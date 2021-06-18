Из чего состоит ваш Партнер

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Мы разобрали пассажирский «каблучок» Peugeot «до косточек» и выяснили, сколько он прослужит в заботливых руках. Спойлер: долго.

Коммерческая техника (а Peugeot Partner создавался для грузоперевозок, в первую очередь) долговечна. Она рассчитана на круглосуточную эксплуатацию разными водителями в разных условиях. Если для частного автомобиля нормальным пробегом за год считаются 20 000 км, то «коммерсанты» часто проезжают в несколько раз больше.

Но вот родственник Peugeot Partner Crossway — пассажирский автомобиль, компактвэн. Он такой же крепкий?

Кузов

Если убрать сиденья второго ряда, кузов вмещает 3000 литров груза! Грузоподъемность — 650 кг. Хлипким такой кузов быть просто не может. Или может?

Пластик в салоне хотя и жесткий, но он не скрипнул и на неровной дороге. Тестируя автомобиль на грунтовках (недаром же Crossway), мы вывесили его на кочке и похлопали — подвигали дверьми (у пассажирской версии сдвижная дверь может быть не только справа, но и слева). Перекосов не обнаружили: все открывается-закрывается свободно.

Проверили и ровность кузовных зазоров, про которые вы часто спрашиваете, исследовав машину со штангенциркулем. Зазоры ровные. Удивило, что сопряжение передних крыльев и передних дверей выверено до сотой доли миллиметра: и слева, и справа в одном и том же месте — 4,37 мм.

Цинк и краска

Peugeot одной из первых компаний в мире начала применять оцинковку кузовов — в 1975 году. Кузов Partner Crossway после сварки проходит двухстороннюю гальваническую обработку погружением в ванну. Слой цинка на кузове — 9–15 мкм. И несмотря на то, что компания дает гарантию от сквозной коррозии кузова на пять лет для развозных и коммерческих автомобилей и 12 для легковых, найти гнилой Peugeot даже 15-летнего возраста практически невозможно. Исключение — битые и некачественно отремонтированные машины.

Проверили и толщину лакокрасочного покрытия. Капот — 111 мкм, переднее крыло — 111 мкм, нижняя часть передней двери — 101 мкм, пятая дверь — 115 мкм, крыша — 131 мкм (возможна погрешность, так как поверхность с изгибом). В любом случае разброс показаний небольшой. И это не удивительно, так как кузова автомобилей сегодня не только сваривают, но и окрашивают роботы. Гарантия Peugeot на ЛКП для легковых автомобилей — 3 года. Для развозных и коммерческих автомобилей — 2 года. Peugeot Partner Crossway — автомобиль легковой.

Подвеска и колеса

Передняя подвеска — типа McPherson, со стабилизатором. Задняя — полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Короче говоря, балка. Все просто и надежно. Мелкие неровности подвеска практически не замечает. Средние — переваривает спокойно, хотя на «лежачем» может брякнуть (особенно если машина не загружена). Крупных лучше избегать (особенно, если машина загружена). Все-таки это не внедорожник на «толстых» колесах, а «каблучок» на 16-дюймовых дисках и шинах 215/55R16. Даже если не пробьете подвеску, можете схватить грыжу на колесо. И хотя штатные шины Matador Hectorra 3 не дефицитные, стоят они примерно по 5000 рублей за штуку. Плюс шиномонтаж и утилизация «убитой» покрышки. Вернее — минус, для вашего бюджета. Так что по ямам лучше не летать.

Силовые агрегаты

Впрочем, Peugeot Partner Crossway и не будет летать: не обучен. Под капотом может быть либо бензиновый двигатель мощностью 115 л.с., либо турбодизель мощностью 90 л.с. Дизель идет только с 5-ступенчатой механической коробкой передач, бензиновый мотор — с «механикой», либо с 6-ступенчатым «автоматом» Aisin AT6. Он не уступает в надежности «механике», при условии регулярного техобслуживания (с заменой трансмиссионной жидкости).

О надежности дизелей Peugeot всем вроде уже известно. Кроме надежности, такой силовой агрегат порадует экономичностью. По паспортным данным, двигатель требует всего 5,4 литра дизельного топлива на 100 км пути.

Бензиновый двигатель потребляет чуть побольше — 6,7 литров, если автомобиль с «механикой», и 6,5, если с «автоматом». 60-литровый бак можно заправлять и 92-м, но лучше использовать 95-й с проверенных сетевых заправок.

Надежность двигателя

О надежности двигателя мы поговорили с техническим экспертом дилерского центра Peugeot «Аарон Авто» Германом Миллером. Утверждает, что это один из лучших в мире атмосферных двигателей от 1.4 до 1.8, наследник легендарных моторов серии TU. Они отлично приспособлены к эксплуатации в сложных условиях в странах с суровым климатом.

Блок цилиндров выполнен из легированного чугуна R4, как у дизельных двигателей, что позволяет выдерживать большие нагрузки. Головка блока из легкого сплава AS7 не подвержена влиянию температурных и механических нагрузок. Течи, «потение» маслом из-под нее практически исключены, если не повреждена прокладка.

В двигателе есть клапан, исключающий отлив масла после остановки мотора и масляное голодание при следующем запуске. В системе смазки — роторный масляный насос с изменяемыми давлением и производительностью, который также исключает дефицит смазки. При хонинговании используется новая технология, исключающая чрезмерный или неправильный износ во время периода приработки, а после нее — обеспечивающая снижение трения. Особая форма легкосплавных поршней Elastoval позволяет им лучше охлаждаться. Шатуны поршней кованые, прочнее обычных и облегченные на 150 гр. по сравнению с теми, что стоят в TU5. На поршневых пальцах и других деталях двигателя покрытие Diamond Leak Carbon, увеличивающее прочность деталей и их ресурс. На юбках поршней напыление на основе графита, дисульфида молибдена и карбона. Оно уменьшает трение. В полостях распредвалов циркулирует масло, что обеспечивает дополнительное охлаждение газораспределительного механизма.

Электрика и электроника

У сервисменов фактически нет нареканий, даже на электрику французских компактвэнов — все сделано просто, логично, надежно. Система контроля шасси Grip Control работает без нареканий, как и круиз-контроль. Климатическая система, датчики дождя и света, и электроподогревы служат исправно.

Безопасность

Перечисление систем и устройств, берегущих водителя, пассажиров и окружающих, создает впечатление, что речь не о «каблучке» (пардон, компактвэне), а о кроссовере средней цены. Здесь антиблокировочная тормозная система ABS, электронная система распределения тормозных усилий EBD, усилитель экстренного торможения AFU, система курсовой устойчивости ESC с функцией помощи при трогании на уклон, система контроля давления в шинах, автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении, механический детский замок и автоматическая блокировка дверных замков при начале движения, и, естественно, система экстренного оповещения спецслужб «ЭРА-ГЛОНАСС». В нашей комплектации — четыре подушки безопасности и два крепления ISOFIX для детских кресел на втором ряду (по бокам).

Российская сборка и адаптация

Partner c конца прошлого года собирают на заводе ПСМА Рус под Калугой, на производственной линии, привезенной из Виго (Испания). Стандарты производства и контроль качества мировые не отличаются от европейских.

Машины прошли российскую адаптацию. Во-первых, в штатной комплектации металлическая защита картера с прорезями для лучшего охлаждения силового агрегата. Во-вторых, аккумуляторы увеличенной емкости (у пассажирской версии — 70Ач) российского производства, а генераторы выдают 150 А на бензиновых версиях и 180 А на дизельных. У противотуманных фар есть функция подсветки поворотов. Бачок стеклоомывателя вмещает 5 литров жидкости.

В общем, Peugeot Partner Crossway сделан довольно просто, но крепко. И надежно. Сервисмены добавляют — при условии регулярного (через каждые 15 000 км) и профессионального техобслуживания. Про это как раз будет следующий материал — возвращайтесь!