Этот миф появился вследствие того, что мало кто из молодых ребят, активных в интернете, может приобрести новый недешевый автомобиль, – они берут то, что подешевле, стараясь экономить и на запчастях, и на обслуживании. Они же увлекаются рискованным тюнингом, разваливающим машины.

Новые Subaru – высокотехнологичные автомобили, требующие квалифицированных механиков, специального оборудования и оригинальных запасных частей. Но по стоимости нормочаса Subaru сопоставима с другими японскими марками. К тому же компания постоянно проводит акции, снижающие стоимость обслуживания. А уж надежность машин такова, что на складах у дилеров, в основном, расходники для ТО – и никаких запчастей. Статистика поломок показывает, что они носят нерегулярный характер: слабых мест в конструкции современных Subaru нет, а дорогостоящие неисправности – следствие человеческого фактора (читай: небрежности). Раньше часто жаловались на втулки стабилизатора, сейчас и такой ­проблемы нет.