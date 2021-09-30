30 миллиардов рублей помогут обновить дороги в 84 регионах страны!

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Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется обновить более 2 000 км дорог.

Дополнительные федеральные средства в объеме 30 млрд рублей, выделенные в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», уже доведены 84 регионам страны. Эта поддержка дала новый импульс дорожному строительству с опережением запланированных сроков.

Благодаря федеральной поддержке планируется привести к нормативу более 1000 объектов общей протяженностью более 2 000 км. В их числе ― социально значимые трассы и магистрали, а также участки улично-дорожной сети. Площадь укладки дорожного покрытия в 84 регионах составит 17,7 млн кв. м.

Указанные средства были оперативно доведены до субъектов, и сегодня реализация объектов находится в активной фазе. Все работы будут завершены в этом году.

Всего же на 2021 год запланировано обновление более 5,7 тысяч объектов общей протяженностью более 16000 км.

Для жителей небольших городов и маленьких селений крайне важно то, что федеральный проект предусматривает строительство и реконструкцию не только крупных междугородних трасс, но также обновление региональных дорог и местной дорожной сети.

Построить современную автомобильную дорогу — не просто положить асфальт на слой щебенки. Нужно разработать земляное полотно, уложить подстилающий песчаный слой, а затем — щебеночно-песчаную смесь. Прикрыв этот пирог слоем асфальтобетона, получают основание дороги — и только после этого кладут дорожное покрытие, которое состоит из верхнего и нижнего слоев асфальтобетона.

А еще нужно организовать временное движение транспорта (если это действующая дорога), разобраться с коммуникациями, предусмотреть обочины, организовать водоотвод и посев трав, установить барьерное ограждение и освещение — и много чего еще. Для этого нужны знания, современные строительные материалы и новая техника.

Так, к 2024 году 40% контрактов на строительство и содержание дорог должны заключаться с дальнейшим применением новых технологий. Такой подход полностью отвечает Постановлению Правительства РФ № 331 от 05.03.2021 о необходимости повсеместного внедрения BIM-технологий, которые позволят создать полную модель дороги — так называемый цифровой двойник, позволяющий учесть все нюансы ее строительства, предусмотреть особенности эксплуатации и оптимизировать себестоимость. Информационное моделирование — важный шаг к нулевому показателю смертности в ДТП.

Например, на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» широко применяется метод холодного ресайклинга, который позволяет использовать старое асфальтобетонное покрытие как компонент нового. Специальные машины — ресайклеры измельчают старое покрытие и вводят в эту смесь укрепляющие добавки (битум, цемент) и специальные стабилизаторы, призванные улучшить качество получаемого в итоге покрытия. Это очень дорогая импортная техника, но она оправдывает свое применение как с точки зрения экологии (не нужно утилизировать срезанный асфальт), так и в части ускорения процесса.

Самая модная технология последних лет — методика объемного проектирования асфальтобетонных смесей Superpave (Суперпэйв). Этот метод позволяет подобрать смесь с заданными техническими параметрами под конкретные условия эксплуатации в зависимости от климата и транспортных нагрузок. Ведь в Архангельской области нужен один асфальт, а на Кавказе — совсем другой!



Важнейшие задачи в этом процессе — правильно подобрать местный строительный материал и связующее, которое придает асфальту долговечность. Битум испытывают и классифицируют по температурным диапазонам, позволяющим определить верхнюю и нижнюю температурные границы, при которых битум в покрытии не разрушается. Испытания проводятся из расчета всего срока службы покрытия — с учетом того, что вяжущее стареет и с годами меняет свои свойства. Проще говоря, метод позволяет подобрать именно тот битум, который нужен для данного участка дороги.

Еще одна современная технология — так называемые тонкослойные покрытия Новачип с использованием комплексной адгезионной добавки. Процесс укладки такого покрытия осуществляется на более высокой скорости движения — от пяти до десяти метров в минуту. После нанесения слой уплотняется катками, а через 40 минут после полного остывания покрытие готово к эксплуатации. При этом в процессе работ не производится утилизация отфрезированного материала — оно тоже идет в дело. Среди преимуществ технологии Новачип — продление срока службы асфальтобетонного покрытия, повышение коэффициента сцепления, что позволяет сократить тормозной путь автомобиля. А еще такое покрытие дает низкий уровень шума — благодаря своей однородной структуре.



Материалы тоже меняются. Например, сейчас активно применяется щебеночно-мастичный асфальтобетон. Его основа формируется жестким каркасом из прочного кубовидного щебня (до 80% от общей массы), поэтому он не подвержен пластическим деформациям. Пространство между заполнителями занимает битумное вяжущее (до 7,5%). Это обеспечивает водонепроницаемость и высокие показатели водо- и морозостойкости верхних слоев дорожных одежд. Также такое покрытие обладает способностью «самозалечивать» мелкие трещины.

Дороги станут безопаснее Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в 84 субъектах страны и 105 крупнейших городских агломерациях. Главная цель программы и смысл применения дорогостоящих современных технологий — снижение смертности на дорогах. Снижение количества ДТП и их тяжести — серьезный вызов и главная точка приложения усилий со стороны государства, строителей дорог, эксплуатирующих организаций и, наконец, со стороны самих водителей.

