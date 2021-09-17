Я, как влюбленный, постоянно смотрел на нее с балкона

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Москвич Василий Чекмазов стал владельцем Mitsubishi Pajero Sport благодаря стечению обстоятельств, при этом покупка автомобиля ознаменовалась для него серьезными переменами в жизни. С тех пор он воспринимает свой автомобиль как талисман, приносящий удачу, и менять его не собирается.

Символ новой жизни

У меня был витиеватый и долгий путь к марке Mitsubishi: сначала я ездил на отечественных машинах, потом на иномарках разных стран. Покупка Mitsubishi Pajero Sport совпала с переходом с одной работы на другую. На тот момент мне было чуть за тридцать.Я работал в кино и сериалах, где очень хорошо зарекомендовал себя. Но съемки — работа проектная, то пусто то густо. То есть пару месяцев работаешь, а потом можешь полгода ждать нового проекта.В какой-то момент меня заметили и пригласили перейти в Останкино на обычную пятидневную работу, что называется, в офис, но по деньгам получалось гораздо больше. Вместе с работой я хотел сменить и автомобиль — продать имевшийся у меня на тот момент и купить что-то посерьезней, так что постоянно мониторил автомобильные сайты.Через пару месяцев после того, как я устроился в Останкино, случайные знакомые, знавшие, что я ищу машину, посоветовали человека, которому нужны были срочно деньги — и он продавал Mitsubishi Pajero Sport. На раздумья давалось максимум сутки. Я сходил, посмотрел автомобиль и понял, что и думать нечего. Занял денег, так как свою машину на тот момент продать еще не успел, и через сутки стал обладателем Mitsubishi. Это был мой ценовой сегмент, автомобиль мне нравился внешне. И хотя с тех пор (а прошло четыре года) финансовое положение даже несколько улучшилось, пересаживаться на что-то другое желания нет.

Долгое время я буквально пылинки с нее сдувал. Паркуюсь я обычно под окнами. Так вот родные поначалу смеялись надо мной, потому как я, как сумасшедший влюбленный, постоянно смотрел на нее с балкона. И до сих пор, кстати, иногда выхожу и смотрю.