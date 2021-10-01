Малое море. Священный Байкал. 14 рекордов

Глубина — до 210 метров. Толщина льда — до 2 метров. Самое место, чтобы гонять на Ламборгини и Порше, так ведь? Так!

Концепция фестиваля «Дни скорости на льду Байкала» принадлежит журналисту, путешественнику, автогонщику, многократному рекордсмену Андрею Леонтьеву и авто- мотогонщику, бизнесмену Илье Кашину. Они вдохновлялись идеей американского фестиваля Bonneville Speed Week, который ежегодно проходит на реликтовом соляном озере в штате Юта. В начале 60-х подобные заезды проводили и в СССР, на гладкой поверхности соляного озера Баскунчак в Астраханской области. Но в связи с увеличением добычи соли и ухудшением гидрогеологической обстановки трассу закрыли. Но «многие мировые рекорды, установленные советскими спортсменами, не перебиты до сих пор. Мы решили, что нам нужно эту историю продолжать, и появилась идея проводить заезды на льду» — говорит Андрей Леонтьев.

53 вида льда

Байкал — самое глубокое озеро на планете, самое большое по площади пресноводное озеро на континенте и крупнейший резервуар пресной воды (20% мирового запаса). Площадь — 31722 км2, береговая линия — 2000 км, наибольшая глубина — 1642 м, средняя глубина — 744,4 м. На Байкале 27 островов. Самый крупный — Ольхон (71 км в длину и 12 км в ширину). Расположен у западного побережья почти в середине озера, вытянутого в длину с юго-запада на северо-восток.

Фестиваль проходит на так называемом Малом море Байкала, максимальная его глубина 210 метров.

Период ледостава — в среднем с 9 января по 4 мая. К концу зимы толщина льда на Байкале достигает 1 м, в заливах — 1,5–2 м. Полуметровый лед выдерживает статическую нагрузку 15 тонн. При сильном морозе возникают трещины, называемые «становыми щелями». Их ширина — 2–3 м, длина — 10–30 км. Но особенно опасны пропарины — места, где толщина льда не превышает нескольких сантиметров.

На Байкале различают 53 вида льда. Из-за исключительной чистоты байкальской воды этот лед называют самым скользким в мире.

«Мы выполняем еще и большую лабораторную работу. То, что происходит у нас на Байкале, дает очень полезную информацию автомобильным инженерам, производителям шин и автомобильных компонентов о том, как себя ведут их творения на максимальных, предельных режимах и на покрытии, которое является в десять раз более скользким, чем асфальт под проливным дождем», — рассказывает Андрей Леонтьев.

Главные рекорды этого года

«Дни скорости» — не тусовка и не шоу (хотя в фестивале есть элементы и того, и другого). Мероприятие проходит под контролем FIA (Международной Автомобильной Федерации) и РАФ (Российской Автомобильной Федерации).

И здесь устанавливают официально признаваемые рекорды — национальные и международные. На трассу допускают только пилотов с действующими спортивными лицензиями. Вся техника делится на две группы: А (специально подготовленные) и В (серийные).

Главный автор рекордов — тоже Леонтьев. В этом году он разогнался на спортивном кроссовере Lamborghini Urus до 300 км/ч (во время тренировок). Когда пришло время квалификационных заездов, пригрело солнце, лед «поплыл» и в зачет пошли 298 км/ч. Но Андрей побил свой же рекорд, установленный в 2019 году на Jeep Grand Cherokee TrackHawk — 280 км/ч. Также был установлен рекорд скорости для SUV на льду при старте с места — 114 км/ч.



«Очень большой плюс Urus в абсолютной универсальности. На нем с равным успехом можно медленно двигаться в пробках и на высоких скоростях ехать по ледовому треку. Urus в любой из этих ситуаций будет однозначно понятен, а пилот — чувствовать себя комфортно», — рассказал пилот-рекордсмен об автомобиле-рекордсмене.

Спортивный Jaguar F-Type R мощностью 575 сил на шинах Continental IceContact 3 под управлением восьмикратного рекордсмена Максима Леонова развил 299 км/ч. Предыдущий рекорд в 295 км/час, установленный Андреем Леонтьевым на Porsche Panamera, держался шесть лет.

Самая эффектная для зрителей часть программы — заезды на тяжелом грузовике Ford F-Max многократной победительницы и призера российских и европейских раллийных первенств Илоны Накутис. По словам Илоны, на других грузовиках она не ездила, и ее радует, что с этой махиной может управиться женщина, хотя от нее и требуются особые навыки.

На тренировках Илона разгоняла 500-сильный тягач (единственная доработка — снятый ограничитель скорости) до 140 км/ч. В зачет же, на регистрацию в Книгу Рекордов России, пошли 134 км/ч. Средняя скорость на километре с хода составила 130,699, а на километре с места — 48,6 км/ч. Но еще интереснее оказались заезды на минимальную длину тормозного пути на льду. Лучшая попытка — 169 метров со скорости 80 км/ч. Это результат слаженной работы пилота, электроники современного грузовика и зимних шин Conti Scandinavia для грузовых автомобилей с улучшенной управляемостью в холодный сезон.

Особенностью фестиваля в этом году стали и 24-часовые заезды трех Porsche Macan под управлением девяти пилотов по кольцевой 12-километровой замкнутой трассе. Каждый пилот проводил за рулем почти час на максимальной для этих условий скорости. Результатом стала средняя скорость в 103 км/ч! Каждый наездил почти 2,5 тысячи км. На «Маканах» стояли шины Continental IceContact 2 и IceContact 3. Среди особенностей этих шин — двухсторонний протектор, для езды по снегу и льду соответственно (у IceContact 2) и два вида шипов, для разгонов-торможений и лучшего сцепления на виражах (IceContact 3). Лучший результат показал автомобиль на IceContact 3

Как готовят трассу

Поверхность озера возле северного побережья Ольхона, в проливе Малое море, лучше всего подходит для «Дней скорости» из-за более спокойных подводных течений и ветров, а также приближенности к цивилизации. На острове в поселке Хужир есть несколько гостиниц.

Для начала разведчики во главе с ледовым капитаном исследуют поверхность озера. Затем геодезисты размечают трассу. Дополнительно выбираются и готовятся два-три дублирующих участка на случай появления трещин на основной трассе.

Для проведения ледовых заездов «1 км с хода» и «1 км с места» требуется прямая до 15 км. Мерный участок в километр — в середине, а «хвосты» нужны для разгона и торможения. На разгон автомобиля по голому льду до 300 км/ч требуется 5−6 км, на торможение — не меньше двух.



Неровности льда срезают фрезой, небольшие трещины и углубления заливают водой, а по бокам трассы удаляют переметы и торосы, чтобы вылетевший с ледяной дорожки автомобиль не перевернулся.



Тем не менее природный лед абсолютно гладким не бывает, и автомобили на трассе потряхивает и подбрасывает.



Для заездов на длинные дистанции прокладывают замкнутую трассу длиной 8−12 км с пологими поворотами, в обход торосов и больших переметов.



Для участников фестиваля и гостей на льду Байкала разбивают лагерь с помещениями, отапливаемыми газовыми и дровяными печами.

Как фиксируются рекорды

На подготовленной трассе в поверхности льда пропиливают поперечные желобы, в которые укладывают датчики. Скорость вычисляется по прохождению мерного километра в обе стороны (чтобы исключить влияние ветра). На заездах присутствуют представители РАФ (Российской Автомобильной Федерации).

Официальный партнер фестиваля «Дни скорости на льду Байкала 2021»

— шинная марка Continental.

Генеральный спонсор

— производитель моторных масел и антифризов SINTEC Group.

Официальные партнеры — участники фестиваля «Дни скорости на льду Байкала — 2021»:

— Lamborghini, Ford, Porsche.

Официальные технические партнеры

— Volkswagen, Skoda, Osram.

Обнинская химия Специалисты компании SINTEC организовали на льду Байкала испытательную лабораторию и провели авторский технический семинар. Там показывали компонентный состав моторного масла SINTEC Premium SAE 5W-30, охлаждали его, чтобы показать изменение эксплуатационных свойств при изменении вязкости. Тест на охлаждение до —27°С показал, что российское масло не уступает топовым импортным и может использоваться даже в двигателях суперкаров при низких отрицательных температурах, обеспечивая им легкий запуск и смазку с первых секунд работы.



Также в лаборатории демонстрировали невозможность смешивания антифризов G11 и G12 из-за разных пакетов присадок. Смешивание этих составов может спровоцировать свертывание и выпадение осадка в виде хлопьев, что повлечет за собой негативные последствия для всей системы охлаждения двигателя. Универсальный антифриз SINTECMultifreeze свободно смешивается как с G11, так и с G12.

На наибольшую среднюю скорость/максимально большую дистанцию за 24 часа Porsche Macan, Илья Кашин, Виталий Ларионов, Максим Леонов, Андрей Леонтьев, Мария Мельникова, Илона Накутис, Андрей Пономарев, Михаил Парнев и Владислав Сивер Средняя скорость 103 км/ч (с учетом остановок), около 2,5 тысяч км. — Volkswagen, Skoda, Osram.