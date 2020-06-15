Все управление – на ладони

А подписка Freedom – это на срок от одного месяца до года. Автомобилем пользуетесь только вы. Есть из чего выбрать — полноприводные Santa Fe и Tuscon, комфортная Sonata, восьмиместный H-1 и Creta в максимальной комплектации. В Москве и Петербурге уже запустился предзаказ понравившейся модели, которой временно нет в наличии. Скоро забронировать авто заранее по подписке смогут водители и других регионов, в которых представлен сервис Hyundai Mobility.
«В целом сервис очень нравится, просто супер. Пользуюсь тарифом Freedom, взял Tucson на год. На следующий год планировал взять Santa Fe, но теперь не знаю, как будет экономическая ситуация складываться. В частности, нравится регулярное улучшение приложения с добавлением возможностей, типа поездки за границу и новых водителей. Нравится простота сервиса, все через смартфон. Нравится сама идея, раз в месяц плачу и не думаю о страховках, резине, потере стоимости машины», — Андрей, пользователь Hyundai Mobility.