Спецпроект Continental
Пора переобуться.
9 причин выбрать шины получше
Да, они будут несколько дороже. А удовольствие от езды разве того не стоит? И это мы даже не упоминаем безопасность.
Причина 1
Управляемость
3% — это много или мало? Если настолько выросла ваша зарплата – то мало, а если сократилась – то много!

Для шинников улучшить управляемость на три процента – это реальное достижение, как для спринтера улучшить рекорд на стометровке на 0,1 секунды.

Так вот, инженеры утверждают, что управляемость Continental PremiumContact 6 в сравнении с ContiSportContact 5 лучше на 3%. Как они это сделали? Физика! Максимальная передача поперечных сил с помощью улучшенных макроблоков в покрышке улучшает управляемость и устойчивость в поворотах. А асимметричное распределение ребер протектора снижает деформацию блоков для лучшего сцепления при воздействии поперечных сил.

Причина 2
Торможение
Соединения кристаллического кремния – знаете, для чего их шинники используют? Добавляют в состав резиновой смеси, чтобы поднять тормозные характеристики как на мокром, так и на сухом покрытии.




Причина 3
Гарантированное качество
На шинах Continental ездит каждый третий автомобиль в Европе, и что-то нам подсказывает: это не случайно.


Причина 4
«Беспрокольные» технологии
Шины, не боящиеся проколов, — мечта каждого водителя. В некоторых размерах Continental PremiumContact 6 используются технологии: SSR и ContiSeal (о которых мы, кстати, писали на сайте «За рулем). SSR — самонесущая боковина, позволяющая проехать при проколе до 80 км со скоростью 80 км/ч ContiSeal — гель, нанесенный на внутреннюю поверхность шины и способный затягивать до пяти проколов диаметром до 5 мм. «Поймали» пять саморезов – едете дальше, у вас нет необходимости сразу останавливаться и менять колесо (если вы, например, на скоростной трассе и остановка небезопасна).
Причина 5
Ресурс
Мы все любим долговечные вещи, тем более если они обошлись недешево. Менять шины каждые два-три года — небольшое удовольствие. Это понимают и шинники. Чтобы увеличить ресурс (ходимость), они сделали резиновую смесь в модели Continental PremiumContact 6 более износоустойчивой, включив в ее состав функциональные полимеры. Это помогло увеличить ходимость на 15%.
Причина 6
Большой размерный ряд
Подобрать шины для автомобиля иногда бывает сложнее, чем кроссовки для себя. Понравилась модель — в наличии нет подходящего размера. Понравился цвет – но полнота не та. И тогда вы возьмете другую марку. У шины Continental PremiumContact 6 — 172 типоразмера, можно подобрать по размеру на практически любой современный автомобиль, с посадочным диаметром колесного диска от 15 до 22 дюймов, шириной шины от 185 до 325 мм, высотой профиля от 30 до 70% и индексом скорости H-Y.

Причина 7
Комфорт
Вы же понимаете, почему шины шумят? Трение о дорогу. Разные пустоты в рисунке протектора. Поэтому чем лучше оптимизирован протектор, чтобы обеспечить равномерную жесткость и распределение пустот, тем тише будет в салоне. Представители марки утверждают, что новые шины тише предыдущих на 1 дБ. Шум в салоне автомобиля снижен на 2%, но гораздо круче результат по шуму снаружи — на 10%.

Кроме того, еще технология ContiSilent: в шинах есть вспененный звукопоглощающий материал, значительно уменьшающий шум от трения шин о дорогу.

Причина 8
Радость
У женщины десять пар туфель, и ей обычно мало на сезон. У мужчин пара пар, и этого достаточно на годы. Просто у мужчин другие приоритеты: новые шины для автомобиля радуют едва ли не больше, чем новая обувь для себя любимого. Выбранные с душой, они делают машину значительно лучше — и по ощущениям, и на вид. Ну и с приятелями новая тема для обсуждения. Они, конечно, скажут, можно же было взять другие и сэкономить им на пиво.
ПРИЧИНА 9
Continental PremiumContact6 —
победитель шинных тестов.
В тестах «За рулем» эта модель занимает первое место три года подряд (с 2018-го по 2020-й). И это лучшая аттестация для шины.
Мнение главного эксперта по шинам

Сергей Мишин
координатор тестов «За рулем»
— PremiumContact шестого поколения — революция. Она воплощает кардинальное изменение подхода компании Continental к разработке покрышек. До сих пор коньком их покрышек был минимальный тормозной путь. Теперь исповедуется новая идеология: у шин должны быть сбалансированы практически все показатели.

Эти шины я испытывал на разных автомобилях. Например, «комфортные» составляющие оценил на дорогах общего пользования за рулем Мерседеса Е-класса. Тихий ход машины на шинах PremiumContact 6 поразил.

Управляемость проверял на Volkswagen Golf GTI, Renault Megane RS, Subaru Impreza WRX STI. Каждому из них «шестой премиум» обеспечил динамичный разгон, эффективное торможение на грани срабатывания АБС и отменные реакции на действия рулем. А еще он никому не позволял срываться в длительные скольжения.
Результаты тестов
ADAC 2020:
Тест летних UHP-шин размера 225/40 R18
Continental PremiumContact 6
1 место.
«PremiumContact 6, обладая отличными показателями торможения, ориентирована, в первую очередь, на идеальное сцепление на мокрой дороге».
Auto Zeitung 2019:
Тест летних шин 235/45 R18
Continental PremiumContact 6
1 место.
«Максимальная безопасность, высокий комфорт и превосходная динамика вождения».
PremiumContact 6 набрала 277 из 300 возможных баллов.
Gute Fahrt 2019:
Тест летних шин 225/45 R18
Continental PremiumContact 6
1 место.
«Premium Contact 6 хорошо сопротивляются аквапланированию, быстро тормозят и легко управляются при любой летней погоде. Кроме того, они обладают лучшим балансом эксплуатационных характеристик. Gute Fahrt рекомендует. В целом «Очень хорошо».
Auto Express 2018:
Тест летних шин размера
225/45 R17
Continental PremiumContact 6
1 место.
«В шинах шестого поколения инженерам Continental удалось повторить спортивный норов ContiSportContact 5, не поставив под угрозу ездовой комфорт ContiPremiumContact 5. С оживленной управляемостью PremiumContact 6 не смог сравниться ни один соперник. Реакции этих шин на повороты руля были настолько быстры, что побуждали двигаться водителей-испытателей еще быстрее».
Motor 2018:
Тест летних шин размера
225/50 R17
Continental PremiumContact 6
1 место.
«Шины Continental опередили соперниц в шести тестовых дисциплинах и заслуженно выиграли тест. Преимущества Continental PremiumContact 6 проявляются в основном во время дождя: у них самое эффективное торможение (ближайший конкурент остановился дальше на три метра), отменная управляемость и отличная боковая устойчивость. Они продемонстрировали высокий класс и в тесте на эффективность торможения на сухом асфальте»
Отзывы покупателей
Zlatman
Челябинск
— Шины PremiumContact 6 меня поразили, в первую очередь, ездой по лужам. Такое ощущение, что их просто нет, обычно при въезде в лужу происходит секундное торможение и авто как бы начинает увязать в воде, здесь же такого не происходит — резина как бы разрезает ее.
Romich102
Уфа
— Автомобиль поехал как по рельсам, шины прямо прилипают к дороге. В повороте авто замечательно держит траекторию. Это лучшие шины, которые у меня были.
Pokypatel1982
Подпорожье
— Очень тихая, даже на автомобиле японской марки с не лучшей шумоизоляцией резины практически не слышно. Главным ее достоинством я считаю превосходную управляемость автомобиля, дорогу держит на 5+.
Karasyov0071
Рязань
— Отлично держит дорогу, не "планирует" на мокром асфальте, не шумит излишне, мягкая. У меня 205/55 R16. Претензий к ней почти нет.
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