

Причина 8

Радость

У женщины десять пар туфель, и ей обычно мало на сезон. У мужчин пара пар, и этого достаточно на годы. Просто у мужчин другие приоритеты: новые шины для автомобиля радуют едва ли не больше, чем новая обувь для себя любимого. Выбранные с душой, они делают машину значительно лучше — и по ощущениям, и на вид. Ну и с приятелями новая тема для обсуждения. Они, конечно, скажут, можно же было взять другие и сэкономить им на пиво.