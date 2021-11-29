Forza Horizon 5: топ-10 машин (по мнению «За рулем»)

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Наконец-то вышло продолжение одной из самых популярных аркадных гоночных серий в истории игр. Мы изучили автопарк Forza Horizon 5 (а это больше 500 машин) и составили десятку лучших моделей. Разумеется, субъективную, но шансов на победу у вас точно будет больше.

Благодаря предзаказу Премиум-издания, до официального запуска в Forza Horizon 5 сыграло более 1 миллиона человек, а уже спустя неделю после выхода игры число активных игроков превысило 10 миллионов. За такой короткий промежуток времени Forza Horizon 5 оказалась на вершине рейтингов пользовательских оценок и количества скачиваний.

Forza Horizon 5 перенесёт игроков в Мексику, предоставив возможность исследовать её скоростные трассы, джунгли и горы. Это открытый мир, где есть пустыни, исторические города, забытые руины, нетронутые пляжи, обширные каньоны и даже действующий вулкан. Следите за прогнозом — порой ожидаются песчаные бури и тропические штормы!

В автопарке — больше 500 машин, разобраться в их характеристиках непросто, но у вас уже есть десятка лучших — начните гонять с нее!

Lamborghini Sesto Elemento

Единственная в игре машина с максимальным баллом сразу по четырем показателям (из шести): управляемость, ускорение, разгон, торможение — по всем десятки. Две оставшиеся характеристики, скорость и езда по бездорожью, ожидаемо, не на высоте — 7,8 и 4,6, соответственно.

Сфера применения: для всех типов шоссейных гонок, а также для дрэг-рейсинга (спринтерские заезды на сверхкороткие дистанции).

Стоимость в Forza Horizon 5 — 2 500 000 кредитов. Что примерно соответствует цене настоящего Sesto Elemento в долларах.

Название переводится с итальянского как «шестой элемент», отсылая к шестому элементу в таблице Менделеева, углероду, поскольку значительное количество узлов и агрегатов автомобиля сделано из углеродного волокна. Lamborghini выпустил всего 20 экземпляров Sesto Elemento в начале 2010-х годов.

Koenigsegg Jesko

Самая быстрая машина в игре — если ехать по прямой и ровной дороге, то удастся выжать более 450 км/ч (!). Скорость и управляемость на 10 баллов, торможение — 9,0.

Сфера применения: понятно, что на пересеченной местности ловить на Koenigsegg Jesko нечего, но в пределах гоночных трасс (кольцевых и обычных, с крутыми поворотами и скоростными участками) конкурентов у него нет.

Цена шведского гиперкара в реальной жизни начинается с 3 000 000 долларов. В Forza Horizon 5 придется выложить не менее внушительные 2 800 000 кредитов. В реальном мире поставки заказчикам, как ожидается, начнутся не раньше первого квартала 2022 года, а в игре на Koenigsegg Jesko можно погонять уже сейчас.

Ford Bronco R

Модифицированный раллийный внедорожник от Ford оказался универсальным солдатом. С шинами для бездорожья и проходимостью на уровне 9,9 из 10 при разгоне в 9,9 и ускорении в 8,8 машина показывает чудеса не только в песчаных бурях и в зарослях, но и на узких городских улочках и магистралях.

Сфера применения: на нем впору стартовать что в городской гонке, что в раллийном соревновании, что в автокроссе.

Удивляться тут нечему: прототип автомобиля проходил обкатку в боевых условиях на мексиканской гоночной серии Baja 1000. Удовольствие сесть за руль Ford Bronco R обойдется в 250 000 кредитов.

Toyota Tacoma TRD DeBerti

Кастомизированный пикап от американских автоумельцев, отца и сына Дуга и Брэда Деберти, не выделяется ничем особенным, за исключением единственного параметра — уникальных способностей к дрифту (соответствующие шины прилагаются). Собственно, именно для этого его и сделали, оснастив 900-сильным двигателем и добившись угла поворота колес на немыслимые 74 градуса!

Сфера применения: только дрифт.

В открытом мире Forza Horizon 5 найдется немало участков, где требуется от души подрифтовать, и Toyota Tacoma TRD именно то, что надо для такого рода задач. Но для начала дрифт-зоны следует открыть, получив некоторое количество наград за выполненные задания. Цена, конечно, кусается — 500 000 кредитов, но ведь и машина уникальная (и в игре, и в жизни).

Trailcat Jeep

Вероятно, лучший автомобиль для гонок по бездорожью: ралли, грунтовых маршрутов, автокросса. По этой категории у Trailcat Jeep заслуженная десятка, всё остальное на среднем уровне и ниже. Несмотря на столь узкую специализацию, на машине есть где развернуться в буквальном смысле: преградой не станут ни горы, ни рвы и канавы, ни песчаные дюны, ни отвесные подъемы и спуски — всего этого добра в игре навалом.

Jeep убрал практически все лишнее с донорского Wrangler, даже двери и бамперы, добавив двигатель мощностью 707 л.с., гигантские колеса и длинноходную подвеску. Стоимость более чем умеренная — 75 000 кредитов. И это с шинами высокой проходимости в комплекте! Однозначная рекомендация: надо брать.

G 63 AMG 6x6

В Forza Horizon 5 модель проходит по категории «эпическое». Выглядит она, и правда, внушительно, больше напоминая средство передвижения из фильма-антиутопии. Шестиколесный пикап, разработанный для нужд австралийской армии, приспособлен для перемещений по пустынной местности, но и на обычной дороге не подведет: система регулировки давления в шинах позволяет за считанные секунды адаптироваться к любому типу покрытия.

Сфера применения: на G 63 AMG 6x6 не страшны контактные автогонки по трассам без твердого покрытия (особенно песчаным) кольцевого формата, а вот в спринтах лучше остановиться на чем-то более быстром и маневренном.

Игровая стоимость монструозного детища Mercedes весом более 4 тонн — 525 000 кредитов.

Shelby Cobra Daytona Coupe

Эта машина попала в рейтинг благодаря одному показателю — цене. 30 000 000 кредитов — без вопросов самый дорогой лот. За что, спросите вы? Характеристики очень посредственные, только скорость выше среднего (6,7 из 10), разгон и торможение вообще меньше 3,0. С другой стороны, чего еще ожидать от автомобиля родом из 1965 года?

Раскошелиться создатели игры предлагают не ради умопомрачительных обгонов, нет. Речь идет о том, чтобы, пусть и виртуально, прикоснуться к истории гонок, почувствовать их романтический дух. В США у Shelby Cobra Daytona Coupe исключительный статус первого американского автомобиля, сумевшего победить Ferrari. И это все объясняет.

Сфера применения: в шоссейной или уличной гонке на нем можно замахнуться на подиум — при определенном везении и отточенном игровом мастерстве.

Ford Mustang RTR Spec 5

Симпатичный современный маслкар, то есть «мускульный», «мышечный» автомобиль. Класс маслкаров знаком у нас преимущественно по послевоенному голливудскому кино, на дорогах это редкий гость.

Культовый Ford Mustang в Forza Horizon 5 представлен самой свежей кастомизированной модификацией RTR (расшифровывается как Ready to Rock, что-то вроде «готов зажигать»). Технические показатели находятся в диапазоне от 4,6 (езда по бездорожью) до 6,5 (скорость), зато стоимость в игре относительно доступная, — всего 105 000 кредитов.

Сфера применения: зажигать на Mustang сподручнее в классических стритрейсерских заездах: в городском пространстве от него никто так просто не оторвется, а в толкотне на перекрестках маслкар покажет лучшие качества.

MB Jeep Willys

Пожалуй, наиболее заслуженный и в подлинном смысле легендарный автомобиль серии. Да-да, тот самый армейский внедорожник времен Второй мировой войны, популярный и в войсках союзников, и в СССР, куда по ленд-лизу попало свыше 50 000 единиц.

В нем нет ни изящества, ни мощи, ни технического совершенства. Хотя показатель проходимости достойный даже по сегодняшним меркам — 7,1 из 10. А что есть? — Чувство сопричастности к событиям, определившим то, в каком мире мы сейчас живем. Разве этого мало? Тем более за смехотворные 40 000 кредитов?

Сфера применения: стоит попытать счастья на грунтовке или в кроссе по пересеченной местности.

Jaguar Sport XJR-15

Наконец, для любителей раритетов нельзя не отметить этот Jaguar. Характеристики игровой модели вполне себе: управляемость — 8,0, скорость — 7,5, торможение — 6,8.

Сфера применения: вперед на кольцевые шоссейные гонки, да и спринт на асфальте подойдет. Но в целом по технике ничего особенного.

Что же привлекает в Jaguar Sport XJR-15? Наверное, настроение эпохи 1990-х, когда выпущенный лишь полусотней экземпляров спорткар появился на рынке. Ценители до сих пор удивляются, что машину, по сути, «гражданскую» версию триумфатора Ле-Мана XJR-9, сделанную с применением углеродного волокна и кевларовых вставок, типичных для гоночных болидов, допустили на дороги общего пользования. В игре она спрятана в одной из тайных локаций (не будем говорить, где именно, чтобы не лишать вас удовольствия самостоятельного поиска).

Всего в распоряжении игроков более 500 автомобилей почти 100 брендов, не считая скрытых на карте раритетов и ожидаемого пополнения автопарка в будущем. Есть из чего выбрать! Ну, точнее, присмотреться и прицениться. Чтобы получить в свой гараж топовые модели придется попотеть за рулем. Удачи на дорогах (и бездорожье) вселенной Forza Horizon 5!

Forza Horizon 5 доступна на консолях семейства Xbox Series X|S, Xbox One, а также на ПК под управлением Windows.