Тест Subaru Outback: городской дозор

Современная автоэлектроника способна на чудеса: спасти машину от аварии, вас - от стресса, пешехода - от травмы или того хуже. И она сделает это почти без вашего участия. Как это? Рассмотрим на примере нового Subaru Outback.

Subaru Outback шестого поколения «вооружен» комплексом (или пакетом) систем активной безопасности EyeSight Safety Plus. У верхней кромки лобового стекла стоит стереокамера, которая во время движения непрерывно транслирует в электронный мозг комплекса стереоизображение. Тот вычисляет расстояние до движущихся и неподвижных объектов, попадающих в поле зрения EyeSight и сопоставляет образы с базой данных, чтобы вовремя распознать опасность и применить автоторможение — если не успеет среагировать водитель.

Кроме того, новый комплекс четвертого поколения обучен задействовать и активное рулевое управление для объезда препятствия (экстренное маневрирование). Но это не для города, а для трассы — с несколькими полосами движения и со скоростью больше 90 км/ч. А на что способен EyeSight в городе?

1. Автоматически останавливать автомобиль

Именно автороможение — главная и самая полезная функция EyeSight. Она поможет, если водитель не сбросит скорость перед переходным переходом с идущими по «зебре» людьми, попытается тронуться на перекрестке перед резко приближающимся транспортом. Сначала электроника вмешается мягко, подав слабый импульс на тормоза и одновременно пытаясь привлечь внимание водителя световыми и звуковыми сигналами и надписью на дисплее щитка приборов. И только при его бездействии задействует автоторможение. В этом случае EyeSight заботиться о комфорте тех, кто находится в автомобиле, не будет. Его задача — предотвратить столкновение: так как водитель «проспал», торможение будет резким, с хрустом и скрежетом ABS. Экстренным.

2. Предупреждать о начале движения впередиидущей машины

Несмотря на все увещевания, многие водители ездят по городу, уткнувшись в смартфоны. В «пробках» со смартфонами сидят чуть ли не все. Конечно, тут не до вождения. EyeSight следит за впередиидущим автомобилем и, когда он начинает движение, а водитель Subaru «мечтает», предупреждает световым и звуковым сигналом и соответствующей надписью на дисплее. Правда, на педаль акселератора придется нажимать самому.

3. Разгонять и останавливать автомобиль в «желе»

«Желе» в лексиконе экспертов «За рулем — не мертвая, стоячая, а вялотекущая пробка. Если включить адаптивный круиз-контроль, EyeSight будет самостоятельно регулировать дистанцию до впередиидущего автомобиля и скорость, притормаживая и разгоняя машину. Очень удобно, особенно для жителей мегаполиса, которые реже видят свободные дороги, чем „пробочные“.

4. Удерживать в полосе движения и подруливать

При хорошо различимой разметке EyeSight будет удерживать Outback по центру полосы, а если водитель включит еще и активное рулевое управление — подруливать при необходимости. Если на дороге только плавные повороты, вы можете даже ненадолго снимать руки с руля. Ненадолго — потому что EyeSight все равно попросит вас держать руль. Иначе откажется работать. Предложение положить руки на руль поступает от электроники через тринадцать секунд после того, как водитель снимет руки с руля. На реакцию электроника дает еще семь секунд. А если водитель не притрагивается к рулю 45 секунд, функция удержания по центру полосы/рулевого управления при следовании за впередиидущим автомобилем отключается. К этому нужно быть готовым.

5. Помогать тем, кто путает педали

Неопытные водители иногда путают педали. В интернете полно видеороликов с последствиями таких ошибок — и смешных, и трагичных. В Subaru Outback есть предаварийное управление акселератором. Если перед автомобилем будет препятствие, а водитель сильно нажмет на педаль газа, автомобиль даст несколько секунд на исправление ошибки. Потом — сдастся и поедет. Человек за рулем главнее. Но это временно.

6. Различать до пяти водителей

В салоне под тонированной панелькой наверху приборной панели установлена камера, направленная на лицо водителя. Вернее, лИца: EyeSight держит в памяти до пяти водителей, подстраивая под каждого сиденье, зеркала заднего вида и климат-контроль в соответствии с предустановками. Вам остается завести в бортовой системе учетную запись со своим именем — и Subaru Outback будет приветствовать вас надписью на дисплее комбинации приборов. Удобно — тем более что для многих это семейный автомобиль.

Кроме того, камера следит за направлением взгляда водителя. Если он надолго отвлечется от дороги, или закроет глаза, электроника начнет его будить световыми и звуковыми сигналами и вибрацией рулевого колеса. То же произойдет и при хаотичном движении автомобиля, периодических смещениях, пересечениях разметки без сигналов поворотов. Так работает функция Driver Monitoring System — система мониторинга состояния водителя. Солнцезащитные очки ей не мешают, если что. Проверено.

Конечно, «сонные» аварии — скорее трассовая история, а не городская, но и городские водители часто надолго отвлекаются от управления из-за тех же смартфонов, например. Так что DMS определенно полезна везде.

7. Следить за «слепыми» зонами и помехами сзади

За помехами сзади следят 4 ультразвуковых датчика в заднем бампере, которые дают сигнал на автоматическое торможение при движении задним ходом. Также сзади у Subaru Outback стоят два радара, которые предупредят о помехах сзади и в «слепых» зонах.

Кстати, те же радары помогут EyeSight не применять экстренное маневрирование, если в соседней полосе окажется другая машина. Ведь тяжесть последствий от бокового столкновения может быть иной раз выше, чем от фронтального.

Умно! Впрочем, не удивительно. Инженеры Subaru активно работают над EyeSight тридцать лет, так что тема ими изучена.

***

Вождение в мегаполисе — стресс даже для подготовленного водителя. EyeSight Subaru значительно снижает нагрузки (как эмоциональную, так и физическую) на человека, одновременно повышая безопасность движения.

Недаром под товарным знаком этого EyeSight есть объяснение, что это такое — Driver Assist Technology, технология помощи водителю. Очень впечатляющая.