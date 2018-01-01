Причина 4
«Беспрокольные» технологии
Шины, не боящиеся проколов, — мечта каждого водителя. В некоторых размерах Continental PremiumContact 6 используются технологии: SSR и ContiSeal (о которых мы, кстати, писали на сайте «За рулем). SSR — самонесущая боковина, позволяющая проехать при проколе до 80 км со скоростью 80 км/ч ContiSeal — гель, нанесенный на внутреннюю поверхность шины и способный затягивать до пяти проколов диаметром до 5 мм. «Поймали» пять саморезов – едете дальше, у вас нет необходимости сразу останавливаться и менять колесо (если вы, например, на скоростной трассе и остановка небезопасна).