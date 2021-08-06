Позывной: My Renault

Летом столицу накрыла страшная жара. Я сто раз (ладно, вру - раз пять) поблагодарил судьбу за то, что в это время на тест пришла Arkana.

Солнце бьет в окна квартиры чуть ли не с пяти утра. Дома — духота, на улице — пекло. В машину не сядешь. Сиденье и руль обжигают, дышать нечем, по голове и спине моментально струится пот. А ехать надо: ребенку — в сад. Выходить и остужать (чуть было не написал «прогревать») машину заранее неудобно, да и лень.

И нет необходимости — у тестовой Арканы есть система дистанционного запуска двигателя. Нажимаешь кнопку из квартиры — одновременно с двигателем включается климатическая система. Через десять минут останавливается. Систему можно запрограммировать так, чтобы двигатель автоматически запускался на десять минут каждые два часа. Удобно, если вы не знаете, когда придется ехать. И, конечно, такая функция полезна не только в зной, но и в мороз. При автоматическом запуске климат-контроль запрограммирован остужать/прогревать салон до комфортных 21°С.

В несколько нажатий

Автозапуск активируется кнопкой на ключе или через приложение My Renault. Второе удобнее, если живете в многоэтажном доме с толстыми стенами и бетонными перекрытиями, а автомобиль находится вне зоны видимости (припаркован за углом). Связь с автомобилем идет через защищенный канал передачи данных с облачной информационной системой Renault. А в телематическом блоке автомобиля встроен SIM-чип. Каждый пользователь регистрируется индивидуально и задает личный код на выполнение автомобилем команд. Разработчики приложения предусмотрели и возможность использования его в «семейном» варианте. Например, жена может управлять автомобилем с теми же логином и паролем, что и муж.

Кроме автозапуска приложение позволяет дистанционно открывать/закрывать замки, смотреть текущий пробег, местоположение автомобиля (надо было заехать в гипермаркет какой-нибудь и забыть, где его оставил).

Если в нем есть штатная навигация TomTom, то с помощью приложения можно составлять маршруты и отправлять их в мультимедийку EasyLink, просматривать погоду в месте назначения, скоростные ограничения и камеры по пути, получать информацию о дорожных событиях и ценах на заправках, искать точки назначения с помощью Google. Все это — бесплатно в течение трех лет с момента покупки. Уникальное предложение для сегмента доступных автомобилей.

И, как выясняется, востребованное. Покупатели Арканы преимущественно выбирают хорошо оснащенные версии. По статистике компании, в 2020 году 54% купе-кроссоверов было продано в двух «верхних» комплектациях. А тут как раз подоспела новая глобальная стратегия Renaulution, делающая упор на технологии. Так что новые функции в Аркане появились прямо под наш запрос.

Понятно, что софт обновляется дистанционно. Функция доступна с февраля прошлого года, и с того времени прошло уже три кампании по обновлению ПО.

И вид — огонь

За два года продаж накопилась разная статистика. Например, выяснилось, что опасения многих журналистов не совпали с выбором покупателей: у тех скепсис относительно связки турбодвигателя ТСе 150 и вариатора X-Tronic оказался меньше. Такой силовой агрегат выбирают 41% покупателей. А ведь сколько было разговоров о нежности и ненадежности связки в начале продаж Арканы…

Приятно думать, что в «разрушении мифа» есть и заслуга «За рулем» — мы провели длительный тест Арканы с таким мотором и вариатором, устроив машине особенно жесткие испытания по типу марафона 60 часов, после чего разобрали силовой агрегат, провели дефектовку, и выяснили, что он обладает большим ресурсом (400 000 км), как и заверяли в Renault при выводе модели на наш рынок.

При старте продаж многие не только сомневались в надежности силового агрегата, но и просили о большем разнообразии внешней и внутренней отделки. Тогда этого не было. Зато теперь для Арканы доступны две новые комплектации — Pulse и Prime, с двухцветной контрастной кожаной обивкой салона, черной крышей, хромированными элементами оформления салона. Лимитированную версию Pulse стали красить в новый синий цвет Blue Iron. Теперь он доступен для заказа и в других комплектациях. В Prime доступна новая опция — пакет «Дизайн», который включает в себя черную окраску крыши кузова, 17" легкосплавные колесные диски черного цвета и полностью черный потолок салона.

У меня на тесте Prime, но с белым потолком и светлыми колесными дисками. И мне кажется, что красной Аркане (жена назвала этот цвет «ягодным») такое оформление подходит лучше.

Что касается ездовых характеристик Арканы, здесь ничего не изменилось: все по-прежнему хорошо.