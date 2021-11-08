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О трансплантации органов не хочется думать, но, может быть, однажды придется. Поэтому это важно для каждого.

А ОЧЕРЕДЬ РАСТЕТ…

Пересадка органов иногда последний и единственный способ сохранить человеку жизнь. В России постепенно растет количество операций по пересадке, но очередь на операцию растет чуть быстрее. В листе ожидания по состоянию на 2020 год было более 9500 человек. К сожалению, многие до операции не доживают.

ОСНОВНОЙ ДЕФИЦИТ

Речь, в первую очередь, о самом распространенном виде живого донорства — пересадке почки, когда после операции донор и реципиент (получатель органа) могут жить нормальной жизнью с одной функционирующей почкой. По такому же принципу практикуется и пересадка доли печени.

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ДОНОРОМ

Аналогия со сдачей крови здесь не проходит. По нашим законам, живым донором органов может стать лишь человек, находящийся в генетической связи (в кровном родстве) с реципиентом. Данное ограничение существенно сужает круг людей, готовых пожертвовать своим органом ради спасения жизни.

КАК ЭТО УСТРОЕНО У ДРУГИХ

В некоторых странах Европы донорами могут стать друзья и супруги. В США также существует возможность добровольно пожертвовать почку в трансплантационный центр, который определит реципиента. В тех странах, где разрешена трансплантация от неродственного донора, работает этический комитет, подтверждая, что донор ни в коем случае не продает свой орган, а отдает его бескорыстно, из гуманных побуждений.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ У НАС?

Предприниматель Дмитрий Давыдов предлагает расширить круг лиц, которые могут быть живыми донорами без рисков возникновения негативных факторов, таких как принуждение и передача органов за деньги: https://20idei.ru/ru/

Можно разрешить донорство:

между гражданами, состоящими в законном браке не менее одного года;

между гражданами, не состоящими в законном браке, но имеющими общего ребенка;

между родителями и их приемными детьми.

Реализация идеи невозможна без законодательной поддержки со стороны государства.

ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ

Второе предложение: международное сотрудничество для взаимной передачи трупных органов. У нас разрешена трансплантация трупных органов по принципу презумпции согласия. Изъятие подходящих органов и тканей после установления смерти разрешено по умолчанию, если умерший или его родственники при жизни не зарегистрировали свое несогласие. Союз с несколькими странами существенно расширит географию поиска.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Компьютерная программа мгновенно составляет «список соответствия» для каждого доступного органа. Список создается на основе правил, учитывающих совместимость по медицинским показателям, время, проведенное в списке ожидания, относительную срочность и другие факторы.

Например, в некой стране появился трупный орган, не подошедший ни одному реципиенту. Через базу данных выясняется, где он востребован, и транспортируется туда в специальном контейнере.

НАШИ ДЕЙСТВИЯ

У России есть медицинский авторитет, любые возможности в сфере информационных технологий и наработанные связи в области здравоохранения.

Россия может выступить инициатором создания международного фонда, схожего с центрально-европейским Eurotransplant и скандинавским Scandiatransplant, объединяющим ряд стран.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ

Финансирование фонда могут осуществлять страховые компании и государства-участники в соответствии с количеством регистрируемых в листе ожидания пациентов.

Помимо расширения общей географии поиска органов, фонд облегчит и ускорит взаимодействие медицинских учреждений в разных субъектах нашей страны, что в конечном итоге спасет жизни многих граждан. Этот счет важнее.