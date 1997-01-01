В 1899 году талантливый изобретатель Чарльз Вэйкфилд
основал компанию Castrol под названием «CC Wakefield & Company». К 1960 году название моторного масла абсолютно затмило имя выдающегося основателя этой компании, и поэтому компания «CC Wakefield & Company» стала называться просто Castrol Ltd.
Название бренда Castrol – это сокращение от англ. «castor oil», то есть «касторовое масло». Это был один из основных ингредиентов продукта, который добавляли к минеральному маслу, получая нужное сочетание базовых компонентов. Оно было достаточно жидким, чтобы работать при низких температурах, но при этом сохраняло вязкость при высоких температурах.