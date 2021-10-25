Тест Subaru Outback: Скоростной дозор

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Новый Subaru Outback хорош в городе. Но в полной мере его качества проявляются на загородных дорогах - мы выяснили это на трассе Москва - С-Петербург.

Subaru Outback шестого поколения, построенный на новой платформе SGP (Subaru Global Platform), удивительно стабилен на прямой и в поворотах. Создается впечатление, что под кузовом нет 213 мм дорожного просвета. От силы 150. Но на самом деле клиренс у автомобиля действительно больше 20 см. Свою лепту, и немалую, вносит симметричный полный привод.

Новый горизонтально-оппозитный двигатель с непосредственным впрыском при прежнем рабочем объеме — 2,5 литра — развивает 188 л.с., на 13 л.с. больше прежнего мотора. В сочетании с новым же вариатором Lineatronic он обеспечивает автомобилю такую динамику, что приходится постоянно осаживать себя, чтобы не нарываться на штрафы за превышение. Скорость Outback набирает совершенно незаметно. Одна из причин такого эффекта — отличная шумоизоляция.

Но все же самое впечатляющее в новом Subaru Outback — комплекс систем превентивной безопасности EyeSight Safety Plus.

Тест 1. Адаптивный круиз-контроль

EyeSight я активировал, едва мы выехали из ворот редакции. Мы — это я на новом Subaru Outback. Впереди за рулем Subaru XV с EyeSight предыдущего, третьего поколения, ехал коллега Денис. Наша цель — Санкт-Петербург. Главная задача — максимально использовать в поездке EyeSight. И мы его используем.

Адаптивный круиз-контроль — одна из функций EyeSight. Когда мы выезжаем на северо-западную хорду, выставляю дистанцию до XV Дениса и максимально разрешенную на этом участке дороги скорость. Мой Outback теперь едет за XV как привязанный. XV притормаживает — Outback повторяет. XV ускоряется — Outback не отстает. Можно снять ноги с педалей. В таком режиме доезжаем до M11 c максимально разрешенной скоростью 130 км/ч. Большая скорость ничуть не влияет на работу EyeSight — он действует с той же точностью. Но я, на всякий случай, добавляю дистанции между нашими машинами.

Тест 2. Автоторможение

На M11 движение становится плотнее. То и дело нашей связке приходится притормаживать и снова набирать скорость. Я по-прежнему не работаю педалями: дроссельной заслонкой и тормозами управляет электроника. Постепенно привыкаю к новому статусу — пассажира на водительском сиденье. Фактически все, что я теперь делаю, — корректирую направление движения рулем.

Начинаем экспериментировать. По рации прошу Дениса уйти в левый ряд, но сам маневр не повторяю. EyeSight увеличивает скорость машины — ведь его задача поддерживать определенную дистанцию до лидера. А лидер потерян. Теперь впереди грузовик. «Увидев» его, EyeSight применяет автоторможение — достаточно плавное, комфортное (для электроники). Для человека — резковатое.

Когда на горизонте ни спереди, ни сзади не остается ни одной посторонней машины, прошу Дениса резко затормозить. Готовлюсь бить по педали, если EyeSight «проспит» торможение лидера. Но какое там! Как только у XV вспыхивают стоп-сигналы, в лобовом стекле Outback зажигаются светодиоды, и система начинает торможение. Со 130 мы моментально сбрасываем до 76 км/ч. Могли бы тормозить и дальше, но так экспериментировать на скоростной трассе не стоит.

Следующий тест был незапланированным. Договорились остановиться перекусить и заправиться. Но лидер замечтался и резковато свернул на нужный съезд. Я тоже не готовился к маневру. И еще до того, как среагировал, EyeSight начал торможение — жестковатое, но зато эффективное. Мне осталось только направить автомобиль на съезд.

Тест 3. Предаварийное управление акселератором

Первая попытка сделать этот тест была как раз на парковке в зоне отдыха на трассе. Зная, что в Outback есть функция предаварийного управления акселератором (то есть машина не должна ехать, если впереди препятствие), уперся передними колесами в высокий бордюр и нажал на газ. Outback и не подумал сопротивляться — начал карабкаться на бордюр. Повторять такой эксперимент перед настоящей стеной я не решился.

Эксперимент повторили, сконструировав препятствие из мягких столбиков метровой высоты — хотя были сомнения, что EyeSight увидит такую помеху. Однако здесь электроника сработала четко. При попытке наехать на столбики Outback сначала сопротивляется, ревет, но не едет, однако через несколько секунд борьбы сдается: человеку виднее, что и как делать. Столбики падают под машиной.

При попытке наехать на них задним ходом снова срабатывает автоторможение. Здесь работает уже не стереокамера EyeSight, а четыре ультразвуковых датчика в бампере.

Тест 4. Лосиный тест

EyeSight обучен тормозить не только перед автомобилями, мотоциклами, велосипедами, но и перед пешеходами. А крупными животными? Должно быть, да — они же больше людей.

Чтобы проверить это, мы изготовили крупного — ростом 1,70 м — лося, которого планировали «неожиданно» выкатывать перед машиной. Пенопластового, легкого — чтобы минимизировать повреждения, если электроника даст сбой. Натуралистичного — чтобы совпадение с образом, вероятно заложенным в электронной памяти, было максимальным. Экспериментировали на тупиковой дороге, чтобы никого не подвергать опасности.

Я на «Аутбеке» беру разгон. Слышу по рации, как командует видеооператор: «Лось пошел!». И вот он выезжает мне наперерез. Затормозить уже не успеваю, готовлюсь к удару. Но — хруст и скрежет ABS, меня бросает на ремень, машина останавливается как вкопанная. Перевожу дыхание и кричу оператору: «Да, сработала!». Повторяем эксперимент, повышая скорость. EyeSight четко останавливает автомобиль — раз за разом. Чувствую теперь себя не пассажиром, а манекеном для краш-тестов. Жесткие торможения выматывают.

К сожалению, у нас не было места и возможности для тестирования новой функции EyeSight — экстренного маневрирования. Электроника может использовать не только автоторможение, но и активное рулевое управление для объезда препятствия. Но нужна широкая дорога и высокая скорость движения — свыше 90 км/ч. Однако после неоднократного спасения «лося» я уверен, что Outback отлично выступил бы и в таком тесте.

Кстати говоря, упомянутые выше радары помогут избежать столкновения с попутным транспортом при экстренном маневрировании. Проще говоря, если электроника решит объехать препятствие, а сбоку будет другой автомобиль (или еще какая-то помеха), экстренного маневрирования не будет — иначе последствия могут быть еще тяжелее, чем при фронтальном ударе.

Тест 5. Удержание в полосе движения

Subaru Outback оборудован активным рулевым управлением. Если нажать кнопку на руле, автомобиль сам будет следить за разметкой и держаться в полосе движения даже в пологих поворотах. Решаюсь на этот эксперимент не сразу, а вдоволь наездившись в режиме адаптивного круиз-контроля. Раз уж снял ноги с педалей, то и руки с руля сниму.

На прямой — совсем не страшно. Outback идет в полосе как по линейке, не отклоняясь ни на сантиметр даже при порывах ветра. Перед плавным поворотом немного волнуюсь, но и здесь Outback продолжает ехать посреди полосы. Хочется похлопать и крикнуть «Браво!» — благо, руки свободны. Впрочем, через десять секунд система зажигает желтые светодиоды и просит взять руль. Не реагирую. Электроника настаивает. Игнорирую. Через 45 секунд такой борьбы EyeSight сдается, зажигает красные светодиоды и перестает удерживать автомобиль в полосе. Теперь у меня нет иного выхода, кроме как взяться за руль.

Тест 6. Система мониторинга водителя

В салоне под тонированной панелькой на торпедо стоит камера, направленная на лицо водителя. Outback (или, если точнее, EyeSight) обучен различать до пяти водителей, независимо от их пола, роста, возраста, телосложения... И готов подстраивать под каждого сиденья, зеркала и климат-контроль — если они сами пожелают, заведя соответствующую учетную запись в системе. Удобно.

Кроме того, камера следит за направлением взгляда водителя. Если он долго (больше тех же десяти секунд) не смотрит на дорогу или закрывает глаза, электроника считает, что он засыпает, — начинает его будить световыми и звуковыми сигналами, выводит на дисплей щитка приборов пробуждающую надпись.

То же происходит и при хаотичном движении автомобиля а пределах полосы, пересечениях разметки без сигналов поворота. Система слежения за водителем DMS считает это признаками засыпания и будит его — не только светом и звуком, но и вибрацией рулевого колеса.

Очень полезная функция, если вспомнить, что «сонные» аварии — каждая десятая, а тяжесть их очень высока, так как заснувший водитель даже не пытается тормозить перед ударом. Выручит ли в этом случае EyeSight — возможно. Мы не пробовали и вам не советуем.

Тест 7. Погодный

По дороге в Питер и обратно мы встретили яркое солнце (в том числе низкое, закатное и рассветное), дождь, ливень, густой туман, темноту. Действие EyeSight основано на работе оптических элементов, и все эти условия должны создавать серьезные помехи в работе комплекса — теоретически. Практически же никаких проблем не было. Даже там, где я едва видел машину-лидера, EyeSight работал безупречно.

Ночью и глазам водителя, и EyeSight помогают системы адаптивного головного освещения и динамического освещения поворотов. Первая обеспечивает отличный, яркий свет, гася часть светодиодов при разъезде со встречным транспортом — чтобы не ослеплять. На качество освещения это для вас (водителя Outback) никак не влияет. А динамическое освещение поворотов позволят видеть не только полотно дороги, но и пространство внутри поворота.

Новый Subaru Outback был бы хорош и сам по себе, без EyeSight. Но с комплексом систем превентивной безопасности он превращается в идеальный автомобиль для автопутешествий — предельно безопасный и комфортный. Приехав в Питер, я готов был тут же махнуть обратно в Москву. Усталости не было совершенно. EyeSight оказался без пяти минут автопилотом. Знай вовремя клади руки на руль и посматривай на дорогу, чтобы убедить электронику, что ты еще тут, на водительском месте, а не ушел поспать на задний ряд.

Хотя, думаю, в Subaru c EyeSight пятого поколения я именно так и сделаю: буду спать на заднем сиденье, пока машина везет меня в Питер или возвращает в Москву.