Что, как, когда? - самые важные вопросы про моторное масло
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Реально ли выбрать моторное масло с учетом своих запросов? Скажем, одному нужен минимальный расход топлива, а другого интересует ресурс мотора?
Реально. Если вам хочется продлить ресурс мотора, лучше использовать вязкие масла 5W‑40 или 0W‑40. Хотите сделать упор на топливную экономичность — выбирайте 5W‑30 или 0W‑30. Но всегда отталкивайтесь от одобрения автопроизводителя.
Часто говорят про «особо тяжелые условия работы» моторных масел, сокращающие интервал их замены. А бывают ли особо легкие условия?
Мотору всегда тяжело… Но условно можно считать, что, если средняя скорость движения автомобиля составляет 30–45 км/ч, то такие условия эксплуатации – нормальные, если ниже 30 км/ч — сложные, а от 45 до 60 км/ч — легкие.
Можно ли так называемые «долгоиграющие» масла менять реже?
Надписи типа LongLife, Long Life, Longlife говорят о том, что это масло можно применять в так называемых программах гибких межсервисных интервалов. Грубо говоря, бортовой компьютер, проанализировав число холодных пусков, длительность работы в пробках и т.п. иногда может «разрешить» проездить 30–40 тысяч километров до замены. Но, если ему что-то не понравится, то он может потребовать сократить интервал между ТО. Как компьютер скажет, так и будет. Следует отметить, что российские условия эксплуатации относятся к тяжёлым, что связано не только с количеством пусков двигателя и временем работы в режиме "старт-стоп", а также с качеством топлива, поэтому рекомендуем соблюдать интервалы замены, которые предписаны локальными представительствами автопроизводителя.
Можно ли зимой менять масло реже: ведь оно меньше греется…
Нет! Представьте себе, что зимой автомобиль передвигается на короткие расстояния и большую часть времени проводит в пробках, масло тем более полезно заменять ранее предписанного срока. Ведь при такой эксплуатации в системе смазки накапливается избыток влаги, топлива и его несгоревших компонентов, что способствует образованию низкотемпературных отложений.
Когда нужно менять масло – по километражу, по возрасту или еще как-то?
Пока машина гарантийная, все «масляные» вопросы лучше адресовать сервисменам. А вот дальше всё зависит от условий эксплуатации машины. Скажем, «дачнику» с пробегами только с дачи и на дачу можно руководствоваться календарем. Прошел год – меняй масло! Городскому служащему, ежедневно толкающемуся в пробках, нужно менять его примерно вдвое чаще. А обладателю «машины выходного дня», катающемуся по выходным за городом, можно руководствоваться одометром. Но правило всегда одно: что настанет раньше - либо пробег по одометру, предписанный автопроизводителем, либо год!
Срок хранения купленного масла — четыре-пять лет. Так зачем же ежегодно менять его в двигателе автомобиля, который год простоял в гараже?
Хранение масла в заводской ненарушенной упаковке принципиально отличается от хранения в двигателе: виноват кислород, с которым контактирует масло. В канистре или бочке он занимает не более 5% объема, а в системе смазки мотора его во много раз больше: двигатель «дышит» через систему вентиляции картера. А там, где кислород и влага, неизбежны окисление и старение масла. Капитально оно не испортится, но сохранить в полном объеме изначальные свойства точно не сможет.
Почему работа на холостых оборотах считается вредной для масла: ведь нагрузок при этом нет…
При работе на минимальных оборотах холостого хода может образовываться избыток продуктов сгорания топлива. Топливо попадает в систему смазки, снижая вязкость масла. В итоге масло будет быстрее расходоваться и терять свойства.
Так какое масло заливать-то? Если одной фразой!
Если одной фразой, то все просто: заливайте масла только тех классов вязкости и спецификаций, которые рекомендованы производителем техники.
А смешивать масла можно? Не помню я, что там у меня залито, а подлить нужно…
Если не лезть в дебри теории, то – можно! Но… ненадолго. Все фирменные масла проходят тесты на совместимость, но при этом хоть немного, да различаются. Поэтому, если вы не знаете, что у вас было залито ранее, подливайте любое фирменное масло, но при первой возможности проведите полную замену!
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