ГОСТ на ямы и ремонт в дождь

МИФ 1. У дорожников есть ГОСТ на ямы
ГОСТ действительно есть, но не на ямы, а на сроки их устранения — в зависимости от величины выбоины и типа дороги. Так, ГОСТ Р 50597–2017 определяет, что выбоина длиной 15 см и шириной 5 см (и более) на дороге категории IA (автомагистраль) должны устраняться за одни сутки, а на дороге третьей категории — за 7 дней. И так далее.
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» каждую трассу приводят в нормативное состояние комплексно, на всем протяжении участка. Устраняют такие дефекты, как трещины, выбоины, ямы, проломы, колейность, наплывы и сдвиги, волны, пучины и просадки.
МИФ 2. Нельзя укладывать асфальт в снег и дождь
Если просто бросать асфальт в лужу — конечно, ничего хорошего из этого не выйдет. Влага быстро охлаждает рыхлую смесь и препятствует прочному сцеплению слоев асфальта. Но благодаря последним достижениям науки и техники обеспечить высокое качество покрытия возможно даже в слабый мороз.
ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Устройство асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях» определяет температуру окружающего воздуха, при которой можно вести работы: весной и летом можно работать в интервалах от 5 ºС до минус 10 ºС, а осенью и зимой — от 10 ºС до минус 10 ºС.
Более того, ГОСТ допускает осадки в виде моросящего дождя или слабого снега.
«НА ГОРЯЧУЮ» И «НА ХОЛОДНУЮ»
ЛЬЕМ АСФАЛЬТ
МИФ 3. Долгосрочные проекты дорожают в несколько раз, пока идет строительство
После подписания госконтракта смета может измениться в большую сторону не более, чем на 10% — и только лишь в случае реального увеличения объема работ, который жестко контролируется.
О дорогах — в два клика
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Где в данный момент ремонтируются дороги?
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