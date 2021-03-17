Отпуск спланировали? А уже пора!

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Европа закрыта, в Азии отдельные страны приоткрылись, но закроются в момент, цены на билеты — мрак, британский штамм коронавируса успешно продвигается… В общем, этим летом мы тоже дома. А дом у нас — самая большая страна в мире.

Готовиться к отдыху надо уже сейчас, поэтому компания Continental вместе с популярным сервисом развлечений Афиша Daily создали уникальный сервис по подбору персональных маршрутов в мобильном приложении для нас, любителей путешествовать за рулем. Оно проложит маршрут по нашим интересам, подскажет, что взять в дорогу, развлечет по пути.

ContiAssist Нам долго казалось, что настоящий туризм — это экспедиции в Тибет, на Мачу-Пикчу, Северный Полюс или хотя бы Октоберфест в Мюнхене. Пандемия изменила все. После изоляции и поездка к родственникам в другой город в радость. Как сказал по этому поводу президент, «не было бы счастья, да несчастье помогло». Это он заявил осенью на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени», рассказывая о внутреннем туризме, который сильно вырос из-за ковида.

В принципе, сегодняшняя популярность автотуризма просто напоминает о том, что было у нас полвека назад. В капиталистические страны тогда выезжали единицы, а те счастливчики, у которых были автомобили, колесили с семьями и друзьями по стране — самой большой в мире. И тогда, и сейчас.

В советское время автомобилисты, планируя маршруты, обкладывались туристическими справочниками, путеводителями и картами, долго консультировались с другими путешественниками. В наше время все гораздо проще: достаточно скачать на мобильное устройство приложение ContiAssist, которое позволяет построить персональный маршрут с учетом ваших индивидуальных интересов по самым интересным местам страны, и можно собираться в дорогу.

Приложение можно скачать в App Store и Google Play

Как подбирается маршрут

На первом этапе в приложении нужно указать свой регион (например, Москва), желаемое направление (север, запад, юг, восток) и тематику (природа, дети, впечатления, история). И вы тут же получаете собранный маршрут с локациями выбранной тематики. На карте показываются и локации других тематик (они маркируются другими цветами). При клике на каждую локацию возникает карточка с ее подробным описанием. Этой функцией можно пользоваться и при движении по маршруту.

Нужно еще выбрать продолжительность. Например, короткий, средний, длинный. Аналитики Ассоциации туроператоров России считают, что самые популярные сейчас туристические поездки на машинах — продолжительностью в несколько дней, и этот тренд сохранится весь 2021 год.

Как вам, например, маршрут «Из Москвы в Санкт-Петербург с заездом на Аляску» ? Интригует? А такой, оказывается, есть.





И даже если вы десятки раз ездили между двумя столицами, вряд ли бывали во всех этих местах. А может, даже и не знали о некоторых из них. Теперь есть возможность наверстать упущенное. После изучения маршрута его можно скачать на компьютер или телефон. Кроме того, у пользователя есть возможность получить полную информацию о локациях, прочитав лонгрид на Афиша Daily или скачав полную версию путеводителя в pdf в приложении Continental. Это будет полезно в местах с плохим покрытием интернета. А такие есть даже в европейской части страны.

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