Как спасти множество жизней — есть решение — журнал За рулем

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Как спасти множество жизней — есть решение

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О трансплантации органов не хочется думать, но, может быть, однажды придется. Поэтому это важно для каждого.

А ОЧЕРЕДЬ РАСТЕТ…

Пересадка органов иногда последний и единственный способ сохранить человеку жизнь. В России постепенно растет количество операций по пересадке, но очередь на операцию растет чуть быстрее. В листе ожидания по состоянию на 2020 год было более 9500 человек. К сожалению, многие до операции не доживают.

ОСНОВНОЙ ДЕФИЦИТ

Речь, в первую очередь, о самом распространенном виде живого донорства — пересадке почки, когда после операции донор и реципиент (получатель органа) могут жить нормальной жизнью с одной функционирующей почкой. По такому же принципу практикуется и пересадка доли печени.

Как спасти множество жизней — есть решение

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ДОНОРОМ

Аналогия со сдачей крови здесь не проходит. По нашим законам, живым донором органов может стать лишь человек, находящийся в генетической связи (в кровном родстве) с реципиентом. Данное ограничение существенно сужает круг людей, готовых пожертвовать своим органом ради спасения жизни.

КАК ЭТО УСТРОЕНО У ДРУГИХ

В некоторых странах Европы донорами могут стать друзья и супруги. В США также существует возможность добровольно пожертвовать почку в трансплантационный центр, который определит реципиента. В тех странах, где разрешена трансплантация от неродственного донора, работает этический комитет, подтверждая, что донор ни в коем случае не продает свой орган, а отдает его бескорыстно, из гуманных побуждений.

Как спасти множество жизней — есть решение

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ У НАС?

Предприниматель Дмитрий Давыдов предлагает расширить круг лиц, которые могут быть живыми донорами без рисков возникновения негативных факторов, таких как принуждение и передача органов за деньги: https://20idei.ru/ru/

Можно разрешить донорство:

  • между гражданами, состоящими в законном браке не менее одного года;
  • между гражданами, не состоящими в законном браке, но имеющими общего ребенка;
  • между родителями и их приемными детьми.

Реализация идеи невозможна без законодательной поддержки со стороны государства.

ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ

Второе предложение: международное сотрудничество для взаимной передачи трупных органов. У нас разрешена трансплантация трупных органов по принципу презумпции согласия. Изъятие подходящих органов и тканей после установления смерти разрешено по умолчанию, если умерший или его родственники при жизни не зарегистрировали свое несогласие. Союз с несколькими странами существенно расширит географию поиска.

Как спасти множество жизней — есть решение

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Компьютерная программа мгновенно составляет «список соответствия» для каждого доступного органа. Список создается на основе правил, учитывающих совместимость по медицинским показателям, время, проведенное в списке ожидания, относительную срочность и другие факторы.

Например, в некой стране появился трупный орган, не подошедший ни одному реципиенту. Через базу данных выясняется, где он востребован, и транспортируется туда в специальном контейнере.

НАШИ ДЕЙСТВИЯ

У России есть медицинский авторитет, любые возможности в сфере информационных технологий и наработанные связи в области здравоохранения.

Россия может выступить инициатором создания международного фонда, схожего с центрально-европейским Eurotransplant и скандинавским Scandiatransplant, объединяющим ряд стран.

Как спасти множество жизней — есть решение

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ

Финансирование фонда могут осуществлять страховые компании и государства-участники в соответствии с количеством регистрируемых в листе ожидания пациентов.

Помимо расширения общей географии поиска органов, фонд облегчит и ускорит взаимодействие медицинских учреждений в разных субъектах нашей страны, что в конечном итоге спасет жизни многих граждан. Этот счет важнее.

Как спасти множество жизней — есть решение

О трансплантации органов не хочется думать, но, может быть, однажды придется. Поэтому это важно для каждого.

Как спасти множество жизней — есть решение — фото 1288226Как спасти множество жизней — есть решение — фото 1288231Как спасти множество жизней — есть решение — фото 1288230Как спасти множество жизней — есть решение — фото 1288229Как спасти множество жизней — есть решение
Как спасти множество жизней — есть решение

О трансплантации органов не хочется думать, но, может быть, однажды придется. Поэтому это важно для каждого.

Как спасти множество жизней — есть решение — фото 1288229Как спасти множество жизней — есть решение — фото 1288230Как спасти множество жизней — есть решение — фото 1288231Как спасти множество жизней — есть решение — фото 1288226Как спасти множество жизней — есть решение
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