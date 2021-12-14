Mitsubishi Motors: 15 удивительных сюжетов

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Что объединяет японские суда и знаменитое пиво, что значит эмблема компании и правда ли, что она никогда не менялась... - история знаменитой автокомпании полна невероятных совпадений, поворотов и открытий.

1. Танкеры, пиво и самолеты

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) входит в группу Mitsubishi Corporation, считающуюся одной из самых больших производственных групп в Японии. MMC является частью Mitsubishi Heavy Industries, появившейся в 1934 году от слияния авиастроительной и судостроительной ветвей Mitsubishi Corporation. Также в состав группы входят Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (банковская и финансовая холдинговая компания), химический концерн Mitsubishi Chemical, корпорация Nikon и другие компании, в том числе Kirin Brewery Company, производящая знаменитое пиво Kirin.

2. Как вы судно назовете

Основатель компании Ятаро Ивасаки в юности работал в судовладельческой компании, принадлежавшей самурайскому клану Тоса, и в 1870 году, когда ему исполнилось 35 лет, он смог арендовать у хозяев три парохода. Собственную компанию Ивасаки назвал сначала Tsukumo Shokai, через 2 года переименовал в Mitsukawa Shokai, еще через 2 — в Mitsubishi Shokai, и через год в Mitsubishi Mail Steamship Company, то есть «Почтовая пароходная компания Mitsubishi».

3. Три каштана. Или ореха. Или ромба

Название Mitsubishi образовано из двух японских слов — Mitsu («три») и hishi («каштан, водяной орех»). Также «хиси» можно перевести как «ромб». В эмблеме компании Ивасаки соединил свой фамильный герб (три ромба) и герб клана Тоса (три дубовых листа, растущих из одной точки). Кроме того, в рисунке было сходство с винтом парохода. Интересно, что принципиально эмблема компании с этого момента не менялась никогда: из уважения к истории и потому, что эмблема является одной из самых узнаваемых в мире.

4. Смысловая нагрузка

Сейчас три ромба Mitsubishi чаще называют тремя бриллиантами и наделяют символику дополнительными смыслами. Один из бриллиантов — ответственность перед обществом, второй — честность, третий — открытость для международного сотрудничества, что нетипично для Японии конца XIX века, до того 300 лет придерживавшейся принципа сакоку, то есть самоизоляции.

5. Привет, гайдзин!

Действительно, Mitsubishi всегда была открытой компанией. Например, уже первый президент Mitsubishi Motors Томио Кубо был за альянсы с иностранными марками и ориентировался не только на внутренний, но и на внешний рынок. В 1971 году долю предприятия приобрела Chrysler Corporation, с 2000 по 2005 годы значительной частью владел концерн DaimlerChrysler.

6. Ровесник революции

Именно Mitsubishi (в то время — судостроительная компания Mitsubishi Shipbuilding) в 1917 году создала первый серийный японский автомобиль Model A. Идея сделать свой автомобиль возникла у племянника основателя марки, четвертого президента Mitsubishi Кояты Ивасаки, занявшего пост в 1916 году. До этого компания собирала в 1915 году небольшой итальянский автомобиль Fiat Zero.

Увы, конкуренции с импортными автомобилями Model A не выдержал. За четыре года было сделано всего 22 экземпляра, а продано 12, причем дешевле себестоимости, и ни один из этих автомобилей не сохранился. В музее компании стоит копия 1972 года.

7. Смена категории

Несмотря на неудачный дебют в автомобилестроении, полностью отказываться от этого направления Mitsubishi не собиралась. В 1923 году компания начала производство тяжелых грузовиков и получила большой заказ от армии. Для «гражданки» Mitsubishi производила дизельные автобусы, двигатели и комплектующие для них.

8. И снова легковушки

После Второй мировой войны в 1946 году холдинг Mitsubishi разделили на 44 компании, одна из которых, кроме тяжелых грузовиков, автобусов и первых троллейбусов, начала производить легкие грузовички (в том числе трехколесные) и мотороллеры, а к началу 1950-х годов у руководства компании снова появилась идея наладить производство легковых автомобилей.

9. И здесь 500!

В 1960 году Mitsubishi выпустила первый легковой автомобиль — модель 500 — двухдверный 4-местный седан, очень похожий на итальянский Fiat 500 и наш ЗАЗ-965. Автомобиль получил бензиновый двухцилиндровый двигатель объемом 493 см³, развивавший 21 л.с., трехступенчатую коробку передач и достаточно легкий кузов. Все это позволяло машинке разгоняться до 100 км/ч.

В 1961 году появилась улучшенная версия с двигателем в 594 см³ и мощностью 25 л.с., названная Mitsubishi 500 Super DeLuxe. А в 1962 году гонщики на Mitsubishi 500 блестяще выступили на Гран-При Макао, получив все награды в категории «до 750 см³».

10. Не только спорт

Разработав в 1975 году технологию Silent Shaft («бесшумный вал»), Mitsubishi Motors получила за нее приз от автомобильной технологической ассоциации Японии и продала лицензию Volvo и Porsche. Это повысило интерес в Европе к японскому автомобилестроению. Параллельно гонщики на японских машинах продолжали громить соперников в разных видах соревнований, что служило отличной рекламой марки. Mitsubishi начали поставлять в Европу.

11. 30 лет в России

Единичные экземпляры Mitsubishi попадали в нашу страну еще до развала СССР. Поток увеличился с началом перестройки, появлением первых перегонщиков и серых дилеров. А официальное присутствие Mitsubishi Motors в России отсчитывается с декабря 1991 года — тогда в Москве был открыт первый официальный сервисный (дилерский) центр марки — «Рольф Центр». В страну официально ввезли и продали первые 40 автомобилей Lancer 5-го поколения.

12. Вот это старт!

Уже в 1993 году годовой объем продаж в одном только официальном дилерском центре Mitsubishi (а были еще и неофициалы) составил 566 автомобилей. В 1994 году пошли регулярные поставки запасных частей из Японии, а объем продаж превысил 1000 автомобилей. В 1995 году открылся второй официальный дилерский центр. В продаже было восемь моделей: Colt, Lancer, Galant, Pajero, Space Gear, Space Runner, L200.

13. Больше миллиона владельцев

За 30 лет владельцами автомобилей Mitsubishi в России стало больше 1 миллиона человек. И это только официальные данные. Многие из машин Mitsubishi сменили уже не одного хозяина и все еще остаются в строю.

14. Производство в России

Автомобильное производство Mitsubishi размещено не только в Японии, но и в Таиланде, Филиппинах, Северной Америке, Австралии, европейских странах. В 2010 году налажено производство машин марки на заводе под Калугой. Сегодня он выпускает две самые востребованные у нас модели — кроссовер Outlander и внедорожник Pajero Sport.

15. События 2021 года

Eclipse Cross и Pajero Sport выпускаются в новом дизайне Dynamic Shield. Состоялся рестайлинг Outlander. Прошла мировая премьера нового поколения Outlander. Новый Pajero Sport одержал победу в номинации «Новинка года» в рамках ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России — 2021»