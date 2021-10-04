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Если организовать официальную продажу «престижных» автомобильных номеров с нестандартным количеством знаков, можно изрядно пополнить казну, уверен предприниматель Дмитрий Давыдов.

В ЧЕМ КРАСОТА?

Страсть к нумерологии в наших людях неистребима. Здесь сплетено всё — и просто желание выделиться, и возможность приобщиться к касте небожителей, которым дозволено больше, чем другим. Цена автомобиля решающей роли не играет, но зависимость явно прослеживается: чем дороже тачка, тем «круче» должны быть номерные знаки.

КАК ПОКУПАЮТ?

Очень просто. «Красивые» или «престижные» комбинации по-прежнему подыскивают через нужных людей в ГИБДД, хотя официально МВД отрицает какую-либо возможность купить номерные знаки «вне очереди». Кроме того, понравившиеся номера перекупают у частных лиц или организаций.

КАК ПРОДАЮТ?

Чаще всего под операцию купли-продажи покупают за копейки старый автомобиль, который официально регистрируют в ГИБДД — с оформлением на него «красивого» номера. Иногда даже автомобиля, как такового, нет — оформляются только документы. Нашелся покупатель на «престижный» номер — авторухлядь продают вместе с ним.

ПОЧЕМ?

Цены — от смешных до космических. Например, за 25 тысяч рублей предлагают купить ничем не примечательные номера Е 038 РТ 790, выданные в Московской области. Номерные знаки А 177 АА 77 выставлены за 3 млн рублей. А номера типа С 333 СС 77 — это уже 5 млн рублей.

СКОЛЬКО ПРОДАЮТ?

Как вы понимаете, статистики продажи «крутых» номеров нет. Вести ее может только ГИБДД, которая подобную продажу отрицает — а следить за черным рынков в ее функции не входит. Но судя по тому, сколько дорогих автомобилей ездит с такими номерными знаками, можно предположить, что бизнес устойчивый.

Суммарно постоянно в продаже находятся номерные знаки на десятки миллионов рублей — в каждом регионе.

НА ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВУ

Уже есть законопроект, согласно которому с начала 2022 года будет организована официальная продажа «престижных» номеров действующих стандартов. Подобная практика уже существует в некоторых странах — например, в соседнем Казахстане.

Предполагается, что стартовая цена на аукционе за номер типа А777АА** будет составлять 600 тысяч рублей.

КАК В ДУБАЕ

Предприниматель Дмитрий Давыдов считает, что еще больше денег в казну можно собрать, если пойти дальше и отойти от единого государственного стандарта — и продавать «очень престижные» автомобильные номера по принципу «чем меньше цифр и букв», тем дороже номер.

Примеры таких комбинаций — 7, 7А, 7АА, 7ААА, 07, 07А и так далее. Схожий подход успешно практикуется в Дубае и Абу-Даби.

ЗА СКОЛЬКО ПРОДАВАТЬ?

В Объединенных Арабских Эмиратах на «очень престижных» номерах правительственный регулятор зарабатывает десятки миллионов долларов за один аукцион. Например, 8 октября 2016 года номерной знак «5» эмирата Дубай был продан за 8 миллионов евро, а всего в тот день на аукционе было продано еще 80 очень престижных номеров.

Дмитрий Давыдов полагает, что и в России такая схема можно успешно работать и что «очень престижные» номера могут принести государству многомиллиардные поступления в бюджет.

ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?

Да. Нужно лишь законодательно разрешить исполнительным органам власти выпускать номера вне действующего ГОСТ — с целью продажи их на аукционе.

Это не повлечет сложностей в идентификации и осуществлении контроля за перемещением автомобилей, поскольку инициатором выпуска любой серии «очень престижных номеров» в ограниченном количестве будет выступать Госавтоинспекция МВД России, а сама продажа будет проводиться по четко установленному регламенту.

Очевидно, что реализация этих идей невозможна без законодательной поддержки со стороны государства.

Фото: depositphotos.com, Unsplash