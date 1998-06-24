Резиновые пирамиды
У вас точно была такая ситуация и не один раз: поменяли шины на новые, а куда деть старые? Бытовые решения: выбросить в мусорный контейнер (в лучшем случае), сделать клумбы или еще что полезное на даче… Теперь ситуация поменялась. Правда, не все об этом знают.
5 наивных вопросов о старых покрышках
Вкопал шины на даче. Ничего они не отравляют, цветы нормально в них растут. Что не так?
Так же делают сотни тысяч других водителей. Вроде большой беды от такого «ландшафтного дизайна» нет. Но старые шины под действием солнца и осадков постепенно (100 лет!) разрушаются, отравляя почву токсинами, накапливающимися от длительного лежания «клумбы» на одном месте. Да и сама по себе облупившаяся шина – так себе украшение, в общем-то.
1
Если я выброшу (закопаю, сожгу) старые шины, что будет?
Старые шины токсичны, при неправильной утилизации они отравляют почву и воду. Но это и хороший источник вторичных материалов. У нас, как и в большинстве стран, старые шины подлежат утилизации (согласно Федеральному закону "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ). За неправильную утилизацию (сжигание, захоронение) старых покрышек по статье 8.2 КоАП РФ предусмотрен штраф.

От 1000 до 2000 рублей для физических лиц, от 10000 до 30000 для должностных, от 30000 до 50000 или приостановление деятельности до 90 суток для индивидуальных предпринимателей, от 100000 до 250000 или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток для юридических лиц. При повторном нарушении штрафы увеличиваются.
2
Сколько мне придется заплатить за утилизацию? А может, мне заплатят? За старые машины платят…
Вам платить, конечно, не придется. Но и на прибыль особенно не рассчитывайте. Нешипованные шины при сдаче на утилизацию стоят около 4000 рублей за тонну, шипованные – 6000 рублей. Расчетная цена – 4 рубля за кг. Так что за старую шину диаметром от 12 до 15 дюймов вам заплатят в лучшем случае 50 рублей, от 16 до 18 – 75 рублей, от 19 до 22 – 150 рублей. Редкие теперь камеры идут по 30 рублей.
3
Хотел оставить старые шины в шинном центре, а мне сказали, что это не они мне, а я им должен заплатить за утилизацию. Плюнул и выбросил в мусорный контейнер. Кто более не прав?
Продавец ввел вас в заблуждение, нарушив закон о Защите прав потребителей, и может быть крупно оштрафован по статьям 14.7 и 14.8 КоАП РФ. Но и вы можете получить немаленький штраф.
4
Если я помню, где купил шины несколько лет назад… Если магазин на том же месте… И если цена утилизации включена в стоимость шин… А он все равно отказывается забирать старые шины. Что делать?
Если это шины российского производства, что элементарно устанавливается по маркировке, надо будет обратиться к изготовителю. Если шины ввезены из-за границы, необходимо связаться с дистрибьютором. Найти контакты в интернете в наше время – дело нескольких минут. Возможно, придется проявить определенную настойчивость. Более сговорчивыми и продавца, и дистрибьютора может сделать упоминание закона 89-Ф3.
5
8 невероятных фактов о шинах
Кто все это утилизирует
У них
Один из лидеров мировой шинной промышленности концерн Continental в Германии работает с дочерней компанией Reifen-Entsorgungsgesellschaft mbH (REG), занимающейся утилизацией старых покрышек. Это сотрудничество началось в 1992 году. Continental стал первым производителем шин в Германии, взявшим на себя ответственность за их утилизацию. Кроме шин, компания REG перерабатывает старые автомобильные масла и аккумуляторы.
У нас
В России концерн Continental является членом некоммерческой организации «ЭкоШинСоюз», объединяющей производителей и импортеров шин с 2017 года для утилизации шин согласно поправке к закону N 89-ФЗ о расширенной ответственности производителя (РОП).
И все же – куда мне приехать со старыми покрышками?
С «ЭкоШинСоюзом» работают 950 шиномонтажных центров. По стране расставлены 350 контейнеров для старых шин. Ни разу не видели, не знаете, где они? На сайте «ЭкоШинСоюза» есть навигатор по приемным пунктам. Найдите ближайший, если вы купили шины давно, и не помните, где именно, или если магазина уже нет, или если вы покупали колеса по объявлению, с рук.

При покупке нового комплекта шин (и даже одной покрышки) в фирменном магазине спросите продавца, как эти шины будут утилизировать, куда их сдавать. Он обязан знать, потому что затраты на утилизацию уже включены в цену новых шин.
Партнерский материал
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