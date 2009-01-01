Двадцать лет назад смартфонов не существовало. Даже мобилки были в диковинку. И многие стереотипы о Subaru – родом из тех времен. Пора проститься с этими воспоминаниями!
10 вечных мифов о Subaru
Двадцать лет назад смартфонов не существовало. Даже мобилки были в диковинку. И многие стереотипы о Subaru – родом из тех времен. Пора проститься с этими воспоминаниями!
1 миф
Subaru покупают только стритрейсеры
Вот что значит славная спортивная история! Дух спорта и сейчас есть во всех моделях марки, но задачу делать автомобили для гонщиков Subaru никогда не ставила перед собой. Отчасти этот миф правдив и сегодня: Subaru с турбомотором порой покупают молодые любители «отжечь», но речь идет о достаточно старых машинах. Из новых стритрейсеры обращают внимание только на Форестеры с турбомоторами, WRX и WRX STI. И Forester, и Subaru XV, и Outback, и седан Legacy ориентированы, в первую очередь, на семейного покупателя.
2 миф
Subaru – чисто мужские автомобили
Конечно, машины с сильным характером предпочитают в основном представители сильного пола. Но кто запретит сесть за руль представительницам пола прекрасного, тем более в XXI веке? Скажем, в США 80% покупателей Subaru Outback – женщины. Европейкам нравятся Legacy и Subaru XV. Если брать мировую статистику продаж, у Subaru примерно 35–40% покупательниц.
В России Subaru действительно покупают чаще мужчины. Самой женской моделью у нас считается Subaru XV (половина покупателей – женщины). Среди выбравших Forester и Outback 13–15% женщин. Им нравится уверенность, которую обеспечивают эти Subaru, особенно в сложных условиях (например, зимой), обзорность, безопасность. Особенно востребованной оказалась система помощи водителю EyeSight, предотвращающая столкновения. Кстати, за первые три года после ее появления аварийность Subaru в Японии упала на 61%!
Subaru — чисто мужские автомобили? Судя по тому, что в Форестере «макияжные» зеркала (с подсветкой) стоят и слева, и справа, в компании так не считают.
3 миф
Купил Subaru – стал королем ралли
Да, раллийные гены марки не спрятать: мощные моторы, постоянный полный привод и отличная управляемость. Но вряд ли каждый севший за руль Subaru становится многократным чемпионом вроде Колина Макрея или Петтера Сольберга. Автомобиль — всего лишь инструмент, и владеть им нужно учиться. Если хотите научиться ездить по-настоящему, имеет смысл пройти тренинг экстремального вождения в Академии скорости Сергея Успенского. И неплохо было бы в общих чертах понимать, как работает постоянный полный привод Subaru.
Симметричный полный привод с полуосями равной длины позволяет чувствовать себя королем (королевой) на любой дороге. Например, зимой,
при старте с места, когда можно тронуться
без подруливаний
и уехать
от других, даже более мощных кроссоверов.
4 миф
Subaru очень жесткий
Если сравнивать с американскими «диванами» или расхлябанными от старости «европейками», возможно. Подвеска у Subaru всегда была отличной – жесткой в меру, всеядной, переваривающей большинство неровностей. Сравните, например, Forester с каким-нибудь европейским, корейским или японским кроссовером, и вы почувствуете, что Subaru идет мягче, комфортнее. Кроме того, у Subaru подвеска всегда очень энергоемкая, позволяет ездить довольно быстро даже по грунтовкам (и чувствовать себя по-королевски).
Демонстрация хода подвески Subaru Forester: это впечатляет.
5 миф
Subaru очень дорого обслуживать
Этот миф появился вследствие того, что мало кто из молодых ребят, активных в интернете, может приобрести новый недешевый автомобиль, – они берут то, что подешевле, стараясь экономить и на запчастях, и на обслуживании. Они же увлекаются рискованным тюнингом, разваливающим машины. Новые Subaru – высокотехнологичные автомобили, требующие квалифицированных механиков, специального оборудования и оригинальных запасных частей. Но по стоимости нормочаса Subaru сопоставима с другими японскими марками. К тому же компания постоянно проводит акции, снижающие стоимость обслуживания. А уж надежность машин такова, что на складах у дилеров, в основном, расходники для ТО – и никаких запчастей. Статистика поломок показывает, что они носят нерегулярный характер: слабых мест в конструкции современных Subaru нет, а дорогостоящие неисправности – следствие человеческого фактора (читай: небрежности). Раньше часто жаловались на втулки стабилизатора, сейчас и такой проблемы нет.
6 миф
Подержанные Subaru сыпятся
Автомобили из-под плохих владельцев, которые выжимают из них все соки, не могут не сыпаться – даже если они созданы лучшими инженерами. Subaru на фоне остальных машин удивительно живучие и занимают верхние строчки в рейтингах надежности. При покупке на вторичном рынке нужно только тщательно провести диагностику, убедиться, что автомобиль не был в серьезной аварии и проходил ТО в положенный срок в авторизованном сервисном центре. Миф о сыпучести развеется.
7 миф
Subaru прожорливы
Так и было – до 2009 года, когда на Subaru стали ставить вариаторы. Сейчас Subaru расходуют не больше, чем одноклассники. Всё зависит от манеры вождения и регулярности ТО. Зимой в городе тот же Forester ест примерно 10,5 литра на 100 км пути, что неплохо для такого автомобиля. Летом – 9,5 литра. Что касается расхода в загородном режиме, то 7,5 л/100 км – достижимый показатель.
8 миф
Двигатели Subaru жрут масло
Тот самый миф, который появился больше десяти лет назад, и отголоски его слышны даже сегодня. Некоторый расход моторного масла в процессе работы характерен для двигателей внутреннего сгорания всех производителей.
Согласно инструкции по эксплуатации допускается расход до литра масла между заменами. Но у владельцев, эксплуатирующих автомобили в штатном режиме и не пренебрегающих ТО, расход значительно меньше. Большинство владельцев Subaru с современными двигателями (FB) не подливают масло между ТО (а это 15 000 км).
Современные двигатели серии FB – воплощенное опровержение мифа о масложоре. Будучи исправными, они не требуют долива масла между ТО.
9 миф
Чтобы поменять свечи, нужно демонтировать двигатель
С заменой свечей на Subaru связано множество диких историй, вплоть до того, что механики сверлили отверстия в лонжеронах, чтобы подобраться к свечам на оппозитном двигателе. Другие якобы вынимали мотор. Компоновка в двигательном отсеке действительно отличается от той, что у большинства других машин. Однако достаточно знать правильную технологию и владеть нормальным инструментом, чтобы проводить эту операцию практически так же легко, как на других моторах. Норматив на замену свечей – чуть больше получаса. За это время вынуть (или даже приподнять) двигатель, а потом вернуть его на место практически невозможно. Ну, либо механики Subaru – супермонстры!
10 миф
Subaru переоценены
Возьмем для примера Subaru XV. Актуальная стоимость – от 1 769 000 до 2 249 000 рублей. Примерно в том же ценовом диапазоне находятся другие популярные у нас японские кроссоверы, чья сборка осуществляется на российских автозаводах. Subaru делают в Японии. Стартовая цена у Subaru и правда может быть слегка выше за счет того, что в продаже вообще нет «пустых» переднеприводных комплектаций – они предназначены разве что для заманивания человека в автосалон.
Проверять мифы на достоверность нам помогали
Константин Круглянский
руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью компании «Субару Мотор»
Александр Соколов
менеджер по обучению Академии Субару
Алексей Илюшкин
ведущий тренер Академии Субару
Яков Кононов
заместитель руководителя департамента сервисного обслуживания компании «Субару Мотор»