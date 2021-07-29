Гиблые места на дороге: что с ними делать

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Немногим более 16 тысяч человек стали жертвами ДТП в нашей стране в прошлом году. Почти каждый третий из них — пешеход. При этом трагедии с этой категорией участников дорожного движения зачастую происходят в одних и тех же местах. А значит, нужно искать решение проблемы.

Переход в неположенном месте

Статистика дорожно-транспортных происшествий свидетельствует, что больше всего наездов на пешеходов происходит из-за перехода ими проезжей части вне установленных для этого мест. Например, в Москве — это 69% от общего количества ДТП с участием пешеходов.



Причина банальная: люди из-за недомыслия, спешки или лени не добираются до ближайших пешеходных переходов и пытаются пересечь проезжую часть там, где им захотелось, а не там, где разрешено. Хорошо, если это участок дороги, где не такой сильный трафик, но есть случаи, когда пешеходы пытаются пересечь МКАД (!). Даже рекордсмен-бегун Усэйн Болт скорее всего не справился бы со столь рискованной задачей без печальных последствий.

Зачастую инициаторами таких нарушений становятся взрослые люди, которые тащат за собой детей. Из-за этого у малышей формируется неправильный стереотип о том, что переходить таким образом дорогу — в порядке вещей. И если взрослый (папа, мама, бабушка etc.) позволяет себе такой поступок, то почему ребенку нельзя?



В сознании детей создается противоречие: в детском саду и школе им говорят о том, что нужно переходить проезжую часть только по пешеходному переходу в момент, когда для пешеходов горит зеленый сигнал светофора и все машины стоят, а родители или родные люди поступают ровно наоборот — переходят дорогу там, где им покажется более удобным. Конечно, ребенок будет больше доверять родным. В этом случае — к сожалению.

Как можно исправить ситуацию. Есть несколько путей решения, но лучше применять комплексный подход.



Во-первых, нужно настойчивее говорить детям, что переходить дорогу в неположенном месте, — это не круто, и такое действие может привести к очень неприятным последствиям лично для них. Причем об этом нужно помнить не только дошкольникам и школьникам, но и взрослым людям, которые часто забывают про такие «мелочи» до момента, пока трагедия не случится где-то поблизости.



Вторым шагом может стать усиление наказания за этот вид нарушения ПДД. Штраф за переход дороги в неположенном месте невелик. На данный момент он составляет 500 рублей. Законом допустимо вынесение словесного предупреждения за первое такое нарушение.



Если речь идет о более серьезном нарушении, когда пешеход становится серьезной помехой прочим участникам движения, штраф возрастает до 1000 рублей. Сумма может увеличиться до 1500 рублей, если вследствие поведения пешехода причинен вред здоровью людей легкой или тяжелой степени. Однако если пешеход грубо игнорирует правила, ставя под угрозу жизнь других людей, то ему может грозить и уголовная ответственность.



Третий шаг не самый простой, но самый очевидный, — сделать больше пешеходных переходов, как регулируемых, так и нерегулируемых, при необходимости снабдив их «лежачими полицейскими» и ярким уличным освещением. Иногда как раз отдаленность и затемнённость пешеходных переходов в вечернее и ночное время суток провоцирует людей нарушать правила.

Пешеходные переходы и перекрестки

Пешеходный переход — зона, которая создает ложное ощущение безопасности, поэтому люди часто думают, что стоит им ступить на «зебру», как все машины в момент останавливаются и пропускают их. Но законы физики (инерцию) и невысокую культуру вождения у некоторых водителей никто пока не отменял. Всегда нужно делать поправку на возможного лихача, который думает, что успеет проскочить регулируемый пешеходный переход на мигающий желтый сигнал светофора, до того, как по дорожному полотну пойдут люди.



Мы забываем базовые правила — посмотрели налево, посмотрели направо и, только если все спокойно, можем идти по «зебре» дальше.



Во многом дело сегодня в гаджетах, которые люди не выпускают из рук, а также в наушниках, которые заглушают посторонние звуки.



Перекрестки — другой очаг концентрации ДТП. Тут во многом ситуация зависит от водителей, которые лихо залетают в «слепой» поворот, хотя должны вначале пропустить пешеходов.

Как можно исправить ситуацию. Статистика показывает, что, если лучше контролировать поведение водителей на дороге, можно значительно снизить смертность. Например, в Новом Южном Уэльсе увеличение штрафа за превышение скорости начинающими водителями помогло сократить смертность в ДТП с их участием на 30%. Также неплохо помогает установка камер, которые фиксируют проезд автомобиля на красный свет и непропуск пешехода.

Комментарий специалиста

Владимир Бахарев, Ведущий эксперт-консультант Экспертного центра «Движение без опасности»:

— Технические меры контроля движения, конечно, имеют высокий мотивационный результат. Речь не столько о нарушениях и штрафах — скорее стоит обсуждать само присутствие их в определенном месте. Но, к сожалению, они не способны помочь избежать беды. В сложных ситуациях, связанных с переходом проезжей части дороги, участвуют минимум два участника движения. И ответственность за создание опасных условий распределяется на них в равной степени. Не стоит думать, что вина всегда однозначно на одной из сторон.



Если вы пешеход. Верно выбирайте места перехода проезжей части дороги. Пользуйтесь пешеходными переходами. Не выходите на проезжую часть до полной остановки транспортных средств. Старайтесь проявить себя, не выходите на проезжую часть из-за препятствия. И помните: водитель, оказавшийся в опасной ситуации, будет стремиться предпринять все меры для вашего спасения. Но законы физики ему преодолеть не удастся. Если автомобиль движется со скоростью 60 км/ч, то минимальный остановочный путь будет не менее 40–50 метров. Это значит, что, если вы внезапно оказались на меньшем расстоянии, на его пути, спасти вас у водителя шансов не будет! Отнеситесь с уважением к водителю. Дождитесь полной остановки автомобиля.



Если вы водитель. На вас лежит груз огромной ответственности. Одним из ключевых навыков должен стать навык наблюдения за проезжей частью и поиск возможных опасностей.



Важно верно и вовремя реагировать! Просто перенесите ногу на педаль тормоза: автомобиль не потеряет в скорости, но в случае приближения к переходу у вас будет сэкономленный запас времени и пространства. Если речь идет об организованном пешеходном переходе, вероятность появления человека — 100%! Один вопрос — когда это случится? Осознавая это, сбросьте скорость! Реагируйте не на человека на переходе, а на место возможного появления людей. Например, протоптанные дорожки, наличие торговых центров поблизости, школы и других учебных заведений. Особое внимание уделите остановкам маршрутного транспорта.



Простые меры позволят не допускать ситуаций, выбраться из которых поможет разве что цирковой трюк.

Участки дорог без освещения

Самое опасное время суток с точки зрения безопасности дорожного движения — с 21.00 до 02.00. На это время приходится самая большая доля аварий со смертельным исходом. А происходят они во многом потому, что участки дороги, где чаще всего бывают пешеходы, плохо освещены.

Как можно исправить ситуацию. Пешеходам в темное время суток лучше носить элементы одежды со световозвращающими элементами. Даже небольшой квадрат световозвращающей ткани может привлечь внимание водителя, чтобы он вовремя среагировал на появление пешехода. Такое правило уже есть для водителей, которые останавливаются в темное время суток на обочине: они должны надеть жилет со световозвращающими элементами, чтобы быть видными издалека.



Другим фактором, который также поможет снизить количество ДТП, является урбанистика, в частности проектирование «умных» дорог, на которых скоростное движение будет ограничено естественным образом. Например, сужение полосы, извилистая дорога и подобные.

Градостроительные ухищрения, уличное освещение, камеры, светофоры, «лежащие полицейские» — это все хорошо, но главное — все равно в нас самих.