(1) Исследовательская компания Inrix «Рейтинг городов мира по степени загруженности дорог по итогам 2018 года».



(2) В среднем по миру на основании информации по 50 глобальным городам, показатель Castrol MAGNATEC STOP-START INDEX 2014.



(3) На основании исследования университета Лидса.