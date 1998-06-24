Вкопал шины на даче. Ничего они не отравляют, цветы нормально в них растут. Что не так?



Так же делают сотни тысяч других водителей. Вроде большой беды от такого «ландшафтного дизайна» нет. Но старые шины под действием солнца и осадков постепенно (100 лет!) разрушаются, отравляя почву токсинами, накапливающимися от длительного лежания «клумбы» на одном месте. Да и сама по себе облупившаяся шина – так себе украшение, в общем-то.



1