Mitsubishi Outlander: 16 фактов, которых вы точно не знали о «Страннике»

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Ну, например, что его собирались назвать «Воздушный путь», но потом приземлили и отправили в неизведанное.

1. Вольный, как птица

Сначала новая модель называлась не MITSUBISHI Outlander, а Airtrack — от английских слов Air («воздух») и Trek («путь»). По замыслу авторов, синтетическое слово должно было описывать возможность машины перемещать пассажиров на большие расстояния так же свободно, как летают птицы. Но позже появилось название MITSUBISHI Outlander, в переводе что-то вроде «чужеземца» или «путешественника в неизведанное»…

2. Sport-версия

Этот среднеразмерный кроссовер появился в модельном ряду Mitsubishi Motors в 2002 году. Он базировался на концепте ASX, который показали на автосалонах годом раньше. Cерийный ASX, cозданный на той же платформе, что и MITSUBISHI Outlander, вышел намного позже.

3. 17 лет в России

В России MITSUBISHI Outlander продается уже 17 лет — с 2004 года. И до сих пор остается популярным!

4. С большим отрывом

В прошлом — провальном для всего автобизнеса — году Mitsubishi Motors продала в России 17 836 MITSUBISHI Outlander. Это локомотив.

5. Сердце Evo

Японцы решили, что такому автомобилю необходим мощный двигатель, и «зарядили» первое поколение Outlander двухлитровым турбонаддувным мотором 4G63T от спорткара Mitsubishi Lancer Evolution. Получивший сумасшедшую динамику кроссовер до сих пор востребован у любителей высоких скоростей.

6. И полный привод — подобен полному приводу Эво

Интеллектуальная система полного привода MITSUBISHI Outlander называется S-AWC. А «обкатывали» эту систему на раллийных трассах, на тех же «Эволюшнах». Система не только увеличивает проходимость: она позволяет проходить все повороты точнее и острее.

7. Глобально

Автомобиль третьего поколения, существующий с 2012 года и переживший рестайлинг в 2014-м, производится на заводах в Окадзаки и Курасики (Япония), общине Ситтард-Гелен на юге Нидерландов, в Лемчабанге (Таиланд), Тирваллуре (Индия) и Калуге.

8. Со щитом

Стиль экстерьера современных Mitsubishi называется Dynamic Shield. Такой брутальный, даже агрессивный стиль пришел на смену биодизайну, который «зашел» не всем. Предыдущий MITSUBISHI Outlander даже называли «грустным самураем».

9. Еще один рестайлинг

В 2018 году MITSUBISHI Outlander пережил рестайлинг, получив полностью светодиодную оптику в топовой версии (до этого диоды были только в секции, отвечающей за ближний) и спойлер на корму.

10. Миллиметры тишины

Чтобы улучшить шумоизоляцию, за которую часто критиковали «дореформенный» MITSUBISHI Outlander, конструкторы применили серию технических хитростей. Например, изменили дверные уплотнители, нарастили шумоизоляционные маты, а толщину боковых стекол увеличили с 3,1 до 3,5 мм.

11. Просвет что надо

Для кроссовера у MITSUBISHI Outlander большой дорожный просвет — 215 мм, и очень неплохие параметры геометрической проходимости. Так что на бездорожье автомобиль способен доказать, что определение «паркетник» ему совсем не подходит.

12. В трюм!

Для среднеразмерного кроссовера у MITSUBISHI Outlander просто огромный багажник — 591 литр с разложенными задними сиденьями. А если их сложить, можно получить 1754 литра объема.

13. Органайзер в багажнике

Багажник MITSUBISHI Outlander не только большой, но и удобно организованный — в нем есть органайзер, делящий отсек на два этажа и позволяющий размещать небольшие вещи в отдельных нишах.

14. Готов к «дальнобою»

Благодаря экономичности силового агрегата, MITSUBISHI Outlander способен на одной заправке пройти 700–750 км. Удобно для тех, кто любит автопутешествия.

15. Без пробоя

Владельцы MITSUBISHI Outlander, рассказывая о машинах, упомянут и вместительность, и экономичность, и надежность. Но в первую очередь скажут о подвеске — комфортной и в то же время удивительно энергоемкой. Чтобы пробить подвеску «Аута», нужно постараться.

16. С плюсом

По результатам краш-тестов Американского страхового института дорожной безопасности (IIHS) MITSUBISHI Outlander получил знак «+», который присваивают самым безопасным автомобилям. Это было дважды — в 2013 году и в текущем, 2021 году (испытаниям подвергли кроссовер четвертого поколения). В первую очередь благодаря прочнейшему кузову, спроектированному по фирменной технологии компании Mitsubishi — R.I.S.E.

В максимальной комплектации автомобиль оснащен 7 подушками безопасности, системой предупреждения об опасности наезда сзади, индикатором мониторинга слепых зон в боковых зеркалах, системой предотвращения столкновений при парковке, камерой кругового обзора, датчиками парковки, системой помощи при подъеме, динамической система курсовой устойчивости и противобуксовочной системой и системой помощи при экстренном торможении.