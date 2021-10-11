ГОСТ на ямы и ремонт в дождь

Мы верим в домыслы — вместо того, чтобы найти правильные ответы на свои вопросы. Дорожная отрасль — одна из самых мифологизированных. А ведь ответы есть!

МИФ 1. У дорожников есть ГОСТ на ямы

ГОСТ действительно есть, но не на ямы, а на сроки их устранения — в зависимости от величины выбоины и типа дороги. Так, ГОСТ Р 50597–2017 определяет, что выбоина длиной 15 см и шириной 5 см (и более) на дороге категории IA (автомагистраль) должны устраняться за одни сутки, а на дороге третьей категории — за 7 дней. И так далее.



В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» каждую трассу приводят в нормативное состояние комплексно, на всем протяжении участка. Устраняют такие дефекты, как трещины, выбоины, ямы, проломы, колейность, наплывы и сдвиги, волны, пучины и просадки.

МИФ 2. Нельзя укладывать асфальт в снег и дождь

Если просто бросать асфальт в лужу — конечно, ничего хорошего из этого не выйдет. Влага быстро охлаждает рыхлую смесь и препятствует прочному сцеплению слоев асфальта. Но благодаря последним достижениям науки и техники обеспечить высокое качество покрытия возможно даже в слабый мороз.



ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Устройство асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях» определяет температуру окружающего воздуха, при которой можно вести работы: весной и летом можно работать в интервалах от 5 ºС до минус 10 ºС, а осенью и зимой — от 10 ºС до минус 10 ºС.



Более того, ГОСТ допускает осадки в виде моросящего дождя или слабого снега.

«НА ГОРЯЧУЮ» И «НА ХОЛОДНУЮ»

Есть несколько видов укладки асфальта, которые применяются при ямочном ремонте. Горячий способ — это когда горячую битумную смесь укатывают до ее полного застывания. Он подходит для теплой погоды (не ниже +10 ºС).

При холодном способе укладки асфальтовая смесь схватывается очень быстро — по отремонтированному участку можно ехать практически сразу. Холодную укладку можно проводить при температуре до —5 ºС. Дорожники чаще всего пользуются именно этим способом.

ЛЬЕМ АСФАЛЬТ

Еще есть так называемые литые горячие смеси, которые можно использовать даже в более серьезные морозы. Эти смеси имеют температуру до 200 ºС: их привозят в специальных цистернах-термосах. Горячая смесь просто выпаривает влагу: «заплатка» получается прочной, по ней сразу же можно ехать. Но это дорогая технология — и применяется только в экстренных ситуациях, когда необходимо быстро устранить повреждение и восстановить движение транспорта.

А вот при обильных осадках в виде дождя или снега укладка асфальтобетона не допускается — это будут выброшенные на ветер деньги.

МИФ 3. Долгосрочные проекты дорожают в несколько раз, пока идет строительство

То, что проекты дорожают — еще один устойчивый миф. Согласно федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении контракта указывается, что его цена является твердой и определяется на весь срок его исполнения.



После подписания госконтракта смета может измениться в большую сторону не более, чем на 10% — и только лишь в случае реального увеличения объема работ, который жестко контролируется.