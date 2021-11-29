Дневник за ноябрь: распутица пройдена

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Ранней осенью четыре Lada Niva Travel, «обутых» в шины Continental VikingContact 7, отправились в экспедицию «За рулем» на Кольский полуостров. Но после пяти тысяч километров пробега одну их машин мы передали Виктору Ерофееву, предпринимателю из Вологодской области, на длительный тест. Вот его наблюдения первого месяца.

Машину я не щажу: испытания есть испытания. Езжу на ней каждый день, в любую погоду, и далеко не только по асфальту. «Обута» она в зимние фрикционные (то есть не шипованные) шины Continental VikingContact 7 размерности 215/65 R16 ТХL.

В начале ноября, решив оправдать название автомобиля (Travel — путешествие по-английски), съездили с женой в Санкт-Петербург.

На асфальте

Маршрут поездки составил 1454 км. Топлива израсходовали 128 литров. Средний расход — 8,8 л/100 км пути в смешанном цикле. Неожиданно скромно — при том, что Нива считается прожорливой машиной. Думаю, шины существенно повлияли на такой результат. На штатных колесах расход наверняка оказался бы заметно больше.

Снега по дороге не было, но несколько раз нас накрывал ливень. Continental VikingContact 7 отлично работает и в этих условиях. В лужах в колее не «всплывает», машина управляется нормально — разумеется, если не перебирать со скоростью и ехать около 100 км/ч.

Для этого направления характерны сильные порывы бокового ветра. Хоть у Lada Niva и большая боковая площадь, машину с дороги не сдувает. Курс приходится только немного корректировать рулем.

И, конечно, по-прежнему радует малошумность этих шин. В дальнем пути от воющих покрышек быстро устаешь. Эти же — совсем другое дело. Даже после многих часов езды в голове не шумит.

Неожиданно удачными оказались и передние сиденья Lada Niva Travel — в них очень долго не устаешь. И легко подобрать подходящие регулировки — во всяком случае, под мой рост 176 см. Понравился и подлокотник между передними сиденьями: нужная вещь, если долго идешь на одной передаче.

А вот экран мультимедийной системы, постоянно маячащий перед глазами, через пять часов езды в темное время надоел. Закрыл его шапкой. Так и ехал, пока не стало светать.

И вне дорог

10 ноября в Вологодской области выпал снег, и таять пока не собирается. Разницы в скорости движения по первому снегу с обычной, асфальтовой, я не вижу: разгон такой же, торможения такие же. Повороты прохожу в прежнем темпе, никакого сноса не возникает, корректировать траекторию не приходится.

Колейность дороги нас тоже не сильно пугает: Нива на Conti утюжит дорогу, как маленький танк.

Когда слой снега станет больше, появится, возможно, небольшая пробуксовка. Пока ее нет.

Один раз на скорости около 100 км/ч «поймал» глубокую лужу, примерно в 10 см глубиной. Аквапланирование, естественно, было, но испугаться не успел. Автомобиль от курса не отклонился. Пролетел по прямой — и все.

Несколько раз попадал в ямы на асфальте. Резина мягкая, давление в шинах держу около 2 бар, так что амортизация хорошая. Боковины, несмотря на то, что они усиленные, стараюсь беречь — держу их от острых краев подальше. Ремонтировать шины совсем не хочется. Тем более что некоторые повреждения вовсе не ремонтируются. А стоят Conti немало: премиальное качество требует соответствующих денег.

Как и раньше, мне часто приходится ездить по грязи, пока еще не смерзшейся, а жидкой. Уже выезжал из «засадных» мест враскачку: машина не закапывается. Автомобиль хорошо идет внатяг, шины неплохо самоочищаются. Конечно, чисто внедорожные шины в таких условиях работали бы лучше. Но если включать голову, проходимости и на Continental VikingContact 7 хватит для большинства водителей.

Резюме по ноябрю

Долгое время я был противником «липучек» в нашей местности: считал, что для нашей зимы подходят только шипованные шины. Теперь понимаю, что просто не ездил на хороших шинах. Объясняю друзьям, в чем был не прав, показываю на практике свойства Continental VikingContact 7. И очень жду серьезных снегопадов, чтобы испытать шины (и Ниву) в сугробах.