Народный разбор: Geely Tugella в руках нештатных экспертов

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Тысячи из вас проголосовали за это кросс-купе в анкетах, которые мы собирали для Гран-при «За рулем». Но в анкетах невозможно рассказать об ощущениях. А нас интересовали подробности — о дизайне, технике, практичности. Собрали читателей (а также экспертов «За рулем») и поговорили с ними о новинке.

ДИЗАЙН: СКАНДИНАВСКИЕ НАМЕКИ

Иван Карпузов, дизайнер:

— До того, как стать дизайнером, я долго работал в автобизнесе и до сих пор обращаю внимание на новые для нашего рынка модели. Geely Tugella выделяется среди них.

Экстерьер автомобиля считаю удачным, гармоничным, цельным. У кузова хорошие пропорции, которые, на мой взгляд, немного портят рейлинги на крыше, придающие ей лишнюю «горбатость».

Многовато декора. Например, красные тормозные суппорты. У других автопроизводителей красные тормоза — отличительная особенность спортивных версий. У Geely Tugella две комплектации, и обе не позиционируются как спортивные. Хотя, конечно, Tugella — автомобиль мощный и динамичный.

Его легко узнать спереди — по запоминающейся решетке радиатора. Но сбоку и сзади он мало отличается от других кросс-купе. Мне бы хотелось видеть больше оригинальных элементов дизайна, как, например, у скандинавских родственников Geely, которые безошибочно опознаются с любого ракурса.

Владислав Крупчинский, арт-директор «За рулем»:

— Как ни странно, автомобиль выглядит компактно при немалых, в общем-то, габаритах (длина — 4605 мм). У него удачные пропорции, выштамповка на боковине, большая площадь остекления, металлическая вставка по низу кузова, визуально приподнимающая автомобиль, и 20-дюймовые колеса, создающие тот же эффект.



Очевидно, дизайнеры Geely намеренно отказались от унисекса, наделив автомобиль нарочито брутальной внешностью. Посмотрите на него спереди, например, — жесткий «взгляд». А выдвинутая челюсть переднего бампера вызывает ассоциации с боксером.



На мой взгляд, Питер Хорбери, Хуан Нинг, Гай Бургойн и их коллеги по дизайн-бюро Geely отлично выполнили свою работу, наделив модель узнаваемым лицом





Артем Кутушев, менеджер по продажам:

— Восемь лет я занимался продажами Volvo, поэтому сейчас все время сравниваю Тугеллу со шведами. Тем более, что они сделаны на одной платформе (с XC40).



Дизайн здесь выделяется. Хотя мне минималистичный скандинавский подход все-таки ближе. Здесь же есть некая вычурность. Но есть и то, что восхищает. Например, обратите внимание: когда на панели показывается открывающаяся дверь, она открывается плавно! Графика в этой машине вообще отличная. ТЕХНИКА: НЕОЖИДАННО КРУТО Артем Кутушев, менеджер по продажам:

— У двухлитрового наддувного двигателя Тугеллы тот же звук и характер, как у «вольвовского» Drive-E, та же короткая пауза айсиновского автомата перед интенсивным разгоном — все это мне знакомо. С такими агрегатами у нас никогда не было проблем. Кстати, хорошо, что здесь не стали экспериментировать ни с роботами, ни с вариаторами, а поставили нормальный гидротрансформатор.



Алексей Ревин, эксперт «За рулём», инженер:

— Двигатель JLH-4G20TDB, стоящий в Тугелле на российском рынке, развивает 238 л.с., на 11 л.с. меньше, чем в Volvo T5. Но горевать о потерянных лошадях не стоит: и оставшихся хватает с лихвой. При этом в Geely утверждают, что расчетный ресурс двигателя — 350 000 км.



Безальтернативная на российском рынке у Тугеллы и коробка передач — 8-ступенчатый автомат TG-81SC японской марки Aisin. На китайские версии ставят и 7-ступенчатые «преселективы» DCT c двойным «мокрым» сцеплением. У нас такой тип коробок не любят.



АКП имеет большой запас прочности, она рассчитана на максимальный крутящий момент в 450 Н.м при том, что двигатель Тугеллы развивает 350 Нм при 1800–4500 об/мин.



Владимир Кузнецов, сотрудник полиции:



— В режиме Комфорт очень легкий руль. При переключении в спортивный режим он заметно тяжелеет.



Очень информативная подвеска — чувствуется каждая трещина асфальта под колесами. А может быть, дело в самих низкопрофильных колесах.

Алексей Ревин, эксперт «За рулем», инженер:

— Подвеска Geely Tugella выполнена по надежной и проверенной схеме: спереди стойки McPherson с мощными поперечными рычагами. А сзади — многорычажная подвеска, смонтированная на стальном подрамнике, к которому закреплен редуктор привода задней оси.



Безусловно, 20-дюймовые колеса с низкопрофильными шинами несколько снижают плавность хода, и передают на руль больше информации о неровностях дороги.



Реечное рулевое управление с электроусилителем ThyssenKrupp обеспечивает оптимальное усилие в любых режимах от парковки до быстрых серпантинов. С ростом скорости увеличивается усилие, «баранка» тяжелеет.

Артем Кутушев, менеджер по продажам:

— В этом автомобиле много современных электронных систем, частью из которых с Geely поделились инженеры Volvo. Здесь есть, например, контроль движения в полосе, адаптивный круиз-контроль, помощь при движении под уклон, контроль давления в шинах, отслеживание усталости водителя и даже система распознавания дорожных знаков — что совершенно неожиданно для этой машины. И даже подогрев и охлаждение напитков в подстаканнике, что встречается в премиальных марках. В общем, я приятно удивлен. ПРАКТИЧНОСТЬ: 11 ЛИТРОВ — ЭТО ПРЯМО ХОРОШО Владимир Кузнецов, сотрудник полиции:



— Автомобиль явно рассчитан на четверых: троим взрослым на заднем сиденье будет тесновато. Небольшой, по моим меркам, и объем багажника. Еще я добавил бы дворник на заднее стекло: у нас он нужен даже на машине с таким углом наклона заднего стекла. Не помешает и омыватель камеры заднего вида.



Расход топлива 11 литров в смешанном цикле — это меньше ожидаемого. Как, к сожалению, и интервалы техобслуживания в 10 000 км. Вообще жаль, что их — интервалы — по прежнему считают по пройденным километрам, а не мотор-часам.

Иван Карпузов, дизайнер:

— При том, что я смотрю на кросс-купе как на приподнятые большие хэтчбеки, такой тип кузова безусловно практичнее седана. Так как у автомобиля есть штатные рейлинги, на крышу можно поставить бокс, который компенсирует урезанный объем багажного отсека.



Еще обратил внимание на дублирующие кнопки регулировки пассажирского сиденья, вынесенные на левую сторону спинки. Ими ведь могут пользоваться не только задние пассажиры, отодвигая переднее сиденье для собственного комфорта, но и водитель, помогая пассажирам, которым трудно разобраться с регулировками. Например, пожилым людям.



Илья Пименов, обозреватель «За рулем»:

— Минимальный объем багажного отсека Тугеллы действительно невелик — 326 литров. Но его можно увеличить, сложив спинку заднего сиденья целиком или по частям. Максимальный доступный объем в этом случае 1077 литров: у конкурентов примерно столько же.



И мы ведь говорим о полноприводном автомобиле с многорычажной подвеской, с большим запасным колесом под полом багажника, с редуктором — все они «съедают» немало места.



Что касается интервалов техобслуживания, то многие автопроизводители (и автолюбители) пришли к тому, что сокращенные до 10 000 интервалы в наших условиях эксплуатации (а они считаются тяжелыми) оправданы: дорогостоящие агрегаты прослужат дольше.

Евгений Янович, эксперт в телекоммуникационной компании:



— Мы всей семьей любим автомобильные путешествия. Тугелла безусловно хороша при езде на большие расстояния по гладкому асфальту, но как она поведет себя вне его? Хватит ли клиренса, не будет ли мешать выдающаяся губа переднего бампера?



Илья Пименов, обозреватель «За рулем»:

— На бездорожье Тугеллу мне испытывать не приходилось, но клиренс в 204 мм, мощный двигатель, надежный автомат и особый режим работы шасси внушают надежду, что этот автомобиль и вне асфальта не окажется беспомощным. Что касается переднего бампера, это не только украшение, но и аэродинамический элемент. По аэродинамике Тугелла превосходит большинство одноклассников, в том числе и премиальных. Производитель утверждает, что Cx модели — всего 0,325. Вас удивила экономичность? — вот один из секретов.

Павел Дьяченко, сотрудник Института проблем передачи информации РАН:

— Отсутствие встроенной навигации — это плюс сегодня: ее нелегко сделать адекватной, а цена всегда высока. К сожалению, нельзя не отметить ряд спорных моментов в комплектации и отсутствие возможности добавлять или убирать опции. Я бы добавил противотуманки и полноценный обогрев передних сидений, контроль слепых зон, омыватель фар, ксеноновые фары (светят они лучше предложенных диодных, а стоят дешевле) и предпусковой подогреватель. А убрал бы панорамную крышу, цифровую панель, электропривод сидений и крышки багажника, подогрев/охлаждение подстаканника, вентиляцию подушек сиденья. Ну и кожаную отделку заменил бы на практичную ткань.



Что вряд ли будет известно до новых холодов, так это насколько машина адаптирована к морозам, как прогревается, не замерзают ли системы, не появляются ли скрипы.



Если еще фантазировать, какие шаги могли бы сделать разработчики — сделать кузов универсал и снизить цену за счет ряда упрощений.

Илья Пименов, обозреватель «За рулем»:

Китайский аналог Xingyue (FY11) отличается по комплектации от версий, предлагаемых на российском рынке, не только адаптацией, но и набором оборудования. Но Тугелла у нас интересует многих, продажи идут хорошо, так что никто не исключает появление новых комплектаций (сейчас их две, и они фиксированные) и их существенную ревизия.