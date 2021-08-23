Испытано на себе: как я покупал Hyundai с пробегом

Автопроизводитель Hyundai запустил продажу автомобилей с пробегом онлайн. Найти и купить проверенный автомобиль в хорошем состоянии и без скрытых недостатков стало проще — в этом убедился автор «За рулем».

После рождения ребёнка поездки куда-либо стали тем еще квестом. Спуститься в метро с коляской очень сложно, не у всех автобусов есть низкопольное исполнение. А стоимость поездок на такси взлетела из-за использования детских тарифов.

Собравшись на семейном совете и посчитав все поездки, мы поняли, что наконец готовы к покупке собственного автомобиля. Решили брать с пробегом — и подешевле выходит, и как-то попроще. Только времени на просмотр десятков объявлений не было. Нужно было найти альтернативное решение.

Помощь из интернета

Доверяться автоподборщикам не хотелось. Платить деньги за их услуги и всё равно ездить по объявлениям — неинтересно. От покупки автомобиля у перекупщиков с перспективой попасть на ремонт отказались. Должны же быть сегодня более простые способы выбрать авто, чтобы не обманули?

Пока искал, наткнулся на приложение Hyundai по продаже автомобилей с пробегом UKA. Вообще, идея покупки автомобиля через мобильное приложение казалась чем-то опасным. С другой стороны, мы уже привыкли к тому, что через смартфон можно купить все что угодно — от продуктов до бытовой техники. К тому же некоторые автопроизводители давно продают автомобили через сайты и даже за биткоины. 2021 год на дворе — пора пользоваться его плодами.

В приложении сразу понравилось, что все цены на автомобили фиксированные: нет навязывания опций, да и в целом всё прозрачно. А ведь бывает, что видишь отличный автомобиль, приходишь за ним к продавцу, а тут оказывается, что его давно нет в наличии. И тебе предлагают запасной вариант — конечно, уже не такой привлекательный и подороже. Но время на дорогу потрачено, и ты всё-таки его смотришь.

Как работает приложение

У меня Android, но владельцы iPhone тоже могут скачать UKA. Вот ссылки на скачивания в Google Play и App Store. Сегодня сервис, кроме Москвы, работает еще в 16 городах России, и к нему подключен 41 дилер, но география постоянно расширяется.

На первом экране можно найти каталог, а также блок «Лучшие предложения», где собраны машины по нескольким особенно привлекательным параметрам.

Мне, например, понравилась подборка автомобилей «Не старше 3 лет». По ней и стал выбирать. В каршеринге мы часто брали Hyundai Creta, сначала хотели остановиться на нем. Но потом были приятно удивлены, что нам, в принципе, хватает на покупку Hyundai Santa Fe.

С помощью фильтра можно выбрать привод, коробку передач, тип топлива, наличие третьего ряда сидений. Все эти показатели как раз указаны в карточке автомобиля — удобно сразу определить список машин для рассмотрения. И мелочь, но приятно, что можно увидеть, где находится автомобиль: сразу прикинул, сколько времени займёт дорога до салона.

Для нас самым важным было, чтобы у автомобиля был один владелец и чтобы машина ни в коем случае не использовалась в такси. Это повышало шансы, что до ближайшего крупного ремонта пройдут ещё десятки тысяч километров. В UKA история всех авто прозрачная и понятная: большинство машин входили в состав корпоративных парков, использовались для тест-драйвов или участвовали в программе онлайн-подписки Hyundai Mobility. Как правило, в этих случаях за машинами очень хорошо присматривали ещё во время эксплуатации, а потом каждый автомобиль прошёл предпродажное обслуживание и диагностику у официалов, поэтому никаких неожиданностей не всплывёт. Если что, есть вкладка «История владения» — посмотреть её можно бесплатно.

При покупке автомобиля с пробегом хочется, чтобы было поменьше проблем. О техническом состоянии можно узнать во вкладке «Диагностическая карта». В ней подробно описывается состояние автомобиля. Я связался с представительством, чтобы узнать, кто проводит диагностику. Оказалось, только официальные дилеры Hyundai — это большой плюс. Машины проверяются по 100 пунктам, которые затрагивают все системы и агрегаты. У одной из машин, которые мы выбрали, были честно прописаны проблемы с ходовой частью. Вкладываться в ремонт после покупки мы не хотели, поэтому переключились на другие варианты.

Ещё один критерий выбора — машина не должна была быть битой. Это можно проверить на вкладке «Проверка по VIN». Там же можно убедиться, что она не находилась в розыске, залоге или под ограничениями регистрационных действий.

На другой вкладке — отчёте «Автокода» — можно проверить историю нарушений ПДД. Любители погонять обычно плохо относятся к содержанию машины, поэтому можно было попасть на внеочередной ремонт. Да и в целом такой отчёт очень полезный — там можно узнать географию эксплуатации, данные ПТС, историю объявлений о продаже, изменений в конструкции ТС, оформленные полисы ОСАГО и так далее.

Мы живём в классической коробке с двором-парковкой, где кто успел — тот и молодец. Каждый раз парковка напоминала сюжет фильма «Миссия невыполнима». В общем, датчик парковки был мастхэв, как и ISOFIX для детского сиденья. Все эти опции можно проверить на вкладке «Все параметры модели».

А ещё мы любим новые технологии, поэтому я не мог пройти мимо авто с цифровым ключом Mobikey. По факту, это мобильное приложение, в котором можно посмотреть всю информацию про авто — от количества часов в движении до всех маршрутов, а ещё с ним можно удалённо заводить авто и блокировать/открывать двери.

Всего под наши критерии (и бюджет) подходили 5 авто. Остановились на серебристом, с максимально чистой историей.

Выбрать может каждый — а как купить?

Приложение UKA подсказывает все пять шагов. Сначала регистрируемся, выбираем автомобиль и проверяем, есть ли он в наличии. Для этого нужно нажать кнопку «Купить» — запрос отправится автоматически. Я подбирал машину весь день и примерно определился с выбором уже вечером. Поэтому уведомление мне пришло в 9 утра — похоже, в салоне сразу проверяют запросы из приложения.

А потом как в любом интернет-магазине — автомобиль можно забронировать или сразу оплатить покупку. Мне нужно было собрать все деньги на одной карте, на это требовалось время, и я переживал, что то авто, которое выбрал, могут увести из-под носа. Поэтому забронировал его — это обошлось в 10 000 рублей. При выкупе машины стоимость брони включена в её общую стоимость.

Оплата онлайн — это всегда волнительно. Но UKA — сервис большого международного бренда, поэтому за безопасность можно не переживать. Это ни в какое сравнение не идет с оплатой на классифайдах или по договоренности напрямую. Наверняка вы слышали истории, как покупатель скидывает деньги продавцу, а последний неожиданно пропадает. С покупкой через приложение такого не случится — деньги замораживаются, пока покупатель лично не убедится в дилерском центре, что с машиной всё нормально. На приёмке мы как раз и получили все документы и ключи.

Выполнив все шаги, мы увидели окно с поздравлением. Повторюсь — весь процесс напоминает покупку в любом интернет-магазине, только машину забрали в салоне, а не из пункта выдачи заказов.

Итого

Нам не пришлось ездить по множеству объявлений о продаже автомобилей с пробегом.

Купили машину сидя дома в комфортной обстановке.

Было удобно видеть все отчёты в одном интерфейсе. Мы проверили историю владения, наличие ДТП и диагностическую карту за пару касаний.

Оценили возможность посмотреть комплектацию нашей машины заранее (вкладка «Опции модели»). Тут можно узнать про все мелочи, о которых обычно вспоминаешь уже после покупки, иногда кусая локти.

Мы несколько раз прерывались при выборе машины, но приложение запоминает статус покупки, поэтому вернуться к процессу было легко.

В представительстве Hyundai пояснили, что в будущем купить автомобиль можно будет не только в приложении, но и на сайте UKA. А еще в сервисе уже расширяется география и продуктовый каталог, растёт количество опций, постепенно будет подключаться информация ТО из сервисной базы Hyundai. Конечно, пока покупать авто через приложение — непривычно, это не пиццу заказывать. Но если мыслить рационально, плюсы очевидны. В конце концов, это как с банковским счетом. Раньше, чтобы совершить простой перевод, мы приезжали в банк. А теперь полностью управляем бюджетом с мобильного телефона. Кажется, за такими сервисами, как UKA, будущее.