Надписи типа LongLife, Long Life, Longlife говорят о том, что это масло можно применять в так называемых программах гибких межсервисных интервалов. Грубо говоря, бортовой компьютер, проанализировав число холодных пусков, длительность работы в пробках и т.п. иногда может «разрешить» проездить 30–40 тысяч километров до замены. Но, если ему что-то не понравится, то он может потребовать сократить интервал между ТО. Как компьютер скажет, так и будет. Следует отметить, что российские условия эксплуатации относятся к тяжёлым, что связано не только с количеством пусков двигателя и временем работы в режиме "старт-стоп", а также с качеством топлива, поэтому рекомендуем соблюдать интервалы замены, которые предписаны локальными представительствами автопроизводителя.