев Subaru с современными двигателями (FB) не подливают масло между ТО (а это 15 000 км).
Современные двигатели серии FB – воплощенное опровержение мифа о масложоре. Будучи исправными, они не требуют долива масла между ТО.
9 миф
Чтобы поменять свечи, нужно демонтировать двигатель
С заменой свечей на Subaru связано множество диких историй, вплоть до того, что механики сверлили отверстия в лонжеронах, чтобы подобраться к свечам на оппозитном двигателе. Другие якобы вынимали мотор. Компоновка в двигательном отсеке действительно отличается от той, что у большинства других машин. Однако достаточно знать правильную технологию и владеть нормальным инструментом, чтобы проводить эту операцию практически так же легко, как на других моторах. Норматив на замену свечей – чуть больше получаса. За это время вынуть (или даже приподнять) двигатель, а потом вернуть его на место практически невозможно. Ну, либо механики Subaru – супермонстры!
10 миф
Subaru переоценены
Возьмем для примера Subaru XV. Актуальная стоимость –
от 1 769 000 до 2 249 000 рублей. Примерно в том же ценовом диапазоне находятся другие популярные у нас японские кроссоверы, чья сборка осуществляется на российских автозаводах. Subaru делают в Японии. Стартовая цена у Subaru и правда может быть слегка выше за счет того, что в продаже вообще нет «пустых» переднеприводных комплектаций – они предназначены разве что для заманивания человека в автосалон.
Проверять мифы на достоверность нам помогали
Константин
Круглянский
руководитель департамента маркетинга и связей
с общественностью
компании «Субару Мотор»
Александр
Соколов
менеджер по обучению Академии Субару
Алексей
Илюшкин
ведущий
тренер
Академии Субару
Яков
Кононов
заместитель руководителя департамента сервисного обслуживания компании «Субару Мотор»
Новости Статьи Тесты Марки и модели Фото и видео Авторы
Об издании Контактная информация Реклама на сайте