Народный тест-драйв модного кросс-купе — журнал За рулем

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Народный тест-драйв модного кросс-купе

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Tugella — это первая модель Geely, сделанная на платформе СМА, разработанной совместно с Volvo. Читатели «За рулем» протестировали китайский кроссовер и выяснили, что он растерял азиатские черты.

Рвануть бы на ней куда-нибудь далеко

Павел Фомин, 46 лет

Первые впечатления очень приятные — не ожидал. Думал, все будет пластмассовое, но панель мягкая и приятная, зеркала большие. Водительское кресло с памятью — есть две позиции, это замечательно. Но руль при этом «на веслах», без электронных регулировок. Хотя если один человек ездит, то однажды настроил и порядок. Я, например, по очереди с женой езжу, и каждый раз у нас начинается кто кого: «перетягиваем» кресло на себя. Благо, она руль не трогает — боится.

Кстати, подушка кресла удобная, спину и пятую точку обжимает нормально. Думаю, идеально на этой машине рвануть куда-нибудь на длинное расстояние.

Сейчас очень ярко светит солнце, но экраны не бликуют, все отлично видно. Показывает, как дела обстоят с колесами — давление и температуру. Я машину всегда обхожу с утра по кругу — проверяю, не течет ли где, не спустило ли шину. А здесь и обходить не надо.

Руль толкает в руку, когда пересекаешь полосу дорожной разметки. Это, как я понимаю, функция удержания в полосе.



По управлению минусов вообще не вижу. Машина собранная, не валкая. Подвеска отрабатывает все неровности «на пять баллов». При этом тормоза весьма информативные. Но минус один вижу — нет контроля слепых зон. Габариты чувствую хорошо и «лопухи» отличные, однако электронный помощник был бы не лишним.

А это что? Подогрев и охлаждение для кружки! Неожиданно! А что с расходом? — так, 11 литров. Для города при двухлитровом двигателе — отлично.

Что касается внешности — смотрится машина хорошо… Но я все автомобили с подобным дизайном называю «Х6».



Китайцы серьезно выросли и уже не те, кем были еще пару лет назад. Tugella мне очень понравилась. Я бы ее взял: приемлемая цена с огромным количеством опций. Сзади, правда, немного тесновато, но для семьи с одним ребенком — ок.

Это для молодых людей, которые любят «вжарить»

Иван Шаркаев, 27 лет

Стаж ежедневного вождения у меня пять лет. Езжу на Volvo S60, брал ее с пробегом, поэтому сейчас думаю о новой машине. Интересуют варианты в районе плюс-минус двух миллионов рублей.

Здесь есть несколько режимов вождения. Изучим их… Так, шрифт на экране вызывает вопросы, как будто в «Ворде» напечатали. Но главное — это характеристики, а не шрифт.

Подрыв в режиме «Спорт» очень хороший. При этом идет мягко и подруливает за меня. Двигателя явно хватает на то, чтобы резко подорваться и совершить обгон на трассе.



В целом очень комфортно, кресла удобные, есть поясничная поддержка, салон не скрипит. «Лопухи» здоровые, все видно. Обзорность хорошая, стойки широковаты, но пешехода по-любому заметишь.

Думаю, что это автомобиль для молодых людей 30–35 лет, любящих «вжарить», но не старше. Я вот как раз такой. Для меня это комфортный и хороший автомобиль за адекватные деньги.

Единственный вопрос — ресурс двигателя и деталей. Думаю, 200–250 тысяч километров проедет.

По ямам и рельсам едет очень мягко. Расход приемлемый (11 литров), моя жрет 13. В этом плане Tugella — практичная машина.

Еще один плюс — это проходимость. У меня возле дома зимой снег толком не чистили, поэтому я даже не рыпался на своей куда-либо выехать. Эта же проедет по сугробам без сомнений. Клиренс и полный привод позволяют не думать о таких мелочах, как нечищенный двор. В общем отличная альтернатива для тех, кто хочет ехать круто, с шиком и быстро, но при этом не на б/у.


11 литров в городе — это радует

Николай Петров, 37 лет

Когда выбирал себе машину, рассматривал GEELY — Atlas и Coolray. Однако тогда от покупки отказался, так как, будучи человеком практичным, боялся, что при продаже «китайца» существенно потеряю в цене. Взял американский кроссовер. Но продолжаю следить за GEELY.

Я работаю на машине, деньги на бензин трачу свои. Текущий расход — 14 литров — слишком большой для меня. Здесь — 11 литров в городе, и это мне очень нравится.

Первое впечатление — машина кажется большой. Ехать нормально, но парковаться, наверное, будет страшновато — к габаритам надо привыкать. Благо, есть камеры с обзором в 360 градусов, это, конечно, прекрасная опция. А где кнопки подогрева сидений? Ага, вот они, тоже мультимедийные.

Машина очень резвая, это понимаешь, выехав из пробки.
Сидеть в ней удобно, высоко, обзор хороший. Сзади стекло небольшое, но это особенности корпуса. Тормоза плавные. Как едет, мне очень нравится — мягко и плавно, при этом с подрывом.

Немного смущает бархат на подлокотнике: такой материал быстро затрется. Кожа была бы практичней. И пальцы остаются на экране, нужно постоянно протирать. Из «блох» это все.

Автомобиль приятно удивил. Если не шильдик, то идентифицировать в нем «китайца» было бы крайне сложно. Но вопрос — сколько он потеряет при перепродаже — меня по-прежнему волнует.

Народный тест-драйв модного кросс-купе

Tugella — это первая модель Geely, сделанная на платформе СМА, разработанной совместно с Volvo. Читатели «За рулем» протестировали китайский кроссовер и выяснили, что он растерял азиатские черты.

Народный тест-драйв модного кросс-купе — фото 1235856Народный тест-драйв модного кросс-купе — фото 1235857Народный тест-драйв модного кросс-купе — фото 1235854Народный тест-драйв модного кросс-купе — фото 1235855Народный тест-драйв модного кросс-купе
Народный тест-драйв модного кросс-купе

Tugella — это первая модель Geely, сделанная на платформе СМА, разработанной совместно с Volvo. Читатели «За рулем» протестировали китайский кроссовер и выяснили, что он растерял азиатские черты.

Народный тест-драйв модного кросс-купе — фото 1235853Народный тест-драйв модного кросс-купе — фото 1235855Народный тест-драйв модного кросс-купе — фото 1235854Народный тест-драйв модного кросс-купе — фото 1235857Народный тест-драйв модного кросс-купе — фото 1235856Народный тест-драйв модного кросс-купе
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