Я проехал на L200 миллион километров. И проеду еще!

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Ринат Аюпов стал владельцем пикапа Mitsubishi тринадцать лет назад, когда ему было за 30. «13» считается несчастливым числом, однако Ринат за рулем L200 не верит в приметы, ведь его машина «родилась» под счастливой звездой.

Долгий путь из Таиланда

О смене автомобиля я задумался в 2007 году — вопрос встал ребром, что называется, хотя машина, как средство передвижения, у меня была. Я увлекаюсь охотой, поэтому требования к автомобилю были конкретные: мощность, проходимость и вместимость.

У меня свой бизнес, который к тому моменту начал приносить хорошие деньги. И я был готов потратить их на автомобиль, однако ломал голову над предложениями автосалонов и не мог решиться с выбором.

Помогла сестра жены. Она сказала: «Я точно знаю, какую машину нужно купить Ринату. Поехали в салон». То есть буквально взяла за руку и поставила меня перед «фактом» — в смысле перед Mitsubishi L200. Не знаю, что это было — интуиция или провидение, но карты сошлись… Это было в дилерском центре на Алтуфьевском шоссе. Там же впоследствии я и обслуживался все эти годы.

Помню, мне с первого взгляда в автомобиле все понравилось. Но необходимой комплектации в автосалоне не оказалось. Я заказал машину — это было летом, а потом долго ждал ее из Тайланда. В тот год были очень сильные штормы, несколько паромов перевернулось, не доплыв до материка, поэтому компания пережидала неблагоприятные условия. И я, соответственно, тоже ждал, буквально, у моря погоды. Встретились мы только спустя полгода — под новый 2008 год, и с тех пор не расстаемся.

Машина пришла из Тайланда с «голым» кузовом, мы с дилером его дооборудовали —кунгом, резиной, даже вкладышем в кузов, на котором Mitsubishi написано. Он, кстати, неубиваемый оказался. Не знаю, из какого «космического» материала его сделали, но я в кузове возил и мешки с цементом для стройки и кирпич, а вкладыш до сих пор как новенький.

О, этот Super Select…

Машина оказалась очень практичной. Для охоты — самое милое дело! Закинул трофеи в кузов, привез все домой, потом заехал на мойку, ополоснул кузов — все чистенько, никакой грязи. Попробуйте так багажник у седана помыть — естественно, не получится.

Кроме того, это очень надежный аппарат! Я так думаю: раз она тогда не утонула в шторм, а все-таки благополучно приплыла ко мне, значит, удачная, везучая. Поэтому ей все нипочем! Так что за все эти годы серьезных проблем с ней не было.

Но везение — везением, а обслуживал ее я только у официального дилера. Машина полностью застрахована. Расходники, масло — только оригинальные. Заправляться всегда стараюсь на определенной заправке. Страшно представить, сколько бензовозов и цистерн дизельного топлива я уже у них купил…

Машина во всем сильная, но один ее узел я считаю непревзойденным. Это трансмиссия Super Select, которая не раз меня спасала.

Как-то ехал по трассе Питер-Москва, но еще до того, как появилась платная дорога. В районе речки Шуша — низина, там всегда мокрое место. Шел на большой скорости и, въехав в низину, внезапно потерял контроль над дорогой. Чувствую, меня боком несет в кювет. Я подключил передний мост, и машина вышла из непростой ситуации идеально. Потом в скользкую погоду передний мост вообще не выключал, на полном приводе Super Select позволяет ездить по любым дорогам и на любой скорости.

С тех пор мне других машин и не надо: они просто не существует для меня.

Однажды возвращался из Уфы, где поменял колодки на какие-то купленные в обычном магазине запчастей. Пока ехал до Москвы, они начали свистеть, хотя продавец нахваливал их как самые несвистящие. Тогда-то я и понял, что нужно использовать только оригинальные запчасти. Приехал в Москву, первым делом отправился к дилеру и говорю: «меняйте колодки». На меня смотрят как на сумасшедшего: «Они же новые»! Я говорю: «Все равно меняйте на оригинальные».

Уверенная, как слон

Конек этой машины — бездорожье. Поехал как-то зимой к себе в деревню. Там, как часто бывает у нас: направление есть, а дорог — нет. Лесовозы разбили все в глубокую колею. Я включил все, что было, — блокировки, селект. Машина идеально прошла. За мной ехал товарищ на другом серьезном пикапе. Его несколько раз скидывало, потом я его вытягивал. В итоге мы оставили его машину на дороге на неделю, пока не подморозило. Вызвали грейдер, он подравнял дорогу, и только тогда товарищ смог выехать.

Максимальный груз, который я на ней перевозил, — чуть меньше тонны. Загружал целиком палеты с кирпичом — нужно было привезти одним махом. Ничего не лопнуло — ни рессоры, ни амортизаторы. Перла, как слон. Правда, рулить было тяжело: «морда» поднималась.

Были у меня поездки, когда я за восемь дней преодолевал в районе 9 тысяч километров. Исколесил всю Россию. И проехал в итоге на L200 больше миллиона километров. Проеду ли еще? — вы всерьез спрашиваете? Конечно, проеду!