И все же – куда мне приехать со старыми покрышками?
С «ЭкоШинСоюзом» работают 950 шиномонтажных центров. По стране расставлены 350 контейнеров для старых шин. Ни разу не видели, не знаете, где они? На сайте «ЭкоШинСоюза»
есть навигатор по приемным пунктам. Найдите ближайший, если вы купили шины давно, и не помните, где именно, или если магазина уже нет, или если вы покупали колеса по объявлению, с рук.
При покупке нового комплекта шин (и даже одной покрышки) в фирменном магазине спросите продавца, как эти шины будут утилизировать, куда их сдавать. Он обязан знать, потому что затраты на утилизацию уже включены в цену новых шин.