11 мифов и заблуждений о моторном масле
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1. Синтетика всегда жиже, чем минералка
Так бывает далеко не всегда. Если взять, к примеру, пару масел в классе вязкости SAE 10W-40, из которых одно синтетическое, а другое – минеральное, то при рабочих температурах их вязкости будут примерно одинаковыми в рамках высотемпературного класса SAE 40. Другое дело, что на морозе синтетика действительно жиже, но это может быть заметно при пуске мотора и переливе масла из канистры.
2. С современными маслами греть мотор не надо!
Это неверно. В современных двигателях есть и кольца, и подшипники, а поршни греются так же, как и в прошлом веке. При этом их днища прогреваются очень быстро, а зоны канавок – с запаздыванием. Поэтому из-за больших перепадов температур возникают напряжения. При резком возрастании нагрузки на мотор возможны поломки, от которых никакое масло не убережет.
3. Присадки к моторным маслам корректируют их свойства
Это неверно. Препараты автохимии, в идеале, вообще не должны менять свойств масла. Их дело в лучшем случае – воздействовать на поверхности трения, меняя их состояние, размер, рабочий профиль зоны контакта. Но о улучшении свойств фирменного моторного масла речь при этом не идет. Кстати, заливать такие жидкости в машину на гарантии не стоит – есть шанс лишиться ее.
4. Раз на этикетке написано, что «соответствует», – значит одобрено!
Это справедливо не во всех случаях. Слово meets (или российское «соответствует») сообщает, что масло, по мнению его изготовителя, отвечает требованиям конкретного производителя автомобилей. Это рекламный ход: ведь автопроизводитель может о таком масле и не знать. Исключения составляют спецификации (допуски) автопроизводителей, в названия которых слово "Meets" включено в их полные официальные обозначения. К ним относятся компании Ford и Fiat, например, Meets Ford WSS-M2C913-D и Meets Fiat 9.55535-D2.

Cлово approved (одобрено, проверено) свидетельствует о том, что автопроизводитель действительно провел испытания этого масла и официально разрешил заливать его в двигатели своих машин. Некоторые производители смазочных материалов используют его в своей технической документации, но в названии спецификации на этикетке его применяют только MB и PSA (Peugeot/Citroen): MB-Approval 229.3 или PSA Approval B71 2290, а также BMW на одном допуске - Approved for BMW M-Models.

У каждого автопроизводителя установлены свои правила нанесения их допусков на этикетки смазочных материалов и сервисных жидкостей.

5. Текучесть масел 0W‑30 и 0W‑40 на морозе одинакова
Классы вязкости SAE с буквенным обозначением "W" (Winter (англ.) – зима (рус.)), например 0W, характеризуют низкотемпературные свойства моторного масла. Они определяются максимальными значениями динамической вязкости в тестах, имитирующих прокачиваемость масла и проворачиваемость коленчатого вала двигателя во время его пуска при отрицательных температурах. В зависимости от состава, значения данного показателя у разных масел с одинаковым низкотемпературным классом вязкости SAE 0W будут отличаться, также как и текучесть при переливе масла из канистры, но гарантированный пуск двигателя при – 35 ºС они должны обеспечивать одинаково!
6. Потемневшее масло – признак некачественного продукта
Это не так. Даже новое масло не обязано быть светлым. Кроме того, изменение цвета масла в процессе работы говорит о том, что оно действительно работает! Особенно это заметно на дизелях.
7. Добавление двухтактного масла в дизтопливо продлит срок службы форсунок и ТНВД
Это неверно. Надо заправляться на брендовых заправках, а масло использовать только по назначению.
8. При замене масла промывка всегда необходима
Это не совсем верно: в ряде случаев можно обойтись и без нее. Например, если вы – первый и единственный владелец автомобиля, всегда меняли масло в срок или даже чаще, пользовались заведомо годными маслами, то на промывке можно и сэкономить. Другое дело, если у машины, купленной с рук, – «темная» история или под крышкой маслозаливной горловины наблюдается повышенное образование отложений, тогда рекомендуем использовать безопасную промывку для двигателя на масляной основе без растворителя Castrol Engine Shampoo.
9. Чем выше вязкость масла при рабочих температурах, тем лучше мотору
Это не вполне верно. Конечно, густой слой масла снижает интенсивность износа. Однако, чем толще масляная пленка, тем хуже от поршня отводится тепло, тем сильнее он нагревается. В таких условиях повышается риск образования высокотемпературных отложений, снижающих подвижность маслосъёмных колец, что приводит к повышенному расходу моторного масла через камеру сгорания. Поэтому высокотемпературный класс вязкости должен быть не максимально возможным, а оптимальным в рамках предписаний производителя техники.
10. Единственная задача моторного масла – смазывать мотор!
Это неверно. Задач у моторного масла, как минимум, четыре. Помимо смазки, оно охлаждает двигатель, а также моет его и удаляет продукты износа.
11. Езда с малым уровнем масла безопасна для мотора, потому что для реальной смазки его узлов требуется значительно меньший объем, чем требует инструкция.
Это неверно: мотору станет плохо. Если, к примеру, масляный насос начнет при поворотах и торможениях «глотать воздух», то давление масла может понижаться, а часть деталей начнет работать «по-сухому», оставаясь без смазки. Чем дольше вы будете «не замечать» низкий уровень масла, тем сильнее окажется износ всех трущихся элементов мотора. Кроме того, при малом количестве масла оно начнет перегреваться.
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