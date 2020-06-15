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Все управление – на ладони
Выбор, покупка и обслуживание автомобиля сегодня намного проще, чем мы привыкли думать. Намного проще, чем даже год назад. Чем даже в марте. Хоть какой-то плюс от самоизоляции
Весна 2020 года изменила потребительские привычки многих людей. Онлайн-покупки, как и удобный и постоянный доступ к автомобилю, стали настоящей необходимостью. А как насчет выбора, обслуживания, покупки и подписки на автомобиль онлайн? С Hyundai это стало возможным. Никаких долгих поездок в дилерский центр. Никаких проблем с оформлением бумаг. Все есть в онлайне. Осталось привыкнуть к хорошему. Но это придет быстро.
Выбирайте, что для вас сейчас важно:
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Выбирайте самостоятельно
Ездить в дилерский центр не всегда удобно: пока доедешь, пока чай попьешь в ожидании консультанта, а потом еще полчаса выбора между графитовым и серебристо-черным цветом кузова. Это иногда приятно, но проще все то же самое сделать не выходя из дома.


Подобрать конфигурацию за 10 минут
Можно час гулять по дилерскому центру, но так и не понять, какую машину хочется. Глаза разбегаются от выбора, и хочется вникнуть в каждую деталь, но время-то не резиновое.
Выбирая машину онлайн, вы принимаете решение в спокойной обстановке и без давления консультантов. Задайте ценовой диапазон, выберите модель, модификацию и комплектацию автомобиля — через пару секунд получаете стоимость, все характеристики и 3D-модель автомобиля, в которой можно виртуально посидеть за рулем. Если просто картинок и видео на сайте недостаточно, в приложении «Hyundai AR» можно собрать комплектацию в дополненной реальности. Посмотреть, как будет выглядеть авто на своей парковке, — легко. Посидеть внутри — извольте. Перебрать все варианты модификаций и опций — пожалуйста.
Выбрать машину
Подобрать удобное время для тест-драйва
Бывает, что хочешь записаться на тест-драйв, а тебе предлагают модель другой комплектации, другую модель или поездку в семь утра... Чтобы такого не было — записывайтесь на тест-драйв на то время, когда удобно именно вам. Это можно сделать на платформе Мир Хендэ. Ну а если вам комфортнее выбрать время в разговоре с оператором, оставляйте заявку на специальном сервисе.
Записаться на тест-драйв
Получить ключи за раз, два, три
Бронируете авто из наличия, подписываете договор в дилерском центре и забираете машину. Успели моргнуть? Мы нет.
Выбрать машины из наличия
Выбрать подходящего дилера
Hyundai сотрудничает с 184 дилерами в 95 городах России. Все официальные дилеры собраны на карте — включите геолокацию и выбирайте наиболее удобный центр.
Найти дилера
Получить полное одобрение кредита на сайте
С программой СТАРТ от Hyundai все становится проще: без первого взноса, ТО и КАСКО включены в платеж, а еще и гарантированный обратный выкуп. Оформить все можно по паспорту и ВУ, прямо на сайте, без посещения банка или дилера. Процесс быстрый, как и ваш будущий автомобиль.
Рассчитать кредит
Продлить ОСАГО за 1 минуту
Вопросы с продлением ОСАГО хочется закрыть как можно быстрее: рассчитал, оплатил, и тут же тебе на почту приходит готовый документ. Примерно это и предлагает онлайн-сервис Huyndai: укажите данные о машине и оплачивайте на сайте. Ну и еще важно, что в базу RCA полис будет занесен мгновенно, а не так, как иногда бывает...
Застраховать авто онлайн
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Обслуживайте авто онлайн
Никаких мутных интернет-магазинов, поездок по гаражам и споров с мастерами: выбрать лучшие аксессуары, рассчитать стоимость техобслуживания, сделать ТО без очередей — все это делаем в приятной домашней обстановке.




Рассчитать ТО без торгов и споров
Поездка на ТО — дело привычное для каждого водителя со стажем, но всегда возникает ощущение: а нельзя ли было то же самое сделать быстрее и дешевле? Все может быть гораздо проще и спокойнее. Указывайте на сайте модель автомобиля, год выпуска, тип и объем двигателя и получайте мгновенный и точный ответ.
Рассчитать стоимость ТО
Записаться на сервис за пару минут
Когда слышишь, что в машине что-то задребезжало, времени думать, куда и как записаться на сервис, нет. Заходите на сайт Хендэ, указывайте модель автомобиля, дилера и контакты, и ваша машина окажется в надежных руках.
Записаться на сервис
Подобрать аксессуары. Настоящие
У каждого водителя была ситуация, когда не очень хорошие продавцы пытались продать китайские детали по цене оригиналов. Оригинальные аксессуары можно подобрать на сайте — от ковриков и вешалок до дисков и сигнализации. Все для интерьера, безопасности и транспортировки — теперь онлайн.
Подобрать аксессуары
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Пользоваться, но не покупать? Можно!
Бывают ситуации, когда приобретать авто в собственность — не лучший вариант, но под окном всегда должна быть своя машина. Брать такси или каршеринг — ну… не совсем то, да и вирус меняет привычки.



Пользоваться, но не покупать? Можно!
Бывают ситуации, когда приобретать авто в собственность — не лучший вариант, но под окном всегда должна быть своя машина. Брать такси или каршеринг — ну… не совсем то, да и вирус меняет привычки.



Новый вариант — оформить онлайн-подписку на автомобиль и платить за его пользование, как, например, за коммуналку и мобильную связь. При этом арендовать Hyundai из дилерского центра можно и на день, и на месяц, и на год. Оформить можно по двум документам: паспорту и водительскому удостоверению. Без залогов, первых взносов и проблем с обслуживанием, страховкой и перепродажей.
Арендовать авто от 1 дня до 1 года
Hyundai Mobility — сервис онлайн-подписки на автомобили. Вы получаете в личное пользование полностью подготовленный авто из дилерского центра — чистый, с пройденным ТО и оплаченной страховкой. Использовать автомобиль можно без ограничений: путешествуйте хоть на дачу, хоть по всей России, хоть за границу.
«Подписку можно оформить на любой срок от 1 дня до 1 года, а скоро появится тариф с арендой и от одного часа. Никаких бумаг не нужно — все оформляется онлайн», говорит Юлия Тихонравова, руководитель группы по связям с общественностью «Хендэ Мотор СНГ».
Оформить подписку на Hyundai Mobility
Не путайте с каршерингом
Мы нашли несколько принципальных отличий Hyundai Mobility от каршеринга, где также есть автомобили Hyundai. Вот они:
1
Каршеринг удобен для удовлетворения краткосрочных потребностей (быстро и недорого добраться от пункта А до пункта В). Подписка на автомобиль решает более долгосрочную задачу.
2
В программе Hyundai Mobility участвуют автомобили в богатых комплектациях, а в каршеринге всегда есть риск получить уже «усталую» модель.
3
В стоимость аренды Hyundai Mobility входит полная страховка, включая ОСАГО и КАСКО без франшизы.
4
Все автомобили, участвующие в программе Hyundai Mobility, проходят ТО у официальных дилеров Hyundai.
5
Круглосуточная служба поддержки и техническая помощь на дорогах 24/7.
6
На автомобилях Hyundai Mobility можно путешествовать по всей России и выезжать за границу.
Получить новый автомобиль без покупки
Новый сервис — это не каршеринг. Автомобиль у вас каждый день. Это как… квартира, которую вы сняли в новом доме, где еще не жил. Семейный внедорожник, городской паркетник, седан бизнес-класса или восьмиместный микроавтобус — решать вам.

«В программе Hyundai Mobility участвуют автомобили в богатых комплектациях. Все предлагаемые для тарифа Country автомобили находятся в идеальном состоянии, а в режиме длительной подписки Freedom всегда предлагаются только новые автомобили. Это принципиально иной уровень комфорта», — утверждает Юлия.

Путешествовать
Тариф посуточной аренды Country придуман для любителей путешествий, поездок за город, решения повседневных задач. Можно арендовать машину на срок от одного дня до одного месяца: седан, внедорожник или 8-местный минивен. Оформляется быстро: зарегистрировались в сервисе, прошли проверку, забронировали машину и все — через 4 часа после принятия заявки машина ждет на парковке дилерского центра. Приятный бонус — до конца лета лимит ежедневного пробега увеличен вдвое — до 500 км в день.
Узнать больше о тарифе Country
Путешествовать далеко
Новый тариф Leto создан для тех, кто проводит свой отпуск в дороге. Можно арендовать авто на один месяц, при этом до конца лета лимит пробега увеличен — до 5 000 км за месяц. А этого хватит, например, чтобы доехать из Петербурга до Сочи и обратно. При желании продлить подписку можно будет по той же цене.
Узнать больше о тарифе Leto
Использовать долго
А подписка Freedom – это на срок от одного месяца до года. Автомобилем пользуетесь только вы. Есть из чего выбрать — полноприводные Santa Fe и Tuscon, комфортная Sonata, восьмиместный H-1 и Creta в максимальной комплектации. В Москве и Петербурге уже запустился предзаказ понравившейся модели, которой временно нет в наличии. Скоро забронировать авто заранее по подписке смогут водители и других регионов, в которых представлен сервис Hyundai Mobility.

«В целом сервис очень нравится, просто супер. Пользуюсь тарифом Freedom, взял Tucson на год. На следующий год планировал взять Santa Fe, но теперь не знаю, как будет экономическая ситуация складываться. В частности, нравится регулярное улучшение приложения с добавлением возможностей, типа поездки за границу и новых водителей. Нравится простота сервиса, все через смартфон. Нравится сама идея, раз в месяц плачу и не думаю о страховках, резине, потере стоимости машины»,Андрей, пользователь Hyundai Mobility.
Узнать больше о тарифе Freedom
Управлять подпиской легко
Все, что вам нужно, уже есть в мобильном приложении. Проверить авто в наличии, подобрать цвет и комплектацию можно в каталоге. Через приложение удобно проверять уровень топлива, чтобы сразу учитывать в своих маршрутах заезд на заправку. Ну а зимой вы обрадуетесь тому, что авто можно завести дистанционно.
Скачать приложение Hyundai Mobility
Снизить издержки на автопарк
В Hyundai Mobility сейчас есть тариф и для юрлиц: можно взять одно авто на год и оплатить его со счета компании. Ну а если нужен парк побольше, можно воспользоваться Business Mobility. Это программа долгосрочной аренды (1-5 лет) автомобилей марки Hyundai и премиального бренда Genesis для юридических лиц. Как автопарк, только в аренду: регистрация, страховка, обслуживание, сервис, налоги, штрафы — все это теперь не ваши заботы.

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Добро пожаловать в Мир Хендэ
Бывают ситуации, когда хочется поговорить с владельцем такой же машины, как у вас. Есть вариант. Мир Хендэ — платформа для владельцев автомобилей Hyundai, на которой можно обсудить что угодно: поделиться стайлингом, спросить совета или предложить интересный маршрут для путешествия на своем автомобиле. Все, кто вошел в клуб, могут воспользоваться и множеством сервисов: посмотреть историю обслуживания, продлить страховку онлайн, полистать спецпредложения от дилеров и еще кучу других полезных дел. Скучно не будет!
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