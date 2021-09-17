Я, как влюбленный, постоянно смотрел на нее с балкона

Символ новой жизни
У меня был витиеватый и долгий путь к марке Mitsubishi: сначала я ездил на отечественных машинах, потом на иномарках разных стран. Покупка Mitsubishi Pajero Sport совпала с переходом с одной работы на другую. На тот момент мне было чуть за тридцать.Я работал в кино и сериалах, где очень хорошо зарекомендовал себя. Но съемки — работа проектная, то пусто то густо. То есть пару месяцев работаешь, а потом можешь полгода ждать нового проекта.В какой-то момент меня заметили и пригласили перейти в Останкино на обычную пятидневную работу, что называется, в офис, но по деньгам получалось гораздо больше. Вместе с работой я хотел сменить и автомобиль — продать имевшийся у меня на тот момент и купить что-то посерьезней, так что постоянно мониторил автомобильные сайты.Через пару месяцев после того, как я устроился в Останкино, случайные знакомые, знавшие, что я ищу машину, посоветовали человека, которому нужны были срочно деньги — и он продавал Mitsubishi Pajero Sport. На раздумья давалось максимум сутки. Я сходил, посмотрел автомобиль и понял, что и думать нечего. Занял денег, так как свою машину на тот момент продать еще не успел, и через сутки стал обладателем Mitsubishi. Это был мой ценовой сегмент, автомобиль мне нравился внешне. И хотя с тех пор (а прошло четыре года) финансовое положение даже несколько улучшилось, пересаживаться на что-то другое желания нет.
Долгое время я буквально пылинки с нее сдувал. Паркуюсь я обычно под окнами. Так вот родные поначалу смеялись надо мной, потому как я, как сумасшедший влюбленный, постоянно смотрел на нее с балкона. И до сих пор, кстати, иногда выхожу и смотрю.
«Витязь» и покоренное распутье
У меня большая семья: мои родители, родственники жены. Живем мы преимущественно в доме, который находится за 120 километров от Москвы.
Огромный багажник позволяет без головной боли уложить все необходимые вещи, а в просторном салоне с комфортом умещаются все родственники.
Помню, как меня впечатлила первая «покатушка» по бездорожью. Я купил машину весной и отправился в загородный дом. На дороге льда уже не было, но проселочная дорога, ведущая к участку, представляла собой что-то невообразимое — глина, разбитая грузовиками, глубокие лужи и лед. В какой-то момент я, как тот витязь, встал на распутье, не решаясь продолжить путь по кашеобразному ледяному месиву. Я понимал, что за трактором бежать далеко, но он гипотетически существует. Поэтому решил рискнуть, хотя на машине стояли далеко не внедорожные колеса. На мое удивление, на этой обычной шоссейной резине Pajero Sport проехал без проблем — я даже раздаточную коробку не трогал и не включал пониженной передачи. Плюс клиренс в 215 миллиметров позволяет забыть о большинстве неровностей и ухабов. С тех пор мне частенько приходилось испытывать себя и автомобиль: в принципе, я не джипер — намеренно в грязь не лезу, но бездорожья в моей жизни хватает, и Pajero Sport ни разу меня не подводил.
Огромный багажник позволяет без головной боли уложить все необходимые вещи, а в просторном салоне с комфортом умещаются все родственники.
Помню, как меня впечатлила первая «покатушка» по бездорожью. Я купил машину весной и отправился в загородный дом. На дороге льда уже не было, но проселочная дорога, ведущая к участку, представляла собой что-то невообразимое — глина, разбитая грузовиками, глубокие лужи и лед. В какой-то момент я, как тот витязь, встал на распутье, не решаясь продолжить путь по кашеобразному ледяному месиву. Я понимал, что за трактором бежать далеко, но он гипотетически существует. Поэтому решил рискнуть, хотя на машине стояли далеко не внедорожные колеса. На мое удивление, на этой обычной шоссейной резине Pajero Sport проехал без проблем — я даже раздаточную коробку не трогал и не включал пониженной передачи. Плюс клиренс в 215 миллиметров позволяет забыть о большинстве неровностей и ухабов. С тех пор мне частенько приходилось испытывать себя и автомобиль: в принципе, я не джипер — намеренно в грязь не лезу, но бездорожья в моей жизни хватает, и Pajero Sport ни разу меня не подводил.
Как-то раз родственники попросили меня помочь перевезти крупногабаритные вещи — двуспальную кровать, матрас, шкаф-купе с ящиками. Предполагалось, что часть этого скарба повезут они на своей машине, а часть — я. Но на месте выяснилось, что в багажник родственников помещаются только два пакета из супермаркета. Я сложил задний ряд сидений, переднее пассажирское и, к своему немалому удивлению, без особых проблем уместил все это барахло в своем салоне. Да еще и место осталось! В общем по вместимости Pajero Sport — почти «Газель».
Эта машина — едет
Есть еще одно преимущество у Pajero Sport, которое мне очень импонирует, — это обзорность. Высокая посадка позволяет адекватно оценивать дорожную ситуацию, все видеть и контролировать как на трассе, так и в городе.
При этом я намного больше почти всех соседей по потоку. Меня даже побаиваются и застывают в нерешительности, поэтому я обычно сам пропускаю: «Проезжайте, так и быть».
У меня не дизельный двигатель, а бензиновый. При этом 220 сил под капотом, конечно же, провоцируют нажать на педаль газа. И машина действительно демонстрирует бойцовский характер — ехать она может! Но с экономией получается не очень: расход топлива по городу в среднем от 16 до 19 литров. На трассе поменьше — литров 14. Конечно, многие выкатывают глаза, говорят, мол, очень дорого. Но за расход я готов переплачивать.
Тем, кто увлекается заездами по грязи, нужен дизель для малых оборотов, но мне нужна машина, которая едет везде. Хотя мой Pajero Sport хорош и в том, и в другом!
При этом я намного больше почти всех соседей по потоку. Меня даже побаиваются и застывают в нерешительности, поэтому я обычно сам пропускаю: «Проезжайте, так и быть».
У меня не дизельный двигатель, а бензиновый. При этом 220 сил под капотом, конечно же, провоцируют нажать на педаль газа. И машина действительно демонстрирует бойцовский характер — ехать она может! Но с экономией получается не очень: расход топлива по городу в среднем от 16 до 19 литров. На трассе поменьше — литров 14. Конечно, многие выкатывают глаза, говорят, мол, очень дорого. Но за расход я готов переплачивать.
Тем, кто увлекается заездами по грязи, нужен дизель для малых оборотов, но мне нужна машина, которая едет везде. Хотя мой Pajero Sport хорош и в том, и в другом!