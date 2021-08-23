5 честных мнений о Mitsubishi

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«За рулем» - удивительный журнал, люди здесь работают десяток лет минимум. И, конечно, они объездили все машины, которые выходили на наш рынок. Некоторые даже помнят, как тридцать лет назад в Россию пришла компания Mitsubishi. Эксперты рассказали о знакомстве с маркой и о том, что они думают о сегодняшних моделях.

Константин Васильев о Mitsubishi Pajero Sport

— Впервые я прокатился на Pajero Sport в 2009 году, когда только пришел работать в «За рулем». Естественно, это была машина прошлого поколения. Ну, как прокатился… Проехал половину Монголии (1200 км, в основном по степи). У меня сложилось впечатление, что Pajero Sport задумывался как автомобиль, которому в принципе не нужны дороги. Он невероятно живучий, одинаково комфортный что на асфальте, что на грунтовке. На нём отлично путешествовать — и не только по Монголии.

Александр Виноградов о Mitsubishi Outlander

— C Mitsubishi я познакомился в 1991 году — у соседа по даче был Pajero, и я, будучи ребенком, катался на нём пассажиром. Восторг вызывали непривычно высокая посадка и мерный стук дизельного двигателя. В школьные годы меня восхищали, в первую очередь, спорткары типа Mitsubishi Lancer Evolution. Но, конечно, в модельном ряду обязательно нужна машина универсальная, удобная в повседневной жизни. У Mitsubishi это Outlander . У него отличная геометрическая проходимость, одна из лучших в классе, 215 мм клиренса и хорошие углы въезда/съезда, огромный для класса багажник. У этого автомобиля есть семиместная версия — и это один из самых доступных семиместников на российском рынке.

Прежний Outlander внешне нравился далеко не всем, но тем не менее он был бестселлером. С 2015 года машина приятно преобразилась. А в салоне появилась система с 8-дюймовым экраном и — главное — со встроенной навигацией Яндекс. Все изменения прибавили плюсов изначально удачной модели.

Степан Кузьменко о Mitsubishi ASX

С Mitsubishi я знаком с незапамятных времен. С тех пор поездил на всех моделях «трех бриллиантов», продававшихся в России.



Разумеется, ездил на ASX и дорестайлинговом, 2010 года, и на обновленной версии, которая появилась относительно недавно.



Визуально автомобиль умеренно футуристичен, салон скорее классический, но при этом в нём теперь новые материалы отделки и 8-дюймовая мультимедийная система.



По технике ASX менялся эволюционно. Инженеры перенастраивали подвеску, добившись отличного баланса между управляемостью и комфортом. В результате к классическим, проверенным решениям добавился современный, яркий дизайн, так что автомобиль стал лучше.

Юрий Тимкин о Mitsubishi Eclipse Cross

— С Mitsubishi я познакомился в 2001 году, поездив на полноприводном универсале Lancer — удивительно стабильном на любых дорогах. За годы в «За рулем» объездил все Mitsubishi, в том числе неоднократно тестировал кроссовер Eclipse Cross . Он участвовал во многих наших сравнительных тестах, в последнем победил. Недавно эту модель обновили.

У неё улучшилась управляемость. Наконец-то появился выбор в силовых установках — можно подумать о полуторалитровом турбодвигателе или атмосфернике. Под дисплеем мультимедийной системы с диагональю 8 дюймов теперь стоят физические кнопки. Также из нового: поумневшие электронные ассистенты, передние сиденья (удобные!), удлиненные подголовники сзади, вернувшаяся после некоторого перерыва панорамная крыша в виде двух отдельных люков со шторками.