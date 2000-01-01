1
«Немцы», «французы», теперь «китайцы»… Такую форму кто-то покупает?
Кузов этого типа — одна из новинок рынка: в последние годы с ним было выпущено несколько моделей, и не только премиальных брендов. Haval F7x создан, в первую очередь, для молодежной аудитории и людей среднего возраста с активной жизненной позицией. Для более консервативных водителей больше подойдёт кроссовер F7, собирающийся на том же заводе под Тулой и продающийся с сентября 2019 года. Haval F7x поступил в продажу чуть позже. До средней стойки кузова машин ­одинаковые.
2
Качество – как всегда в Китае?
Современные стандарты автомобильного производства таковы, что абсолютное большинство операций по сборке выполняют роботы, одинаковые на всех заводах марки, человеческий фактор практически исключен. По качеству материалов, сборки и окраски Haval F7x не уступает одноклассникам европейских и японских марок. Кузовные панели – с ровными зазорами, отлично окрашены, пластик в салоне мягкий не только на вид, но и фактически, ничего не скрипит, не гремит. Экокожа в комплектации Premium и по виду, и на ощупь почти как натуральная.
3
У них нет современных двигателей
На нашем рынке автомобиль идет с наддувным бензиновым двигателем GW4C20NT собственной разработки. Рабочий объем – 2,0 литра, мощность 190 л.с. при 5500 об/мин. Коробка передач – семиступенчатый робот GWM 7DCT450 с двумя мокрыми сцеплениями. Число 450 в индексе – крутящий момент, который она может «переварить». Запас – 110 Н·м: двигатель развивает 340 Н·м в интервале от 2000 до 3200 об/мин. Есть соблазн подумать о тюнинге после гарантийного срока.
4
Китайцы обычно ставят только передний привод. Что мне с ним делать за городом?..
У модели есть версии как с передним, так и с полным приводом. Система Terrain Response позволяет выбирать режимы движения: «эко», «спорт», «нормальный», «снег», «грязь», «песок». Хавейловский полный привод отлично выступил на «роликовых» тестах «За рулем».
5
Насколько он быстрый?
По официальным техническим характеристикам, моноприводная версия разгоняется до 100 км/ч за 9 секунд. Мы делали замеры полноприводной машины и получили 9,93 секунды, и это на шипованных шинах и скользкой дороге. Максимальную скорость не измеряли. По паспортным данным, она достигает 195 км/ч.
6
Читал, что «китайцы» прожорливые. Каков реальный расход?
В смешанном цикле у полноприводной версии производитель заявляет 9,4 литра на 100 км. Разумеется, получить такой результат в реальных условиях, тем более зимой, невозможно. Зафиксированный нами расход – 10,2 литра на 100 км в смешанном цикле (и мы даже не пытались экономить).
Емкость топливного бака могла бы быть и побольше – он вмещает 56 литров. В характеристиках модели на сайте производителя говорится о 95‑м бензине, наклейка на лючке бака разрешает использовать и 92‑й (неэтилированный). Стоит добавить: «только на сетевых АЗС».
7
Подушки кресел короткие?
Не заметили! Очевидных просчетов в эргономике нет: все органы управления расположены удобно, руль регулируется по углу наклона и вылету, ­а диапазон регулировок водительского сиденья (в версиях Elite и Premium – с электроприводом) позволяет думать, что на водительском месте будет удобно человеку любого роста и комплекции. Обзорность хороша, с двумя «но»: мешают широкие стойки ветрового стекла (а где они сейчас узкие?) и ограничен сектор обзора назад (но это кросс-купе). Впрочем, во всех комплектациях есть задние парковочные датчики, у машин в комплектации Elite – камера заднего вида с динамической разметкой, в Premium – система кругового обзора.
8
Крыша по голове бьет сзади?
Разумеется, мы провели стандартный тест «посадка за самим собой». Водитель ростом 181 см и плотного телосложения отрегулировал водительское кресло так, чтобы ему было удобно, и пересел в задний ряд. Перед коленями оказался внушительный запас свободного пространства (сказывается немаленькая колесная база – 2725 мм). Есть запас воздуха и над головой. Секрет кроется в выштамповке на крыше, приподнимающей потолок. Хотя есть и нюанс: спинки заднего ряда регулируются по наклону, и, если завалить их назад, действительно можно коснуться крыши затылком. Впрочем, в таком положении никто не ездит.
9
А багажник не маленький?
Для кросс-купе – довольно большой: 329 литров под шторкой, 490 литров, если грузить под стекло, и почти 1100 литров со сложенными задними сиденьями. Могло бы быть и больше, но под полом размещена большущая запаска, окруженная пеналом с комплектом инструмента для замены.
Что такое эти литры в реальном выражении? Например, два больших чемодана, лежащих плашмя, и один, среднего размера, на ребре. До полки еще остается место, позволяющее разместить плоскую коробку. Сложенная детская коляска войдет без проблем. Равно как и покупки молодой семьи на неделю. А корпусную мебель вы вряд ли сегодня перевозите сами…
10
Что у него с «музыкой» и шумоизоляцией?
Для человека с обычным, немузыкальным слухом Haval F7x достаточно тихий. Больше всего шумят шины (в нашем случае – 19‑дюймовые шипованные «лапти» шириной 225 мм). На моторном щите и под капотом – довольно толстый слой шумоизоляции, двигатель слышно разве что при интенсивном разгоне. Коробка передач тихая.
Кроме того, в мультимедийной системе есть режим шумоподавления. Эквалайзер не позволяет выполнить тонкие настройки, но музыку всех жанров система через шесть динамиков воспроизводит неплохо.
Есть поддержка подключения Apple CarPlay и Android Auto по Bluetooth. В автомобиле три USB-разъема (два спереди и один сзади).
11
А не развалится?
Гарантия действует 36 месяцев или 150 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее). Это хорошее предложение.
Да и запчастей на модель хватает (производится же она в России), и сеть официальных дилерских центров растет. Сегодня их уже 82. Обещают еще больше.
*
В скобках – данные для версии с полным приводом.
Комплектации и цены
Comfort
1 549 000 (2WD)
1 629 000 (4WD)
Галогенные фары; светодиодные ходовые огни, противотуманные фары и задние фонари; рейлинги на крыше; тканевая отделка сидений; 7‑ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением; система выбора режима движения; однозонный климат-контроль; подогрев передних сидений; электронный стояночный тормоз; функция удержания автомобиля на месте; мультифункциональное рулевое колесо с обогревом; cистема бесключевого доступа; пуск двигателя кнопкой; подрулевые лепестки коробки передач; электростеклоподъемники; боковые зеркала с обогревом; обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток; обогрев заднего стекла; розетка 12 В для передних пассажиров; датчик дождя; функция задержки выключения фар – «сопровождение домой»; мультимедийная система с 9.0" цветным сенсорным дисплеем; передние и боковые подушки безопасности; электронная система курсовой устойчивости; противобуксовочная система; система предотвращения переворота автомобиля; система помощи при экстренном торможении; система помощи при троганье на подъеме; система помощи при спуске; система контроля давления в шинах; задние датчики парковки; cистема экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС; иммобилайзер; охранная система; центральный замок с блокировкой при троганье с места; легкосплавные колесные диски 17'' с шинами размерностью 225/65; неполноразмерное запасное колесо (докатка).
Elite
1 619 000 (2WD)
1 699 000 (4WD)
Дополнительно к Comfort: шторка в багажнике; подогрев задних сидений; электрорегулировки сиденья водителя в 6 направлениях; камера заднего вида с динамической разметкой; круиз-контроль.
Premium
1 739 000 (2WD)
1 819 000 (4WD)
Светодиодные фары; люк с электроприводом; задний спойлер; сиденья с отделкой искусственной кожей с вставкой желтого цвета; мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления адаптивным круиз-контролем; функция складывания боковых зеркал; шторки безопасности; система кругового обзора 360°; адаптивный круиз-контроль; cистема предупреждения о возможном столкновении при движении вперед; автоматическая система торможения; легкосплавные колесные диски 19'' с шинами размерностью 225/55.
Стоимость дополнительных опций:
люк с электроприводом – 20 000 рублей;
легкосплавные колесные диски 19'' с шинами размерностью 225/55 – 25 000 рублей;
интеллектуальный пакет – 20 000 рублей.
Партнерский материал

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