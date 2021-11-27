Новый Subaru Outback: инженерный дозор

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Новый Аутбек получил почти готовый автопилот. Вот как он работает.

Вы могли видеть Subaru c «глазами» камеры за лобовым стеклом — такие машины продаются в России с 2017 года. Но в сентябре начались продажи Subaru Outback шестого поколения. Эта модель первой на российском рынке получила комплекс систем превентивной безопасности четвертого поколения EyeSight Safety Plus.

Как устроена система EyeSight

Под лобовым стеклом у Subaru стоят «глаза» — два объектива стереокамеры. Получаемую стереокартинку они непрерывно транслируют в «мозг» системы. По расстоянию между пикселями электроника высчитывает дистанцию до объектов. Дальность работы системы — 110 метров. Теоретически «зрение» электроники ограничивают смог, туман, дождь, яркое солнце. Поэтому на объективах стоят бленды и поляризационные фильтры, убирающие блики. Работают они отлично: яркий солнечный свет, дождь, ливень в сочетании с ярким светом, туман, ночь — все это для EyeSight не помехи. Мы проверяли.

В комплексе четвертого поколения у объективов практически вдвое расширено поле зрения (и по вертикали, и по горизонтали). Кроме того, объективы защищены от случайных повреждений. Для предотвращения запотевания стекла внедрен нагревательный элемент. В связи с увеличением количества тепла, вырабатываемого высокопроизводительным микропроцессором, внедрен вентилятор охлаждения.

В блоке памяти содержатся сигнатуры, то есть образы объектов, которые могут встретиться на дороге. К опасным относятся машины, пешеходы, мотоциклисты и велосипедисты.

При быстром сближении с опасным объектом EyeSight предупреждает водителя об угрозе. При бездействии может использовать автоматическое торможение — причем ступенчатое. Одновременно с предупреждением об опасности тормоза получают слабый импульс, приводящий их в готовность. Если водитель все же не реагирует, включается жесткое, экстренное торможение.

Комплекс четвертого поколения может задействовать еще и активное рулевое управление, чтобы объехать препятствие. Эта функция называется экстренным маневрированием. Причем электроника использует его, если невозможно обойтись одним автоторможением — и только там, где есть пространство для маневра. Если в соседних полосах есть автомобили, Outback «почувствует» их радарами в заднем бампере, и экстренного маневрирования не будет.

История вопроса

Мы впервые увидели EyeSight летом 2017 года, на Subaru XV — и это был комплекс уже третьего поколения.

Систему в Fuji Heavy Industries начали разрабатывать в 1989 году, и лишь в 1999 году запустили в серию под названием ADA (аббревиатура от «активной помощи водителю» на английском). Разработку ADA завершили в 2003 году.

После Японии усовершенствованный наследник ADA — EyeSight появился сначала в США, и только в 2013 году комплекс вышел на европейский рынок. Как утверждают в Subaru, благодаря использованию EyeSight количество ДТП с участием автомобилей марки в Японии сократилось на 61%, а в США — на 63%.

Что еще умеет EyeSight

В комплекс EyeSight входит мониторинг состояния водителя. Если он надолго отводит взгляд от дороги, прикрывает глаза и (или) позволяет автомобилю «болтаться» по полосе, пересекать разметку без включения сигнала поворота, система решает, что водитель вот-вот заснет, и начинает «будить» его световыми и звуковыми сигналами и вибрацией рулевого колеса, в котором специально для этого установлен вибрационный электродвигатель.

Как EyeSight видит, что у водителя закрываются в глаза? В салоне Subaru установлена камера, направленная на лицо. И она отправляет картинку в «мозг» системы, который обрабатывает ее, сверяя с эталонным изображением.

EyeSight способен распознавать до пяти пользователей, приветствовать их и подстраивать сиденье, зеркала и климат-контроль так, как предпочитает каждый из пятерых. Солнцезащитные очки для Driver Monitoring System не помеха — проверено. Ночь — тоже: в одном блоке с камерой стоит светодиод ближнего инфракрасного диапазона.

Не волнуйтесь, что EyeSight увидит лишнее: в целях защиты персональных данных полученные изображения не сохраняются в системе.

Subaru предупреждает

Комплекс может уже очень многое, но все равно ошибки в идентификации объектов и принятии решений не исключены. Поэтому EyeSight — только помощник водителя, а не его замена. И ответственность за соблюдение ПДД и безопасность движения лежит все-таки на водителе, а не электронике — какой бы совершенной она ни была.

Фото: «За рулем», Subaru