Это справедливо не во всех случаях. Слово meets (или российское «соответствует») сообщает, что масло, по мнению его изготовителя, отвечает требованиям конкретного производителя автомобилей. Это рекламный ход: ведь автопроизводитель может о таком масле и не знать. Исключения составляют спецификации (допуски) автопроизводителей, в названия которых слово "Meets" включено в их полные официальные обозначения. К ним относятся компании Ford и Fiat, например, Meets Ford WSS-M2C913-D и Meets Fiat 9.55535-D2.



Cлово approved (одобрено, проверено) свидетельствует о том, что автопроизводитель действительно провел испытания этого масла и официально разрешил заливать его в двигатели своих машин. Некоторые производители смазочных материалов используют его в своей технической документации, но в названии спецификации на этикетке его применяют только MB и PSA (Peugeot/Citroen): MB-Approval 229.3 или PSA Approval B71 2290, а также BMW на одном допуске - Approved for BMW M-Models.



У каждого автопроизводителя установлены свои правила нанесения их допусков на этикетки смазочных материалов и сервисных жидкостей.



