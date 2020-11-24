Менять ли масло в машине, которая почти не ездит? Как высокая вязкость убивает мотор? Стоит ли заливать масло «под завязку»? На дюжину вопросов у «За рулем» есть ответы экспертов.

Поменять шины, залить незамерзающую «омывайку», обработать резиновые уплотнители дверей... В идеале — проверить АКБ и заехать на ТО. Что еще надо не забыть сделать каждую осень?

Впрочем, больше всего вопросов вызывает «масляная тема». Это просто поле для бесконечных дискуссий. В очередной раз поставим точку!

Миф 1. Если автомобиль мало ездит (особенно зимой!), то и масло можно менять реже.

Ситуация известная: машина почти все время хранится в гараже, а годовой пробег (с дачи и на дачу) составляет примерно тысячу километров. Однако, к сожалению, любое масло, залитое в двигатель, начинает терять исходные свойства гораздо быстрее, чем при хранении в запечатанной канистре. Мотор постоянно общается с атмосферой через вентиляцию картера, поэтому моторное масло окисляется и, следовательно, портится. Кроме того, в двигателе масло контактирует с различными сплавами металлов, вступая в химические реакции — это также ухудшает его исходный состав. В том числе и поэтому рекомендуется заменять масло не только по пробегу, но и по возрасту: не реже раза в год.

Миф 2. Зимой масло надо менять реже, потому что оно остается холодным, как и мотор.

Это ошибка. Даже если зимние пробеги машины короткие, вследствие чего мотор нормально не прогревается, то в таких условиях система смазки постоянно накапливает в себе влагу и остатки несгоревших компонентов топлива, что приводит к образованию низкотемпературных отложений. Отметим, что при нормальных пробегах температурный режим двигателя остается постоянным вне зависимости от сезона.

Миф 3. Фактический объем масла, участвующий в смазке мотора, гораздо меньше, чем залитый объем, а потому ездить можно на «минимуме».

Это неверно. При малом объеме масла возрастает кратность его обмена, а потому износ ускоряется. Аналогия простая: сокращение числа сотрудников при неизменном объеме работы неизбежно повышает усталость каждого из них.

Миф 4. Моторное масло на охлаждение мотора не влияет: этим занимается антифриз.

Основных задач у моторного масла, как минимум, четыре. Кроме общеизвестной — смазки — оно обязано охлаждать двигатель, мыть его внутренности и удалять грязь в масляный фильтр.

Миф 5. Импортные масла лучше, чем российские.

Один из признаков хорошего масла — одобрение, выданное ему автопроизводителем с мировым именем. Например, о качестве масел Rosneft Magnum Ultratec говорит факт его одобрения рядом крупнейших автомобильных компаний: Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault, Porsche, Land Rover и Jaguar. Эти фирмы одобрили масла по результатам комплекса лабораторных и стендовых испытаний в реальных двигателях. В результате масла компании «Роснефть» используют автомобилисты 27 стран мира — например, в Китае, Турции, Польше, Болгарии и т.п.

Напомним, что современное масло — это продукт из так называемого базового масла и пакета присадок. В 2017 году компания «Роснефть» организовала свое производство синтетической базовой основы. Пакеты присадок для нее производят компании Afton, Lubrizol, Infineum и Chevron. Поэтому качество такого продукта не будет уступать зарубежным образцам.

Миф 6. Чем выше вязкость масла, тем ниже износ мотора.

Распространенное заблуждение. Действительно, чем выше вязкость, тем толще слой смазки в подшипниках и под поршневыми кольцами, и тем, казалось бы, ниже интенсивность износа. Но, с другой стороны, чем толще масляный слой, тем хуже тепло отводится от поршня, который при этом начинает перегреваться и расширяться. Растет трение, возможно даже заклинивание. Поэтому вязкость масла должна быть не высокой или низкой, а оптимальной для данного мотора.

Миф 7. Замена масел осуществляют только по показаниям одометра

Нет, жесткой привязки к показаниям одометра следует придерживаться не всегда. Многое зависит от стиля жизни автомобиля. Например, если дедушка-дачник ездит на машине крайне редко, не проезжая за сезон и тысячи километров, то ему нужно ориентироваться не на одометр, а на календарь, меняя масло раз в год. Напротив, если городской водитель ежедневно пребывает в городских пробках, то, хотя его пробеги и невелики, но вот наработка в моточасах набегает солидная. Ему можно рекомендовать делить показания одометра пополам. Наконец, если машина в основном ездит за городом, то в этих случаях можно слушаться одометра и менять масло, скажем, через каждые 15000 км.

Миф 8. Для определенной марки автомобиля подходят масла только конкретного бренда

Масло конкретного бренда может рекомендовать продавец в магазине, но он ни за что не отвечает. А вот автопроизводитель в сервисной книжке всегда указывает спецификации и допуски, которым надо следовать при подборе нужного продукта. В частности, масло обязано соответствовать требованиям по классу вязкости, уровню эксплуатационных свойств по API, ACEA, ILSAC или спецификациям конкретного производителя. Отметим, что масло, например, Rosneft Magnum Ultratec A3 5W-40 лицензировано по API SN и имеет одобрения: MB—Approval 229.5, VW 502.00/505.00, Renault RN 0700/0710, Porsche A40. Иными словами, бренд не имеет решающего значения, важно, что масло, на которое вы обратили внимание, одобрено автопроизводителем.

Миф 9. Современный исправный мотор не может требовать долива масла между интервалами ТО.

Не только может, но, порой, и требует. Даунсайзинг современных моторов ведет к уменьшению размеров всех его элементов. А чтобы поршни сохраняли при этом прочность, часто экономят на сквозных дренажных отверстиях в зоне работы маслосъемного кольца. При этом ухудшается отвод масла, которое, в итоге, сгорает. Другое следствие уменьшения объема двигателей — наличие турбокомпрессора, а то и двух. При этом возрастают нагрузки, да и сами агрегаты тоже нуждаются в смазке. Отсюда и повышенный расход масла на исправном моторе.

Миф 10. Разделения масел по зольности не существует.

Существует. Термин SАPS — сокращение от Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur — определяет содержание сульфатной золы, фосфора и серы в моторных маслах. Масла со средней или низкой зольностью (Mid SAPS и Low SAPS) необходимы для автомобилей, оборудованных системами понижения токсичности отработавших газов и трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами: они продлевают их ресурс. Полнозольные масла (Full SAPS) этого обеспечить не могут, но им присущи более высокая моющая способность и повышенная устойчивость к воздействию некондиционного топлива. Кроме того, соединения серы и фосфора входят в состав противоизносных, антиокислительных и антифрикционных присадок. Все эти градации фактически заложены в европейской классификации АСЕА. В частности, маркировка ACEA Ax/Bx соответствует Full (High) SaPS, а ACEA Cx — Low SaPS (и Mid SАPS). В масляной индустрии допускается объединять Mid SАPS и Low SАPS в одну категорию — Low.

Миф 11. Чем выше цена, тем выше качество моторного масла

Есть русская пословица: «За морем телушка — полушка, да рубль перевоз». Точно так же для иностранных масел к цене добавляются стоимость доставки в Россию и расходы на таможенные пошлины. Кроме того, на конечную стоимость импортного товара влияет валютный курс. Иными словами, при равном качестве импортный продукт всегда будет дороже отечественного.

Следует учитывать и то, что дорогой продукт может не годиться для конкретного мотора. В частности, масла с низкой зольностью Low SAPS не стоит применять в моторах без систем доочистки выхлопных газов — это обернется тратой лишних денег.

Миф 12. Масла типа 0W-30 или 0W-40 ведут себя при холодном пуске одинаково

Это не совсем так. Первая цифра в обозначении не указывает на конкретное значение вязкости на морозе, а лишь ограничивает ее максимальную величину. А на практике низкотемпературная вязкость масел 0W-30 обычно оказывается ниже, чем в одноименных 0W-40. Причина в том, что технологический запас до экстремальных значений вязкости у «тридцаток» выше, чем у «сороковок». Поэтому для облегчения пусков мотора на морозе, есть смысл выбирать «тридцатку», а не «сороковку» — если инструкция позволяет это делать.