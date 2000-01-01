Для кросс-купе – довольно большой: 329 литров под шторкой, 490 литров, если грузить под стекло, и почти 1100 литров со сложенными задними сиденьями. Могло бы быть и больше, но под полом размещена большущая запаска, окруженная пеналом с комплектом инструмента для замены.

Что такое эти литры в реальном выражении? Например, два больших чемодана, лежащих плашмя, и один, среднего размера, на ребре. До полки еще остается место, позволяющее разместить плоскую коробку. Сложенная детская коляска войдет без проблем. Равно как и покупки молодой семьи на неделю. А корпусную мебель вы вряд ли сегодня перевозите сами…

