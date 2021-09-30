Проскочить не получится! 4 ситуации, когда наше «авось» заведет не туда

Недостаточные знания правил дорожного движения, вера в удачу и отключение внимания в якобы безопасных местах играют с пешеходами злую шутку. Расскажем, почему они часто бывают не правы на пешеходном переходе, на остановках маршрутных транспортных средств и в пробке.

1. Вера во вседозволенность на пешеходном переходе

Каждый пешеход думает, что на нерегулируемом пешеходном переходе он король и бог: из-за преимущественного права на движение все должны ему уступать. Водители, в свою очередь, при подъезде к нерегулируемому переходу должны снизить скорость и пропустить поток пешеходов. «Пропустить» значит проехать «за спиной» у пешехода и не повлиять на траекторию его движения.

Но часто водители не сбавляют скорость перед пешеходным переходом. И на такие случаи в правилах прописано, что пешеход, перед тем как начать движение, должен убедиться в безопасности маневра, а не слепо довериться фатуму и вере во всеобщее соблюдение ПДД.

Всегда перед тем, как приблизиться к пешеходному переходу, лучше отвлечься от гаджета и удостовериться, что водители понимают намерение пешехода перейти дорогу. После этого можно спокойно начать движение.

Отдельная история — автомобили, которые выезжают из-за угла на нерегулируемый пешеходный переход. Многие водители могут даже не предполагать (обычно — из-за невнимательности), что за углом находится переход. Поэтому пешеходам в таких ситуациях нужно быть гораздо внимательнее. Особенно по вечерам и ночам, когда различать людей и предметы тяжело. В таком случае, кроме дополнительной осторожности, на руку могут сыграть световозвращающие элементы на одежде — благо, в последнее время рефлективная (то есть световозвращающая) одежда — это модный тренд.

2. Торопливость на остановке общественного транспорта

Остановка также может быть опасной для пешехода из-за незнания базовых моментов дорожной безопасности. Но самые торопливые пешеходы игнорируют основы безопасного поведения на дороге и попадают под колеса. Поэтому в ситуации высокого трафика (и тем более если вы идете с ребенком) лучше не торопиться, еще раз убедиться в собственной безопасности, подождать, пока автобус или трамвай отъедет от остановочного павильона, и только тогда переходить проезжую часть.

3. Сниженная бдительность рядом с припаркованным автомобилем

Казалось бы, что может быть опаснее движущегося автомобиля? Но на самом деле припаркованный автомобиль, особенно грузовой, должен заставлять пешеходов быть бдительными вдвойне. Все дело в том, что автомобиль, который не едет, создает иллюзию безопасности и притупляет внимание пешехода.



К сожалению, нередки ситуации, когда пешеходы начинают движение из-за припаркованного автомобиля, и даже на пешеходном переходе рискуют попасть под колеса автомобиля. Из-за того, что у водителя ограничен обзор, у него нет времени среагировать на внезапно появившуюся помеху на дороге.

Часто такие ситуации случаются, когда на двухполосной дороге один водитель сбрасывает скорость, чтобы пропустить пешеходов, а второй не замечает этого и проезжает участок на полной скорости. Последний громкий случай произошел летом. 18-летняя студентка Валерия Башкирова сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Участок дороги, на котором произошла трагедия, — двухполосный с односторонним движением. Автомобиль на ближайшей к пешеходам полосе остановился и пропустил людей, но следовавшая по второй Mazda даже не попыталась сбавить скорость.

Сейчас девушке грозит до семи лет лишения свободы. Но если бы она была внимательнее, а взрослые контролировали детей, то ситуации можно было бы избежать.

4. В пробке мне ничто не угрожает

Дорожными заторами, особенно в крупных городах, никого не удивишь. В часы пик транспортная система может быть настолько загружена, что средняя скорость автомобилей снижается до 3–5 километров в час. Казалось бы, что может случиться, когда все стоят или движутся со скоростью черепахи. Но даже здесь пешеходов подстерегают опасности.



Например, если пешеход будет переходить дорогу в неположенном месте в тот момент, когда поток начнет движение. Или наоборот — водитель решит проскочить загруженный перекресток в момент, когда пешеходы начнут движение.

Такие ситуации встречаются на дорогах общего пользования каждый день. К сожалению, культура поведения на дороге в стране требует усиленного внимания как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов. Правила дорожного движения существуют для всех, но этого мало — для сокращения количества ДТП, числа погибших и раненых в них людей необходимо, чтобы все участники дорожного движения соблюдали их и были внимательны, ведь от их действий зависит чья-то жизнь.