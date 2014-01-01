Защиту дает любое моторное масло. В чем плюс новинки?
В более высокой эффективности продукта. Это доказано в рамках тестов на износ в режиме прогрева по нормам API SN, методика Sequence IVA, и в режиме стоп-старт по нормам ACEA, методика CEC OM646LA, где продукты Castrol MAGNATEC
с технологией DUALOCK показывают значения износа деталей двигателя на 50%(4)
ниже, чем того требуют отраслевые стандарты. Тесты призваны оценить противоизносные характеристики масла «на холодную» и в уже прогретом ДВС, имитируя его систематические остановки, как при эксплуатации в городе. Благодаря новой технологии DUALOCK обеспечивается постоянная защита в любых условиях эксплуатации вне зависимости от стиля вождения.