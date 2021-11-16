Mitsubishi Pajero Sport - 17 фактов, которых вы точно о нем не знали

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Родной, Воин-горец, Претендент, Дикая кошка, Сегун - это все его имена… Теперь осталось узнать на один факт меньше.

1. Брат мой

Первое поколение среднеразмерного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport появилось в 1996 году. Автомобиль был создан на базе пикапа L200, а значит, имел ходовую часть повышенной прочности. И это родство сохраняется до сих пор.

2. Кошка пампасов

Pajero — это в честь дикой кошки, обитающей в пампасах Южной Аргентины, латинское название Leopardus pajeros.

3. Родной наш

Как и L200, Pajero Sport в разные годы для разных рынков давали разные имена: Montero (то есть «воин-горец») Sport в Испании, Южной Америке и Северной Америке и на Филиппинах, Nativa («Родной») в Центральной Америке, Shogun (то есть «Сегун», человек, управлявший Японией в древние времена) Sport в Великобритании, G-Wagon в Таиланде, Challenger (то есть «Претендент») в Австралии и Японии…

4. Мировая модель

С 1996 по 2010 годы Pajero Sport выпускал завод в Нагоя (Япония), но с 2001 основным местом производства стал Лемчабанг (Таиланд). Также автомобиль собирали в Пекине (КНР), Каталане (Бразилия), Глазго (Великобритания). В 2013 году модель поставили на конвейер завода «ПСМА Рус» в Калуге.

5. Селекционная работа

Pajero Sport много получил из автоспорта: «неубиваемое» шасси и по-своему гениальную трансмиссию Super Select, позволяющую переходить с монопривода на полный и обратно на скорости до 100 км/ч — то есть практически всегда. На сегодняшнюю версию ставят Super Select II с электронным управлением режимами.

6. Последний из могикан

Это все еще настоящий внедорожник с отличными параметрами проходимости. Дорожный просвет под самой нижней точкой — 218 мм, угол въезда — 30°, съезда — 24,2°, рампы — 23,1° Подвеска с сумасшедшими ходами, сзади — неразрезной мост. А еще у него рама!

7. Перейти эту реку вброд!

Глубина брода, которую без подготовки преодолевает Mitsubishi Pajero Sport, — 700 мм. Чтобы было легче представить, сколько это, посмотрите на высоту вашего обеденного стола. Вот такая. Впечатляет?

8. Радиус маневра

Для своих габаритов Mitsubishi Pajero Sport удивительно верткий: минимальный радиус разворота — всего 5,6 метра, как у многих легковушек.

9. 40 мм безопасности

Чтобы сделать автомобиль безопаснее для пешеходов, на 40 мм повысили переднюю кромку капота. Попутно это прибавило Pajero Sport солидности и улучшило видимость переднего края кузова с водительского места.

10. Электроника на страже

Pajero Sport считают простой и неубиваемой машиной. Правда, но не совсем. Сегодня он вооружен массой систем *, стоящих на страже безопасности водителя, пассажиров и окружающих. Это адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений на парковке, система смягчения попутных столкновений, система предупреждения об опасности столкновения при движении задним ходом, контроль «слепых» зон и прочее.

*Перечисленные опции здесь и далее доступны не во всех комплектациях.

11. Холодный душ

Владельцы дорестайлинговых Pajero Sport знают, что из-за нестандартной формы пятой двери на ней скапливалась вода, которая, бывало, капала за шиворот и на голову владельца, когда тот открывал багажник. Теперь душ исключен: конструкторы изменили форму накладки на пятой двери. И добавили электропривод, плавно поднимающий дверь.

12. Удаленный доступ

Электроприводом крышки багажника (а заодно и многим другим) теперь можно управлять не только с кнопок, но и с приложения в смартфоне, которое называется Mitsubishi Remote Control. Скачав приложение и «привязав» аккаунт к машине, можно не только открывать и закрывать багажник, но и настраивать высоту подъема крышки, получать статистические данные по поездкам, включать свет, запоминать в Google Maps место парковки автомобиля и прочее.

Открывать пятую дверь топ-версии Pajero Sport можно взмахом ноги под задним бампером. Очень удобно, когда возвращаетесь из супермаркета с пакетами. Сенсоры расположены по углам бампера.

*Перечисленные опции здесь и далее доступны не во всех комплектациях.

13. Раннее бронирование

Иногда руки бывают настолько заняты пакетами с покупками, что нажать кнопку закрытия на крышке или брелоке просто «не хватает рук». Заранее включив функцию бронирования открытия и закрытия багажника в смартфоне, вы забираете из Pajero Sport пакеты и… просто уходите. Автомобиль сам закроет багажник, центральный замок, сложит зеркала и станет на охрану. Работает эта функция и наоборот: подойдя к корме автомобиля, ничего нажимать не придется — он вас узнает и сам откроет багажник. Главное, чтобы ключ был в кармане!

*Перечисленные опции здесь и далее доступны не во всех комплектациях.

14. Электронная «приборка»

Pajero Sport стал первым Mitsubishi на нашем рынке, получившим электронную (цифровую) комбинацию приборов с восьмидюймовым дисплеем в центре.

*Перечисленные опции здесь и далее доступны не во всех комплектациях.

15. Спасибо от коленей

Консоль между передними сиденьями теперь «похудела» на 16 мм, а на ее верхних ребрах появились мягкие накладки, защищающие ноги от ударов. Это большой плюс, ведь Pajero Sport предназначен для езды не только по асфальту, но и по бездорожью, где нещадно трясет.

16. Есть 220!

Mitsubishi Pajero Sport отлично приспособлен для дальних путешествий. В нем есть несколько USB-разъемов для гаджетов водителя и пассажиров и даже розетка на 220 вольт.

17. Почти четыре экватора

Гарантия на Mitsubishi Pajero Sport в России — 5 лет или 150 000 км пробега. Это почти четыре экватора земного шара. Осталось их проехать.