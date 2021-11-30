Mitsubishi L200: 20 удивительных фактов, которых вы о нем не знали

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Первое название популярного пикапа - «Сильный». Он может привезти почти тонну груза в пределы Садового кольца, а может преодолеть с ней неглубокую речку вброд.

1. Это сила

Пикапы Mitsubishi L200 выпускаются аж с 1978 года, и изначально они назывались Forte. В переводе с итальянского — «сильный».

2. Пикап года

35% акций MMC в те годы принадлежали корпорации Chrysler, так что над внешностью новинки поработали не только японские, но и американские стилисты. Автомобиль (в американской версии) стал даже «пикапом года» в США по версии журнала Pickup, Van & 4WD, там он продавался под именем Dodge RAM D50. Эта модель продавалась с 1979 по 1986 год.

3. Много имен

У автомобиля в разные годы на разных рынках были названия Strada, Strakar, Storm, Sportero, Ram, Rodeo, Magnum, Warrior, Hunter и даже Mighty Max. Cовременный пикап продается в ряде стран как Mitsubishi Triton либо Fiat Fullback.

4. Их миллионы!

За все годы производства было сделано и продано около 5 миллионов пикапов! И большинство до сих пор в строю благодаря простой и надежной конструкции.

5. Тайский масштаб

С 1995 года пикап Mitsubishi выпускается заводом Laem Chabang в Таиланде, откуда автомобиль экспортируется по всему миру. Сегодня это самое крупное предприятие Mitsubishi Motors: здесь ежегодно выпускается более 400 000 автомобилей, то есть больше тысячи каждый день.

6. В тройке лидеров

Mitsubishi L200 неоднократно становился самым продаваемым пикапом в России, опережая не только основного японского, но и отечественного конкурентов.

7. За безопасность

Mitsubishi L200 считается одной из самых безопасных моделей в своем классе. Для этого кузов сделан с использованием технологии RISE (Reinforced Impact Safety Evolution), обеспечивающей поглощение и рассеивание энергии в случае столкновения. В максимальной комплектации автомобиля 7 подушек безопасности, включая подушку для коленей водителя. Конструкторы позаботились не только о безопасности ездоков, но и пешеходов, подняв передний край капота в текущей версии на 40 мм по сравнению с прошлой.

8. Три-четыре буквы в помощь

Автомобиль «вооружен» EBD — системой распределения тормозных усилий, HSA — системой помощи на подъеме, TSA — курсовой стабилизацией прицепа, и ASTC — динамической системой курсовой устойчивости и противобуксовочной системой.

9. О, спорт!

Пикапы Mitsubishi L200 неоднократно участвовали в ралли-рейдах (например, знаменитых «Дакарах»). Как известно, автоспорт — лаборатория новых технологий, которые после «обкатки» и доводки на гоночных трассах применяются в серийных автомобилях. И современная система полного привода Mitsubishi родилась именно в ралли.

10. Главная «фишка»

Одной из особенностей этой машины (для многих главной) считается трансмиссия Super Select (теперь — второго поколения), позволяющая переключаться с экономичного моноприводного режима на проходимый полноприводный на скоростях до 100 км/ч. Это значительно повышает удобство и безопасность езды.

11. Правильный приоритет

Даже в полноприводном режиме межосевой дифференциал Torsen распределяет тягу по осям в пропорции 40:60 (с приоритетом заднего привода). На заднюю ось ложится большая нагрузка. Но кроме того, это позволяет получить больше удовольствия от управления автомобилем на грунтовых и других сложных участках.

12. 220 под машиной

В зависимости от версии (размера колес) дорожный просвет Mitsubishi L200 cоставляет 200 или 220 мм — отличный показатель. По сравнению с предыдущим автомобилем улучшены и углы въезда и съезда — 31 и 29° соответственно.

13. Море по колено

Глубина брода, который Mitsubishi L200 без доработок спокойно преодолевает, — 700 мм. Чтобы легче было представить, это выше колеса автомобиля.

14. Пламенный мотор

«Сердце» автомобиля — дизельный двигатель 4N15 с рабочим объемом 2,4 л — экономичный, полностью алюминиевый, с двумя верхними распределительными валами, 16 клапанами, цепным приводом ГРМ, аккумуляторной топливной системой высокого давления, непосредственным впрыском, уменьшенной токсичностью отработавших газов. В базовом варианте он развивает 154, а с изменяемыми фазами газораспределения и турбиной с переменной производительностью — 181 л.с.

15. Дополнительное оборудование

С каждым годом требования законодательства по дополнительному оборудованию становятся всё строже. Еще недавно большая часть внедорожников и пикапов запросто оснащались «кенгурятниками», защитными трубами и прочими обвесами. Сегодня, если захотите дополнить автомобиль такими аксессуарами, придется столкнуться с длительной процедурой легализации. У L200 в ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) уже разрешены: съемные крыши кузова, сцепные устройства, задний бампер и подножки. Все это оригинальные аксессуары, не требующие дополнительного оформления.

16. Механика или автомат

В начальной комплектации L200 идет с 6-ступенчатой механической коробкой. Начиная с Intense — c 6-cтупенчатым автоматом Aisin с расширенным диапазоном передач, что обеспечивает автомобилю не только лучшую динамику, но и экономичность. По паспортным данным в смешанном режиме L200 с АКП расходует всего 8,6 л топлива на 100 км пути.

17. С людьми — помягче!

Чтобы повысить плавность хода, вместо прежних пятилистовых рессор применили менее жесткие четырехлистовые и снизили межлистовое трение. Грузоподъемность при этом осталась впечатляющей, L200 легко везет под тонну!

18. 2 мм стали

Вместе с автомобилем (или в дополнение к нему) можно приобрести фирменные, сертифицированные аксессуары. Например, защиту картера из 2-миллиметровой стали, подкрылки, тягово-сцепное устройство (фаркоп), кунг или крышку на кузов, разнообразные верхние багажники и прочее — вплоть до детских кресел Mitsubishi Baby-Safe Plus и Duo Plus с ISOFIX. Разумеется, крепления для детских кресел в L200 с двухрядной пятиместной кабиной есть во всех комплектациях.

19. Палитра — 9 цветов

Какие L200 вы видели? Белые, серебристые, черные? На самом деле для этой модели предлагается девять цветов кузова, включая красный, синий «металлик» и оранжевый перламутр.

20. На Красную площадь!

Московские ограничения, касающиеся грузового транспорта, к Mitsubishi L200 не относятся. На нем можно ездить в центре города, занимать левый ряд не только для поворота и разворота, а когда угодно, в общем, чувствовать себя свободно.

Можно было бы добавить, что Mitsubishi L200 — самый красивый пикап на российском рынке. Но это все-таки не факт, а субъективное мнение. Хотя вы, наверное, согласитесь.

Фото: 1,3,4,5,7,8,11,13,14 — ООО «ММС РУС» https://www.mitsubishi-motors.ru; 2,10 — Mitsubishi Motors Corporation https://mitsubishi-motors.com; 6,9 — «За рулем»; 12 — Гущин Алексей.