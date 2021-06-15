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Шинные компании делают шины. Continental делает очень хорошие шины. Но не только шины — технологии компании используются в трех из четырех транспортных средств в мире. И речь не только о покрышках.

Воздушные мосты Ганновера

Ганновер невозможно представить без штаб-квартиры Continental. Компания всегда базировалась в этом городе, с момента основания в 1871 году. Сегодня ее офис на 900 человек — особенность городского пейзажа. Но компания строит более просторный комплекс из восьми зданий, соединенных четырьмя застекленными мостами, протяженность самого длинного — 71 метр. Связи между зданиями символизируют, по мысли архитектора, идеи открытости, общения и сотрудничества.

Первое административное здания Continental построил на Вахренвальдер-штрассе в 1913 году. Это обычное здание, какие тогда строили повсеместно.

Теннисные мячи и футбольные стадионы

В конце XIX века компания производила не только пневматические шины для велосипедов и автомобилей, но и другие товары из мягкой резины. Например, теннисные мячи. Их на заводе в Варенвальде делали вручную двадцать человек — по сто мячей за день.

Сегодня Continental продолжает делать продукцию в разных сферах. Например, самые большие и важные стадионы в мире покупают покрытия и обивку для сидений. Летом во Флориде обычно градусов 30 градусов жары, но на стадионе Hard Rock в Майами сиденья не раскаляются благодаря специальной технологии «холодных оттенков».

Главный диаметр

Все велосипедные и автомобильные шины Continental в начале XX века изготавливались на заводе на Варенвальдер-штрассе. Вручную! Сегодня шины германской марки производят в 16 странах, но теперь все процессы автоматизированы. Самая маленькая шина — MH 20 для вилочных погрузчиков. Ее диаметр — всего 105 мм. А самая большая — Continental DumperMaster — диаметром 206 см, используется на ковшевых погрузчиках и горнодобывающей технике (карьерных самосвалах).

Хорошая растяжка

В Continental всегда следили за качеством. Высокая прочность на растяжение была решающим критерием при определении качества резины. В 20-х годах прошлого века для проверки гибкости и эластичности автомобильных шлангов на них поднимали в воздух автомобиль весом 1275 кг. Во время испытаний шланг растягивался в 8,6 раз, а потом возвращался к стандартной длине. Если при этом он не повреждался, тест считался пройденным.

Сегодня используются другие технологии, конечно. Но тестируется все. В том числе и блоки управления, считающиеся сегодня одними из самых высокопроизводительных автомобильных компьютеров.

Экстремальные нагрузки

В середине 1950-х Continental не только поставляла шины для гоночных автомобилей, но и считалась компанией, популяризирующей автоспорт. В 1955 году, например, это было продемонстрировано рекламным билбордом на автомобильной гонке ADAC в регионе Эйфель (горной местности в западной Германии).

Много лет компания сохраняет верность автоспорту. И сегодня спонсирует серию гонок на электрических внедорожниках «Extreme E». Название говорит само за себя: гонки проводят в экстремальных местах — джунглях, пустынях, при арктических температурах, в высокогорье, или на узеньких островных дорогах.

Всегда на связи

В начале 1950-х годов Continental построила очень современное для своего времени здание на Кенигсвортер-Плац, которое должно было стать ее новой штаб-квартирой. Телефонный коммутатор в здании обеспечивал быструю связь с клиентами и с каждым сотрудником расширяющейся компании по всему миру.

В этой области компания изменилась, пожалуй, больше всего за 150 лет: сегодня сотрудники Continental работают мобильным и гибким образом — на передовых открытых рабочих станциях.

Зерно и беспилотники

Больше 80 лет Continental работает для сельского хозяйства. Первые сельскохозяйственные тракторы с пневматическими шинами Continental появились на полях в середине 1920-х годов. В дополнение к тракторным шинам компания производила конвейерные ленты для зерна. В наше время комбайны и другие сельскохозяйственные машины выполняют работу намного быстрее, чем их предки. Но многие из них до сих пор оснащены шинами Continental, передаточными зубчатыми и клиновыми ремнями. И в то же время компания разрабатывает решения для интеллектуального сельского хозяйства — от беспилотных летательных аппаратов до роботизированных систем.

Управление потоками

В 1921 году сотрудники в Варенвальде организовали безопасную связь между зданиями с помощью телеграфных устройств и пневматических почтовых трубок. Сегодня Continental соединяет автомобили с помощью технологии V2X (технология vehicle-to-everything) через сеть 4G и 5G, чтобы обеспечить безопасность и эффективность на дорогах. Например, передача информации об изменениях в транспортных потоках в режиме реального времени помогает предотвращать несчастные случаи. Кроме того, координация транспортных средств помогает снижать расход топлива и экономить ресурсы.

Движение вверх

В 1900 году компания сделала материал для баллонов первого немецкого дирижабля Zeppelin LZ 1. Сегодня концерн использует накопленные знания в производстве шин для других отраслей промышленности. Например, в сотрудничестве с производителем спортивных товаров Adidas Continental разработала подошву для обуви с чрезвычайно сильным сцеплением. Благодаря специальной резиновой смеси на подошвах Йоханнес Рыдзек выиграл гонку в гору в 2017 году, в Оберстдорфе. Спортсмен преодолел 50 метров дистанции с уклоном в 37 градусов менее чем за 28 секунд. Мировой рекорд.

Брусчатка и беспилотник

Continental всегда был пионером в своей отрасли. Скажем, еще в 1892 году компания начала производить пневматические шины для велосипедов. На них стало можно ездить по брусчатке, которой было много вокруг завода в Варенвальде в 1899 году. Для многих людей в то время собственный велосипед стал средством существенно повысить мобильность.

Сегодня Continental продолжает повышать мобильность человечества. На испытательном транспортном средстве CUbE (сокращение от Continental Urban Mobility Experience) проверяются технологии беспилотного вождения.

Автономное транспортное средство используется для исследования пассажирских перевозок в Японии, Китае, Сингапуре и США. Цель состоит в том, чтобы уменьшить городские пробки, загрязнение воздуха, сократить аварии и нехватку парковочных мест, снизить нагрузку на города.

Автоматизация и руки

В середине 1920-х годов в Continental работало около 14 500 человек. Во многих областях производства (например, конвейерных лент) требовалась точная ручная работа. И на заводе в Варенвальде многие производственные этапы выполнялись людьми, а не машинами.

Сегодня, несмотря на фундаментальные изменения производственных процессов, автоматизацию, компьютеризацию, главное все равно люди. Они придумывают, мониторят процессы, организуют и… кое-что продолжают делать вручную. Например, шины для гоночных велосипедов.Р(эволюция) в кабине

В начале 1960-х годов оснащение автомобилей было минималистичным. Водитель мог управлять несколькими функциями с кнопок на приборной панели. Не было ни системы кондиционирования, ни навигационной системы, ни подогрева сидений… Современные кабины намного сложнее и многофункциональнее.