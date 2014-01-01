18 000 остановок
и пусков
в год?
Не вопрос!
Чем лучше становятся двигатели внутреннего сгорания, тем капризнее и требовательнее они относятся к техническим жидкостям.
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Современный водитель проводит в пробках примерно 210 часов(1) каждый год. При этом ему приходится останавливаться и снова начинать движение где-то 18 000(2) раз. Нагрузка на детали мотора в таком режиме движения может быть до 66%(3) выше, чем при езде по автомагистрали. А ведь три четверти населения России живет сегодня в городах и, следовательно, попадает в пробки постоянно.

Интересное решение проблемы повышенного износа двигателя на холостом ходу в условиях постоянных дорожных пробок предлагает новое моторное масло Castrol MAGNATEC с технологией DUALOCK. Новая технология обеспечивает непрерывную защиту деталей двигателя теперь не только при прогреве, но и в городском режиме с частыми остановками.

(1) Исследовательская компания Inrix «Рейтинг городов мира по степени загруженности дорог по итогам 2018 года».

(2) В среднем по миру на основании информации по 50 глобальным городам, показатель Castrol MAGNATEC STOP-START INDEX 2014.

(3) На основании исследования университета Лидса.
Что такое DUALOCK?

В переводе это – «двойной замок». Напомним, что предыдущее поколение моторных масел Castrol MAGNATEC более 20 лет защищало двигатели с момента пуска благодаря технологии Intelligent molecules. Уникальные молекулы притягивались к деталям двигателя, формируя защитный слой в период прогрева, но, начиная примерно с 80°С, покидали поверхность, как раз при этих температурах активировались противоизносные присадки.

В состав нового Castrol MAGNATEC была введена инновационная молекула DUALOCK, которая крепко соединяется с Intelligent molecules и притягивается к деталям двигателя, оставаясь на поверхности во всем диапазоне рабочих температур и тем самым формируя мощный защитный слой, который снижает износ до 50%(4) как при прогреве, так и при движении автомобиля в пробках.

(4) Испытание на износ в режиме прогрева по нормам API SN, методика Sequence IVA и в режиме стоп-старт по нормам ACEA, методика CEC OM646LA.

Защиту дает любое моторное масло. В чем плюс новинки?

В более высокой эффективности продукта. Это доказано в рамках тестов на износ в режиме прогрева по нормам API SN, методика Sequence IVA, и в режиме стоп-старт по нормам ACEA, методика CEC OM646LA, где продукты Castrol MAGNATEC с технологией DUALOCK показывают значения износа деталей двигателя на 50%(4) ниже, чем того требуют отраслевые стандарты. Тесты призваны оценить противоизносные характеристики масла «на холодную» и в уже прогретом ДВС, имитируя его систематические остановки, как при эксплуатации в городе. Благодаря новой технологии DUALOCK обеспечивается постоянная защита в любых условиях эксплуатации вне зависимости от стиля вождения.
(4) Испытание на износ в режиме прогрева по нормам API SN, методика Sequence IVA и в режиме стоп-старт по нормам ACEA, методика CEC OM646LA.
Какие ограничения по использованию?

Главное, чтобы масло соответствовало требованиям автопроизводителя по классам вязкости SAE и спецификациям. Сама по себе технология DUALOCK ограничений, связанных с типом ДВС и его системами, не накладывает. Кроме того, линейка нового Castrol MAGNATEC Stop-Start прошла дополнительные тестирования в гибридных двигателях и в автомобилях с современными системами «старт-стоп».
Есть ли одобрения автопроизводителей?

Да, конечно – линейка широка. Продукты представлены в классах вязкости SAE 0W-20, 5W-30, 5W-40 и 10W-40, имеют одобрения как в рамках отраслевых стандартов ACEA, API, ILSAC, так и автопроизводителей – Renault, Mercedes-Benz, Ford, Fiat, Volkswagen, BMW.
Конечно, окончательное суждение о достоинствах Castrol MAGNATEC можно вынести только из личного опыта. Залейте в мотор масло Castrol MAGNATEC и поделитесь ощущениями!
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