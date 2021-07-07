Партнер на все руки

партнерский материал

Чтобы всесторонне оценить автомобиль, нужно проверить его в разных обстоятельствах. У меня сейчас Peugeot Partner Crossway, и я решаю, насколько он мне подходит.

КАК ГОРОДСКОМУ ВОДИТЕЛЮ

В городе я провожу основное время даже летом, даже при удаленной работе. Так что и мой автомобиль ездит в основном по городскому асфальту. Что такое у Partner Crossway есть для нормальной жизни в мегаполисе?



Во-первых — неплохой силовой агрегат. Надежный — так как это бензиновый двигатель EC5 и шестиступенчатый автомат Aisin AT6, которые выпускаются уже давно и признаны высокоресурсными. Экономичный — заявленный расход топлива в смешанном цикле равен 6,5 литрам на 100 км пути, но меня устраивают и 10 литров (по пробкам и жаре).



Маневренный. Автомобилем длиной 4,4 метра легко управлять даже в переулках центра столицы, и найти место для парковки — не вопрос.



Хорошая обзорность — кстати говоря. Я устал от седанов и кроссоверов, в которых вид вперед и по бокам ограничен широкими передними стойками, а задняя полусфера крохотная, как у спортивных машин. А если нет и камеры заднего вида, точно припарковаться — уже проблема. На Партнере благодаря его обзорности не сложно было бы парковаться даже без задних парктроников. Но они есть!



Отдельная тема — сдвижные двери. Машину можно купить только из-за них. Не шучу! И жена, и ребенок, которые ездят на втором ряду, — в восторге от того, что в автомобиль удобно садиться и вылезать из него даже на самой тесной парковке. Не приходится выгадывать миллиметры и придерживать двери, чтобы не задеть соседние машины.

КАК ОТЦУ

Сын пока ходит в садик и ездит в объемном детском кресле. Удивительно, но в этом автомобиле он не достает ногами (длинными для пятилетнего) до спинки водительского кресла. Да, обычно он ездит за мной. В этом автомобиле два крепления ISOFIX на втором ряду, так что можно разместить и второе детское кресло.



Меня устраивает, что в задних сдвижных дверях не опускаются стекла. Надоело их постоянно блокировать в других машинах и отвечать на вопрос, почему заблокировал. Здесь же стоят форточки, их можно немного приоткрыть — ребенку нравится. Главное — не забывать их закрывать на время стоянки.



И как здорово, что в Партнере на спинках сидений есть столики! Ребенка удобно кормить-поить, в пути он может рисовать и играть.

КАК МУЖУ (ПО ХОЗЯЙСТВУ)

Багажник кажется безразмерным. Я возил на Партнере 2,5-метровые доски, три наших велосипеда, большой бойлер на дачу и прочее объемное добро. Уверен, что сюда легко войдет бабушкино кресло и дедушкин диван. Правда, для этого придется снять задние сиденья — но это работа на пару минут. Три куба объема — это не шутки. Кстати, очень подходящий размерчик для домашнего хозяйства. Еду на Партнере и вспоминаю, как несколько раз брал у друзей для перевозки мебели полноценные фургоны, типа Peugeot Boxer. Тогда вещи, которые не влезали в легковушку, смотрелись в громадном кузове фургона скромно и немного сиротливо, заставляя набивать кузов чем-то еще, чтобы не гонять машину порожняком. В Партнере места ровно столько, что войдет все, что не влезает в легковушку, но ощущения недогруженности не возникнет.



Видел в рекламе, как в Партнер грузят квадроцикл. Пожалел, что у нас такого нет. Вот бы был аттракцион для соседей по даче — выгрузить из Партнера целый квадрик!

КАК СЫНУ/ЗЯТЮ, КОТОРЫЙ ЧАСТО ЕЗДИТ К РОДИТЕЛЯМ В СОСЕДНИЕ ГОРОДА

Мои мама и теща давно привыкли, что я езжу на разных машинах, и они не вызывают у них никакого интереса. Peugeot Partner понравился и той, и другой. Не вызываюший на вид — значит, меньше внимания. Забавный, небанальной формы — легко найти на стоянке у супермаркета. Легко садиться и выходить с переднего пассажирского кресла — посадка достаточно высокая, дверь открывается широко. В салоне полно полочек и ниш, куда можно пристроить телефон, очки, еще какую-то мелочь. Сумку можно поставить между передними сиденьями. И места очень много — это отметили обе.



Поездки с пассажирками старшей возрастной группы проходят спокойнее обычного. Не переживают, не советуют, как ехать. Согласитесь, дорогого стоит. Может быть, сказывается «автобусная» посадка — машина в чем-то напоминает маршрутку.



Есть одна опасность. Теперь их так и тянет заехать в какой-нибудь садовый центр и скупить там половину саженцев. Считайте, что я предупредил.

КАК ЛЮБИТЕЛЮ ИНОГДА СЪЕЗДИТЬ ПОДАЛЬШЕ В ОТПУСК

Единственное «но» при езде по магистралям — парусность. Сильный боковой ветер заставляет часто корректировать траекторию движения подруливанием. Да на двухполоске для обгона фуры приходится ждать большого «окна» во встречном движении и заранее нажимать на газ — тогда динамики хватает.



Что раздражает — при заправке каждый раз нужно вставлять ключ в пробку бака и носить ее с собой к кассе и обратно.



Что радует — под большой задней дверью (багажника) можно сидеть в дождь, как под навесом, а салон легко превратить в двухспальную кровать. Или даже трехспальную — если ребенок еще ребенок.



Интересно, что на этой машине я начал пользоваться круиз-контролем, хотя обычно не задействую его даже в дальней дороге. Предпочитаю держать ногу на правой педали. А здесь — напротив. Может быть, из-за посадки. Сиденье с подлокотником настраивает на особый, сибаритский лад. Вот в премиальных автомобилях — далеко не всегда, а здесь — настраивает.



Кстати, о других приятных штуках. Мультимедийная система на Андроиде с 7-дюймовым экраном — пожалуйста. Есть подогрев лобового стекла и передних сидений. В непогоду сами собой начинают работать дворники, фары можно перевести в автоматический режим и забыть об их переключении. На темной загородной дороге помогает подсветка поворотов противотуманками. Свет фар у Партнера средний.

Подвеска хороша. Зная Peugeot в общем и Партнеры в частности, я ждал, что она тоже порадует. И да! — энергоемкая и вполне комфортная для автомобиля этого класса — даже при том, что он «обут» в максимальные для модели 16-дюймовые колеса с шинами 215/55 R16.



Естественно, я поездил на Партнере и по грунту, пробуя разные режимы Grip Control — интеллектуальной противобуксовочной системы, повышающей проходимость. Если правильно подобрать режим, электроника действительно поможет, оптимизировав тяговое усилие на колесах. Но всецело полагаться на мудрую электронику не следует. Кое-что зависит и от «прокладки» между рулем и сиденьем.



Бам! «Прокладка» не заметил промоину и наскочил на гребень колеи. Хорошо, что российские «Партнеры» оборудованы штатной защитой картера двигателя — тем, кто планирует хоть изредка съезжать с асфальта, эта штука наверняка пригодится. Да и тем, кто будет ездить только по городу — тоже. Зимой, когда аномальные снегопады снова парализуют коммунальщиков.

САМ БЫ КУПИЛ?

Да. Простая, честная машина, не пытающаяся быть чем-то, чем не является на самом деле. Мне такие нравятся. Хотя я бы еще посмотрел на «Партнер» с дизелем и механикой. Повыбирал бы.