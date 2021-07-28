20 ваших вопросов (и наших ответов) о Peugeot Partner Crossway

партнерский материал

Мы рассказывали об устройстве новинки российского рынка. О стоимости всех ТО. О поведении на дороге. О том, что в нее влезет. О том, для кого она. Но у вас множатся вопросы, которые требуют ответов. Работаем!

1. Где именно собирают Peugeot Partner Crossway и есть ли удлиненная версия?

Семейство Peugeot Partner второго поколения (B9) начали делать в Калуге, на заводе ПСМА Рус, осенью 2020 года. Для этого на российский завод перевезли производственную линию из испанского Виго. В Калуге производят как грузовые версии Peugeot Partner, с двумя вариантами длины — 4380 и 4628 мм, так и пассажирские — Peugeot Partner Crossway, который позиционируется как компактвэн, на нашем рынке представлен только в «короткой» версии. Его начали выпускать в Калуге в апреле 2021 года.

2. Что с качеством сборки?

Оборудование для производства, технологии и контроль качества точно такие же, как в Европе. Человеческий фактор сведен к минимуму. Я внимательно осмотрел автомобиль, прислушивался и принюхивался к нему в движении, промерил кузовные зазоры штангенциркулем, а лакокрасочное покрытие — толщиномером. Об этом мы подробно рассказывали в первом материале. Никаких отклонений не обнаружил.

3. Что скажете по поводу качества отделки салона?

Понятно, что автомобиль не претендует на премиум. Пластик в салоне жесткий. Но качество изготовления деталей не вызывает нареканий. А разная фактура пластика (подобрана удачно) даже украшает салон. Тканевая обивка выглядит хорошо и производит впечатление износостойкой.

4. Как вам мультимедийная система?

Система работает на базе Android, поддерживает беспроводное соединение через Bluetooth и подключение к интернету по WI-Fi и 4G через USB. Приложения можно загружать через Google Play Маркет. Навигационная программа предустановлена — СитиГИД. Семидюймовый сенсорный дисплей радует быстрыми откликами, но не графикой.

И звучание аудиосистемы в этом автомобиле вряд ли удовлетворит меломана. Хотя, конечно, это придирка.

5. Жесткий ли кузов, легко ли ходят сдвижные двери?

У меня эти двери открывал и закрывал пятилетний ребенок. Кстати, обратите внимание, что на Peugeot Partner Crossway сдвижные двери могут быть по обеим сторонам. У грузовой версии такой опции нет.

Что касается жесткости кузова, я «вывешивал» Crossway в поле, на кочках, открывал-закрывал двери. Их не «закусывает», зазоры остаются ровными, кузов не перекашивает, он достаточно жесткий.

6. Кузов оцинкован или нет?

Конечно, да. Кстати говоря, знатоки автоистории должны помнить, что Peugeot одной из первых автомобильных марок в мире начала применять оцинковку кузовов — еще в 1975 году. Кузов этой машины, тоже, конечно, оцинкован с двух сторон погружением в ванну. Толщина цинкового слоя — 9–12 микрон.

Peugeot дает пятилетнюю гарантию на отсутствие сквозной коррозии кузова для коммерческих автомобилей и 12 для легковых. Crossway относится к последним. И если машина не билась и не подвергалась некачественному ремонту, проблем с кузовом не будет. Гарантия на лакокрасочное покрытие для легковых автомобилей — 3 года

7. Какие силовые агрегаты?

У нас есть два варианта силового агрегата. Либо турбодизель с рабочим объемом 1,6 л, который развивает 90 л.с. при 4000 об/мин и 230 Нм. об/мин, сочетающийся только с пятиступенчатой «механикой». Либо бензиновый «атмосферник» с рабочим объемом 1,6 л, развивающий 115 л.с. при 5900 об/мин и 150 Нм при 4000 об/мин. Он идет в паре как с механической коробкой передач, так и с 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. На тестовом автомобиле был именно такой силовой агрегат.

8. Надежные ли двигатели и коробки передач?

И двигатели, и коробки передач считаются очень надежными, с большим ресурсом (не меньше 300 000 км). Разумеется, есть одно условие — регулярное и квалифицированное техобслуживание.

9. Каким топливом можно заправлять бензиновую версию?

Бензиновая может работать и на 92-м бензине, но все-таки лучше заправлять АИ95 на проверенных сетевых АЗС. Объем топливного бака — 60 литров.

10. Каков реальный расход топлива?

К сожалению, посмотреть мгновенный или даже средний расход топлива на дисплее бортового компьютера в Crossway c мультимедийной системой на базе Android невозможно. Такая функция есть только в автомобилях с базовой аудиосистемой (16 000 рублей).

На бензиновом автомобиле по городу, с постоянно включенным кондиционером он лишь слегка превышает 9 литров на 100 км пути — неплохой результат. Заявленный расход в смешанном цикле у бензиновой машины 8,0 литров на 100 км, у дизельной — 5,4 литра.

11. Если Crossway — значит, полный привод?

Нет. Как и прочие «Партнеры», Crossway переднеприводный. Но в автомобиле есть устройство, немного улучшающее проходимость, — интеллектуальная противобуксовочная система Grip Control, ограничивающая проскальзывание колес в зависимости от выбранного режима движения. Стандартный режим допускает легкое проскальзывание колес, ESC Off — отключение противобуксовочной системы (можно использовать на скорости до 50 км/ч), Снег — регулирует вращение каждого из передних колес, Грязь/Мокрая трава обеспечивает интенсивную пробуксовку колеса с худшим сцеплением, передавая большее тяговое усилие на другое колесо, Песок допускает минимальную одновременную пробуксовку обоих ведущих колес.

Заявленный дорожный просвет — 175 мм. Но свесы (особенно передний) длинные.

Да, у европейских «Партнеров» была полноприводная версия от Dangel, и российское представительство Peugeot не исключает возможность вывода полноприводного Crossway на российский рынок.

12. Что входит в российскую адаптацию Partner?

Все версии получают металлическую защиту картера двигателя (с продольными прорезями для снижения массы и лучшего охлаждения). Емкость бачка омывателя — 5 литров. Более производительные генераторы — на 150 А в бензиновой версии и 180 А в дизельной. Емкость АКБ (российского производства) — 70 Ач. Противотуманные фары Peugeot Partner Crossway могут подсвечивать повороты. В пакет Comfort в числе прочих опций входят подогрев передних сидений и обогрев всей поверхностилобового стекла (его ниточки тоненькие, почти незаметные). Этой опции на европейских «Партнерах» не было. И на автомобиле стоят шины Matador Hectorra 3 215/55R16 российского производства.

13. Как ведет себя подвеска?

Подвеска здесь обычная, спереди — McPherson, сзади балка, все просто. Но французы умеют хорошо настраивать подвески. Вот и эта легко справляется с мелкими и средними неровностями и позволяет не бояться крупных. Но летать по ямам все-таки не стоит, скорость перед ними лучше гасить. Возможно, стойки и не «пробьет», но есть риск получить грыжу. А 16-дюймовые шины, как на нашем Crossway, стоят в розницу примерно по 5000 рублей.

14. Как максимально трансформируется салон?

Начнем с того, что на спинках передних сидений есть откидные столики, которые удобны, чтобы, например, кормить детей в дороге, развлекать их играми или рисованием. Спинка переднего правого сиденья складывается вперед (удобно для перевозки длинномеров). Задние сиденья складываются по частям, откидываются вперед. Но самое интересное — их легко демонтировать и вынести из автомобиля, освободив для груза пространство в 3 кубометра!

15. Насколько безопасна машина?

Боковые сиденья второго ряда снабжены креплениями ISOFIX для детских кресел. В тестовой комплектации четыре подушки безопасности. В автомобиле есть антиблокировочная система ABS, система распределения тормозных усилий EBD, усилитель экстренного торможения AFU, система динамической стабилизации ESP, противобуксовочная система ASR, система помощи при трогании на уклоне Hill Assist, датчики света и дождя (впрочем, последнее относится скорее к комфорту). А еще на нашем автомобиле дисковые тормоза не только спереди, но и сзади, что также повышает безопасность (активную).

16. Какой максимальный длинномер можно разместить в салоне?

Мы замерили расстояние от приборной панели до пятой двери. В упор к двери получается 2,64 м. Так что за 2,5-метровыми досками или плинтусами в магазин или на строительный рынок на «Кроссвее» ехать можно.

17. А что войдет в багажник? Какие размеры у проема пятой двери?

В стандартном положении багажный отсек вмещает 675 литров. И 3000, как уже сказано, можно получить, удалив задние сиденья. Проем пятой двери сделан почти правильным квадратом со стороной 113 см в самых узких местах. В автомобиль легко войдет любая стиральная машина в упаковке.

18. Что с шумоизоляцией? Очень шумно?

Нет. Шумомер в смартфоне на 50 км/ч показал 73 Дб — приемлемый уровень. Разумеется, есть машины и тише, но не с такой аэродинамикой и не по такой цене. Для своего класса и стоимости «Кроссвей» довольно тихий.

19. Удобно ли будет отправиться на этой машине в путешествие всей семьей? Например, к морю?

В автомобиле полно места — можно взять всю семью, крупную собаку (а то и двух), и еще останется, куда положить багаж. Масса разнообразных ниш и полочек для мелких вещей. Достаточно комфортная подвеска и экономичный силовой агрегат. Но автомобиль не самый быстрый, и долететь на нем за один день от Москвы до Сочи, например, вряд ли получится. Тем более с семьей.

И большая боковая площадь создает парусность — при порывах ветра приходится подруливать.

В общем, ехать к морю или еще куда-то далеко всей семьей можно, но без гонки, рассчитывая режим движения так, чтобы путешествие было комфортным, а не выматывало. Хотя это полезно на любой машине.

20. Сколько стоит, от и до?

Peugeot Partner Crossway со всеми пакетами опций, как у нас (а это пакеты Comfort, Techno, вторая сдвижная дверь и мультимедийная система с 7-дюймовым монитором) и окраской «металликом» Bleu Bourrasque, обойдется в 1 622 000 рублей. А в начальной комплектации машина стоит 1 299 000 рублей, и это, пожалуй, самый доступный компактвэн на нашем рынке.

Фото: Алексей Гущин