Народный тест-драйв модного кросс-купе

Рвануть бы на ней куда-нибудь далеко
Павел Фомин, 46 лет
Сейчас очень ярко светит солнце, но экраны не бликуют, все отлично видно. Показывает, как дела обстоят с колесами — давление и температуру. Я машину всегда обхожу с утра по кругу — проверяю, не течет ли где, не спустило ли шину. А здесь и обходить не надо.
Руль толкает в руку, когда пересекаешь полосу дорожной разметки. Это, как я понимаю, функция удержания в полосе.
По управлению минусов вообще не вижу. Машина собранная, не валкая. Подвеска отрабатывает все неровности «на пять баллов». При этом тормоза весьма информативные. Но минус один вижу — нет контроля слепых зон. Габариты чувствую хорошо и «лопухи» отличные, однако электронный помощник был бы не лишним.
А это что? Подогрев и охлаждение для кружки! Неожиданно! А что с расходом? — так, 11 литров. Для города при двухлитровом двигателе — отлично.
Китайцы серьезно выросли и уже не те, кем были еще пару лет назад. Tugella мне очень понравилась. Я бы ее взял: приемлемая цена с огромным количеством опций. Сзади, правда, немного тесновато, но для семьи с одним ребенком — ок.
Это для молодых людей, которые любят «вжарить»
Иван Шаркаев, 27 лет
Здесь есть несколько режимов вождения. Изучим их… Так, шрифт на экране вызывает вопросы, как будто в «Ворде» напечатали. Но главное — это характеристики, а не шрифт.
В целом очень комфортно, кресла удобные, есть поясничная поддержка, салон не скрипит. «Лопухи» здоровые, все видно. Обзорность хорошая, стойки широковаты, но пешехода по-любому заметишь.
Думаю, что это автомобиль для молодых людей 30–35 лет, любящих «вжарить», но не старше. Я вот как раз такой. Для меня это комфортный и хороший автомобиль за адекватные деньги.
Единственный вопрос — ресурс двигателя и деталей. Думаю, 200–250 тысяч километров проедет.
По ямам и рельсам едет очень мягко. Расход приемлемый (11 литров), моя жрет 13. В этом плане Tugella — практичная машина.
Еще один плюс — это проходимость. У меня возле дома зимой снег толком не чистили, поэтому я даже не рыпался на своей куда-либо выехать. Эта же проедет по сугробам без сомнений. Клиренс и полный привод позволяют не думать о таких мелочах, как нечищенный двор. В общем отличная альтернатива для тех, кто хочет ехать круто, с шиком и быстро, но при этом не на б/у.
11 литров в городе — это радует
Николай Петров, 37 лет
Я работаю на машине, деньги на бензин трачу свои. Текущий расход — 14 литров — слишком большой для меня. Здесь — 11 литров в городе, и это мне очень нравится.
Первое впечатление — машина кажется большой. Ехать нормально, но парковаться, наверное, будет страшновато — к габаритам надо привыкать. Благо, есть камеры с обзором в 360 градусов, это, конечно, прекрасная опция. А где кнопки подогрева сидений? Ага, вот они, тоже мультимедийные.
Машина очень резвая, это понимаешь, выехав из пробки.
Немного смущает бархат на подлокотнике: такой материал быстро затрется. Кожа была бы практичней. И пальцы остаются на экране, нужно постоянно протирать. Из «блох» это все.