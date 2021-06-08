Новый Duster или Kaptur - что выбрать?

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В новом поколении Duster избавился от былой аскезы, но и в цене прибавил: теперь он немногим дешевле Каптюра. Как теперь ранжировать эти машины?

Прежде было всё понятно. Duster — аскетичный трудяга, которого покупали те, кому было начхать на пролетарское реноме и кто не желал сильно тратиться. Сработанный на той же платформе Kaptur рассчитан на иную публику — ей важны яркий имидж и индивидуальность, а за богатое оснащение она готова и доплатить. Теперь всё по-другому.

Французы если и добавили Дастеру внешнего лоска, то только щепотку — например, ему оставлены старорежимные галогенные фары. Kaptur прогрессивнее: двухцветная окраска, повторители указателей поворотов в зеркалах, прихотливая оптика. Фары в топ-версиях светодиодные — они светят куда ярче дастеровских. Плюс здесь модные поворотники типа бегущая строка, а повороты подсвечиваются противотуманками. Наконец, есть бесключевой доступ в салон.

Интерьер нового Дастера избавлен от вопиющих косяков по эргономике — но как и в Каптюре, диапазон появившейся теперь регулировки руля по вылету мал. Пусть отделка по-прежнему простецкая, но мне здесь удобно.

Салон Каптюра импозантнее — один из самых запоминающихся в классе. Верх передней панели отделан мягким пластиком, в то время как в Дастере мягкие только сиденья да, немного, подлокотники. Ощущение более породистого автомобиля придают дизайнерская подсветка (восемь разных цветов на выбор), аудиосистема Bose с усилителем и сабвуфером, мониторинг слепых зон и кнопочный запуск двигателя.

Багажник Дастера теснее каптюровского (324 л).В Каптюре помещается на 40 л больше поклажи.

Но кое в чём каптюровский салон уступает собрату. Так, в нём может быть максимум три USB-разъема вместо пяти. Авангардная с виду приборка читается хуже классических шкал. У обогрева сидений только одна степень прожарки, а у Дастера — две. Да и профиль у «седел» менее удачный — тело фиксируют неважно.

Мощный козырь Дастера — недосягаемая для одноклассников (не только для Каптюра) вариативность силовых агрегатов. Выбор широк — есть даже дизель. Одно из самых заманчивых предложений — тандем из турбомотора 1.3 и шестиступенчатой механики. Такой Duster подкупает бодрым разгоном, и для тех, кто не забыл, как пользоваться сцеплением, — самое оно.

Тем, кто не хочет заморачиваться с тремя педалями, есть версия с трансмиссией CVT. А вот Kaptur с мотором 1.3 выбора не предоставляет — только вариатор. Он очень подходит комфортному и ненапряжному Каптюру. Отзывчивый и понятный в реакциях. Уверенно передает тягу во всём диапазоне оборотов и не раздражает заминками.

Вроде платформа общая, а едут братцы немного по-разному. У Дастера плотно сбитое шасси, позволяющее лихо пролетать S‑образные связки почти без кренов и раскачки. Подвеска глотает даже жуткие с виду ямы, но мелочевка не остается незамеченной.

Kaptur помягче. Не едет — плывет. Крены в поворотах глубоки, руль скуповат на обратную связь. Активным водителям такой характер вряд ли понравится. Но если ездовой комфорт в вашей системе ценностей выше управляемости, выбирайте Kaptur. Его подвеска более терпима к дорожным каверзам — экипаж почти не трясет.

Возможности Каптюра на бездорожье ограничивает скромный угол въезда. Из-за этого на перегибах рельефа приходится осторожничать. Обидно, ведь клиренс солиден (200 мм), а муфта и ездовая электроника работают без придирок — по размытому полю Kaptur едет уверенно.

Однако Duster ещё лучше! Его скошенные бамперы позволяют лихо заскакивать на такие косогоры, на которые Каптюру не забраться. На Дастере можно смело отправляться туда, куда Макар телят не гонял. Это по-прежнему самый вездеходный кроссовер в сегменте. И самый доступный.

Приговор Каптюру? Не думаю. Всё-таки Kaptur идеологически иной: изысканнее, комфортнее, богаче оснащен. Он рассчитан на более молодую и раскованную аудиторию, не боящуюся выделиться из толпы. Duster проще. Это сермяжный кроссовер для тех, кому плевать на мнение окружающих. Кто не хочет переплачивать за модные навороты и не гонится за модой. Таких у нас много, но не подавляющее большинство.