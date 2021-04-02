Народный тест-драйв модного кросс-купе

Кстати, подушка кресла удобная, спину и пятую точку обжимает нормально. Думаю, идеально на этой машине рвануть куда-нибудь на длинное расстояние. Сейчас очень ярко светит солнце, но экраны не бликуют, все отлично видно. Показывает, как дела обстоят с колесами — давление и температуру. Я машину всегда обхожу с утра по кругу — проверяю, не течет ли где, не спустило ли шину. А здесь и обходить не надо.

Руль толкает в руку, когда пересекаешь полосу дорожной разметки. Это, как я понимаю, функция удержания в полосе.

По управлению минусов вообще не вижу. Машина собранная, не валкая. Подвеска отрабатывает все неровности «на пять баллов». При этом тормоза весьма информативные. Но минус один вижу — нет контроля слепых зон. Габариты чувствую хорошо и «лопухи» отличные, однако электронный помощник был бы не лишним.

А это что? Подогрев и охлаждение для кружки! Неожиданно! А что с расходом? — так, 11 литров. Для города при двухлитровом двигателе — отлично.

Что касается внешности — смотрится машина хорошо… Но я все автомобили с подобным дизайном называю «Х6».



Китайцы серьезно выросли и уже не те, кем были еще пару лет назад. Tugella мне очень понравилась. Я бы ее взял: приемлемая цена с огромным количеством опций. Сзади, правда, немного тесновато, но для семьи с одним ребенком — ок. Китайцы серьезно выросли и уже не те, кем были еще пару лет назад. Tugella мне очень понравилась. Я бы ее взял: приемлемая цена с огромным количеством опций. Сзади, правда, немного тесновато, но для семьи с одним ребенком — ок.