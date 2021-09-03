Дороги России: 2021 год и дальше

В 2019 и 2020 годах построено и отремонтировано более 32 000 км российских дорог. В 2021 году работы идут столь же высокими темпами.

Один из самых распространенных мифов в нашей стране, который передают из уст в уста автомобилисты: в России не ремонтируют и почти не строят дороги. Но факты говорят о другом: и ремонтируют, и строят!

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в 84 субъектах страны и 105 крупнейших городских агломерациях. Перемены, которые происходят в дорожной отрасли, каждый видит собственными глазами.



В 2019 году благодаря нацпроекту отремонтировано, реконструировано и построено 16 000 км дорог, еще столько же — в 2020 году. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением коронавирусной инфекции, все запланированные дорожно-строительные работы шли по графику. Более того, благодаря ранней контрактации многие проекты удалось закончить раньше срока.



Всего в 2020 году работы проводились более чем на 7000 объектов ― на региональных дорогах и городских улицах. В нормативное состояние приведено 145 млн кв. м дорожного покрытия, что соразмерно площади 20 000 футбольных полей.

Не менее амбициозные задачи стоят и в 2021 году. Уже сейчас запланировано обновление более 5,7 тысяч объектов общей протяженностью более 16 000 км.

План шестилетки

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в 2019 году. В 2021 году он сменил название на «Безопасные качественные дороги» . Изменения, ожидаемые к концу 2024 года, представлены в статистических выкладках.

За общими выкладками не всегда видны реальные дела. Но вот несколько примеров. В Самарской области достроили мост через реку Сок, причем работы завершили досрочно — на полтора года раньше срока. Этот мост крайне важен для местных жителей: он наконец-то решил проблему «узкого горлышка» на выезде с Красноглинского шоссе и существенно упростил выезд на другие региональные и федеральные трассы. А участок перед мостом расширили до четырех полос: его пропускная способность — более 6000 автомобилей в сутки.

В Волгоградской области благодаря нацпроекту завершается капитальный ремонт последнего участка дорожного полотна на мостовом комплексе в составе Волжской ГЭС. Капитальный ремонт уникального сооружения, где сосредоточены автомобильные, речные и железнодорожные пути, проводится впервые с момента строительства. За полвека коррозия затронула металл опорных частей, поэтому было принято решение именно о капитальном ремонте. Работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на объекте проводятся с 2019 года. В 2019 и 2020 годах в нормативное состояние приведены более 14 тыс. кв. м дорожного полотна, а также конструкции внутри мостового сооружения. С учетом выполненных в этом году работ общая площадь обновленного дорожного полотна вместе с внутренней частью превысит 21,8 тыс. кв. м.





В Ростове-на-Дону благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» реконструируется один из ключевых объектов городской инфраструктуры — путепровод на улице Малиновского. Он обеспечивает въезд в город с западной стороны и важен для комфортного транспортного сообщения жителей донской столицы и других территорий области. Искусственное сооружение, построенное в 1976 году, раньше ни разу не закрывали на масштабный ремонт. Между тем, на его въезде и выезде скапливались постоянные пробки. Благодаря реконструкции эти проблемы будут решены. Сейчас работы на объекте завершены на 80 %, на путепроводе уже запустили движение для всех видов транспорта, кроме большегрузов.

Подобные инфраструктурные проекты обладают мощнейшим мультипликационным эффектом в связанных областях, что служит важнейшим драйвером роста экономики в конкретных регионах. На сегодняшний день работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» текущего года достигли экватора: на сегодняшний день более 50% всего объема работ текущего года. В Белгородской области и Республике Ингушетии дорожные мероприятия уже завершены, на финишной прямой — Орловская, Курская и Пензенская области, Краснодарский край, а также республики Крым и Марий Эл.