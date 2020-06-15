Все управление – на ладони

В Hyundai Mobility сейчас есть тариф и для юрлиц: можно взять одно авто на год и оплатить его со счета компании. Ну а если нужен парк побольше, можно воспользоваться Business Mobility. Это программа долгосрочной аренды (1-5 лет) автомобилей марки Hyundai и премиального бренда Genesis для юридических лиц. Как автопарк, только в аренду: регистрация, страховка, обслуживание, сервис, налоги, штрафы — все это теперь не ваши заботы.



